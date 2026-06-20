ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Στρατιωτική κλιμάκωση, στο φόντο των αποφάσεων G7, ΕΕ και ΝΑΤΟ

Moscow Region Governor Andrei

Κλιμάκωση στρατιωτικών επιχειρήσεων παρατηρείται τις τελευταίες μέρες στη σύγκρουση ΗΠΑ - ΕΕ και Ρωσίας και μάλιστα μεγαλώνει ο κίνδυνος να ξεφύγει η κατάσταση από κάθε έλεγχο, καθώς τα δύο ιμπεριαλιστικά στρατόπεδα που συγκρούονται στην Ουκρανία επιδιώκουν να προσέλθουν σε ενδεχόμενο «τραπέζι» διαπραγματεύσεων από την ισχυρότερη δυνατή θέση.

Η κλιμάκωση σε διπλωματικό και στρατιωτικό επίπεδο είναι αλληλοτροφοδοτούμενη. Η Ρωσία εντείνει τα χτυπήματα στην Ουκρανία, ενώ το ΝΑΤΟ και συνολικά το ευρωατλαντικό στρατόπεδο πατάει «γκάζι» στον εξοπλισμό της Ουκρανίας και την πίεση στη Ρωσία, με κυρώσεις και ρεσάλτα στον «σκιώδη στόλο», προκειμένου να «εξαναγκαστεί» η Μόσχα να προσέλθει στο «τραπέζι».

Αυτό αποτυπώθηκε στη Σύνοδο Κορυφής του G7 στο Εβιάν, στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ και στη Σύνοδο των υπουργών Αμυνας του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες και στη συνέχεια στη συνεδρίαση της Ομάδας Επαφής για την Αμυνα της Ουκρανίας. Σε όλα αυτά τα ευρωατλαντικά μαζέματα παραβρέθηκε και ο Ουκρανός Πρόεδρος, Β. Ζελένσκι.

Την ίδια ώρα, το Κίεβο επιδιώκει να ενισχύσει τη διαπραγματευτική του θέση και στο πεδίο των επιχειρήσεων. Είναι πολύ χαρακτηριστική η πρωτοφανής ουκρανική επίθεση στα τέσσερα χρόνια του πολέμου, με εκατοντάδες drones να πλήττουν την Πέμπτη τη Μόσχα. Η επίθεση σηματοδοτεί μια νέα φάση κλιμάκωσης και ανέδειξε τις αυξανόμενες δυνατότητες του ουκρανικού στρατού να πλήττει στρατηγικούς στόχους εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από τη γραμμή του μετώπου. «Σκληροπυρηνικές» φωνές στη Ρωσία κάλεσαν ακόμη και σε μια πυρηνική απάντηση.

Ταυτόχρονα οι επιθέσεις σε εμπορικά πλοία και τάνκερ εντείνονται και από τις δυο πλευρές. Ρωσικά drones έπληξαν το βράδυ της Πέμπτης δύο μη στρατιωτικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, προκαλώντας τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό πέντε, όπως ανακοίνωσαν οι ουκρανικές αρχές. Το ένα πλοίο είχε σημαία Παναμά και το άλλο σημαία Αγίου Χριστόφορου και Νέβις.

G7: «Σωστή στιγμή» για πίεση στη Ρωσία

Το κοινό ανακοινωθέν των ηγετών του G7 αντανακλά την αυξανόμενη πεποίθηση στο ΝΑΤΟικό στρατόπεδο ότι η Ουκρανία έχει βελτιώσει τη θέση της στον πόλεμο και προσέρχεται πλέον σε οποιεσδήποτε μελλοντικές διαπραγματεύσεις από ισχυρότερη θέση σε σχέση με πριν.

Οι ηγέτες πρόβαλλαν πνεύμα «ενότητας», ενώ οι αντιθέσεις μέσα στον ευρωατλαντικό άξονα έχουν βγει στη φόρα. Οπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος, Φρ. Μερτς, «αυτή είναι η πρώτη φορά, από τότε που ο Πρόεδρος Τραμπ ανέλαβε καθήκοντα, που εκδώσαμε κοινή δήλωση σε Σύνοδο Κορυφής του G7 και βρήκαμε κοινή γλώσσα στα σημαντικότερα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας της εποχής μας».

Σε μια συγκυρία που η Ρωσία δεν έχει εδαφικά κέρδη, ενώ η Ουκρανία έχει εντείνει τα χτυπήματά της σε στρατηγικές υποδομές βαθιά σε ρωσικό έδαφος, οι ηγέτες των ΗΠΑ, Γερμανίας, Γαλλίας, Βρετανίας, Ιταλίας, Ιαπωνίας, Καναδά συμφώνησαν να προχωρήσουν στην επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Ρωσία και υποσχέθηκαν αύξηση των παραδόσεων όπλων στον ουκρανικό στρατό. Οι ΗΠΑ και οι ευρωπαϊκές χώρες του G7 θα κατασκευάσουν βάσει άδειας στην Ουκρανία πυραύλους μακράς εμβέλειας και συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.

Το κείμενο κάνει λόγο περί «νέας ορμής» και «ουκρανικής προόδου» στα πεδία των μαχών «τους τελευταίους μήνες» και αυτή είναι η «σωστή στιγμή» για επιπλέον μέτρα σε βάρος της Μόσχας, μετά τη συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν, εφόσον ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ.

«Παραχωρήσεις» γύρω από την Ουκρανία με ανταλλάγματα στα Στενά του Ορμούζ

Διπλωματικές πηγές και ηγέτες της Δύσης κάνουν λόγο για μια «αισθητή μετατόπιση» της αμερικανικής στάσης απέναντι στον πόλεμο στην Ουκρανία και σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ υπήρξαν σκληρό παζάρι και ανταλλάγματα.

Στο G7 ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντ. Τραμπ εξέφρασε προθυμία να κάνει «κάποιες παραχωρήσεις» όσον αφορά την Ουκρανία «με αντάλλαγμα τη βοήθεια των συμμάχων στον καθαρισμό του Στενού του Ορμούζ» από τις νάρκες, αναφέρει ρεπορτάζ του «Politico», επικαλούμενο πηγές.

«Υπάρχουν πολύ υψηλές προσδοκίες ότι ο Τραμπ θα υποστηρίξει την Ουκρανία. Αυτό ακριβώς είπε στους ηγέτες», είπε ο αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι εξέφρασαν την προθυμία τους να παράσχουν βοήθεια στα Στενά του Ορμούζ, αλλά υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Παράλληλα, αρκετοί Δυτικοί ηγέτες εμφανίστηκαν πρόθυμοι να εξετάσουν νέα μέτρα που θα περιορίσουν περαιτέρω τα έσοδα της Ρωσίας από τον ενεργειακό τομέα. Με το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και την αποκατάσταση των ροών του πετρελαίου, θα μπορούσαν να επανέλθουν οι κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο, είπε ο Τραμπ.

Τριγμοί στην ΕΕ για τα ηνία της διαπραγμάτευσης με τη Ρωσία

Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκαν και οι 27 ηγέτες της ΕΕ στην άτυπη Σύνοδό τους την Πέμπτη το βράδυ, διεκδικώντας παράλληλα θέση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Η ΕΕ έχει διαθέσει δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ σε οικονομική και στρατιωτική βοήθεια προς το Κίεβο, αλλά οι ΗΠΑ την έχουν αποκλείσει από τα παζάρια με τη Ρωσία.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επαναλαμβάνει τη σημασία της περαιτέρω μείωσης των ενεργειακών εσόδων της Ρωσίας και του περιορισμού των δραστηριοτήτων του «σκιώδους στόλου», με τις αναχαιτίσεις ρωσικών τάνκερ να πληθαίνουν απειλώντας να επεκτείνουν την ιμπεριαλιστική σύγκρουση.

Παρά το κλίμα «ενότητας» που προβάλλεται, οι αντιθέσεις μέσα στην ΕΕ είναι σφοδρές ανάλογα με τα γεωπολιτικά συμφέροντα κάθε δύναμης και η ιμπεριαλιστική Ενωση έχει χωριστεί σε στρατόπεδα και «υποστρατόπεδα».

Σε μια «απροσδόκητα έντονη Σύνοδο Κορυφής» ο Γάλλος Πρόεδρος Εμ. Μακρόν και ο Γερμανός καγκελάριος Φρ. Μερτς επέκριναν τις προσπάθειες του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντ. Κόστα, να προσεγγίσει το Κρεμλίνο, σύμφωνα με διπλωμάτες και αξιωματούχους της ΕΕ που επικαλείται το «Politico».

Η πλευρά του Κόστα δήλωσε ότι οι επαφές «είχαν μοναδικό στόχο τη δημιουργία ενός διαύλου επικοινωνίας ώστε, όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή, να υπάρχει μια διπλωματική οδός με τη Ρωσία για την προάσπιση των συμφερόντων της ΕΕ», προσθέτοντας ότι ήταν «σύντομες» και «χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο».

Οι συγκρούσεις αυτές φέρνουν στο φως την υποβόσκουσα ένταση στον πυρήνα της ΕΕ σχετικά με την προσέγγισή της προς τη Ρωσία και το ποιος πρέπει να μιλά εκ μέρους της.

Η συζήτηση το βράδυ της Πέμπτης για τη Ρωσία και την Ουκρανία - χωρίς βοηθούς ή ακόμη και κινητά τηλέφωνα λόγω της ευαισθησίας του θέματος διήρκεσε δύο ώρες περισσότερο από το προγραμματισμένο - αποκάλυψε την ύπαρξη διαφόρων στρατοπέδων στην ΕΕ, αναφέρει το ρεπορτάζ.

Η θέση των Μακρόν και Μερτς είναι ότι δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για συνομιλίες με τον Πούτιν και ότι, όταν έρθει αυτή η στιγμή, η «E3» - Γαλλία, Γερμανία και Βρετανία - θα πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο σε αυτές. Ηγέτες από χώρες της Βαλτικής και της Σκανδιναβίας, όπως και την Ολλανδία, που τάσσονται πιο σθεναρά κατά της Ρωσίας, φέρονται να συστρατεύτηκαν με τον Μακρόν και τον Μερτς.

Αλλοι ηγέτες υποστήριξαν τον Κόστα, λέγοντας ότι ο ρόλος της ΕΕ είναι να διερευνήσει αν η Ρωσία θέλει να διαπραγματευτεί. Αν η Μόσχα «δείξει προθυμία για διαπραγματεύσεις, τότε πιστεύω ότι θα πρέπει να αποφασίσουμε εκ νέου πώς πρέπει να προχωρήσουμε», δήλωσε ο πρωθυπουργός του Βελγίου Μπαρτ Ντε Βέβερ στο «Politico» εξερχόμενος από τη σύνοδο.

Εκτός από τη διάσταση απόψεων μεταξύ του Κόστα και των χωρών της ομάδας «E3», η Ιταλία και η Πολωνία (που αποτελούν μια άτυπη «E5») εξέφρασαν την ενόχλησή τους για τον αποκλεισμό τους από τις αρχικές συνομιλίες μεταξύ της E3 και του Ουκρανού Προέδρου για το ζήτημα των διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία.

Πάντως ο Ρώσος ΥΠΕΞ, Σ. Λαβρόφ, απέρριψε το ενδεχόμενο η ΕΕ να συμμετάσχει σε ενδεχόμενες διαπραγματεύσεις, λέγοντας πως οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν έχουν καμιά πρόθεση να διαπραγματευτούν με τη Μόσχα, αλλά σκοπός τους είναι «να ενισχύσουν το καθεστώς Ζελένσκι και να το διατηρήσουν ως βάση για τη συνέχιση της σύγκρουσης με τη Ρωσία».

Συμφωνίες για όπλα με Γερμανία και Βρετανία

Την ίδια στιγμή, με τον ισχυρισμό ότι η Ουκρανία «αλλάζει τη δυναμική στο πεδίο της μάχης και επιφέρει τεράστιες απώλειες στη Ρωσία», ο γγ του ΝΑΤΟ Μ. Ρούτε άνοιξε τις εργασίες των υπουργών Αμυνας την Πέμπτη, καλώντας τα κράτη - μέλη να συνεχίσουν ή να εντείνουν την υποστήριξή τους στην Ουκρανία.

«Πρέπει να κάνουμε τα πάντα να εξασφαλίσουμε ότι η Ουκρανία παραμένει όσο γίνεται πιο ισχυρή στη μάχη», επισήμανε, μπροστά σε ενδεχόμενες διαπραγματεύσεις. Ισχυρίστηκε ότι σχεδόν το 48% του ρωσικού κρατικού προϋπολογισμού δαπανάται για την άμυνα.

Στο πλαίσιο της Ομάδας Επαφής για την Αμυνα της Ουκρανίας, Κίεβο και Βερολίνο υπέγραψαν συμφωνία σχετικά με τις αντιβαλλιστικές δυνατότητες. Μιλώντας στη λεγόμενη «Ομάδα Ράμσταϊν», ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία χρειάζεται επειγόντως πυροβολικό μεγάλου βεληνεκούς και drones. Ζήτησε επίσης να αναπτυχθούν πρόσθετα χρηματοοικονομικά μέσα για τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση του ουκρανικού στρατού.

Η Βρετανία θα παράσχει 150.000 drones στην Ουκρανία έως το τέλος του 2026, στο πλαίσιο του πακέτου χρηματοδότησης ύψους 996 εκατ. δολαρίων, ανακοίνωσε από την πλευρά του ο Βρετανός υπουργός Αμυνας Νταν Τζάρβις στην Ομάδα Επαφής.

Το πακέτο, το οποίο χρηματοδοτείται από το δάνειο ύψους 2,26 δισ. λιρών που χορήγησε η Βρετανία στην Ουκρανία, περιλαμβάνει 350 πυραύλους αεροπορικής άμυνας και συστήματα ραντάρ εδάφους. Το δάνειο εξασφαλίζεται από έσοδα που προέρχονται από δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας.

Στο μεταξύ, και οι ΗΠΑ διεκδικούν μερίδιο από τον εξοπλισμό της Ουκρανίας για λογαριασμό της αμερικανικής πολεμικής βιομηχανίας, ενώ όλοι μαζί οι εταίροι της λυκοσυμμαχίας συμφώνησαν ότι πρέπει να ενισχυθούν και οι πυρηνικές δυνατότητες του ΝΑΤΟ.

Κράτη - μέλη του ΝΑΤΟ ανακοίνωσαν συνεισφορές στο πρόγραμμα «Κατάλογος Προτεραιοτήτων της Ουκρανίας» (PURL - Prioritised Ukraine Requirements List), ύψους 1 δισ. δολαρίων, κατά τη συνάντηση της Ομάδας Επαφής. Η συνολική αξία των πακέτων στήριξης θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 4 δισ. δολάρια.

Ε. Μ.