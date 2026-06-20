ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ

Δυναμική παρέμβαση στην «Αλλατίνη» για μέτρα Υγείας και Ασφάλειας

Δυναμική παρέμβαση στην πύλη του εργοστασίου της «Elbisco» (πρώην «Αλλατίνη») του ομίλου Φιλίππου, στη Χαλκίδα, πραγματοποίησαν το Συνδικάτο Τροφίμων και Ποτών Εύβοιας και σωματεία της περιοχής, απαιτώντας μέτρα για την Υγεία και Ασφάλεια των εργαζομένων, καλώντας σε μαζική συμμετοχή στην απεργία του κλάδου την Τετάρτη 24 Ιούνη (10 π.μ., πλατεία Δικαστηρίων).

Η παρέμβαση βρήκε θετική ανταπόκριση, αφού οι εργαζόμενοι είδαν να «ακούγονται» οι ανησυχίες και οι φόβοι τους για το ενδεχόμενο να μετατραπεί ο χώρος σε νέα «Βιολάντα». Οπως έλεγαν χαρακτηριστικά στην πύλη του εργοστασίου, «επιτέλους κάποιος έπρεπε να τα πει αυτά».

Η ανησυχία τους έχει ενταθεί από τα δύο τελευταία περιστατικά, όπως ο σοβαρός τραυματισμός εργαζόμενου, αλλά κυρίως από τη φωτιά που ξέσπασε στο εργοστάσιο. Εργαζόμενοι μάλιστα έχουν αναφέρει στο Συνδικάτο ότι ορισμένες φορές επικρατεί οσμή φυσικού αερίου, το οποίο χρησιμοποιείται ως καύσιμο στους φούρνους.

Στην κινητοποίηση στην πύλη του εργοστασίου βρέθηκαν μεταξύ άλλων ο Βασίλης Σταμούλης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Τροφίμων και Ποτών, ο Αντώνης Κούκουρας, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας, και ο Γιάννης Τζαβάρας, πρόεδρος του Συνδικάτου Τροφίμων και Ποτών Εύβοιας και μέλος της διοίκησης της Ομοσπονδίας.

Στους εργαζόμενους μοιράστηκε η ανακοίνωση του Συνδικάτου για την κατάσταση και τον κίνδυνο σοβαρού δυστυχήματος στο εργοστάσιο, ενώ παράλληλα απευθύνθηκε κάλεσμα μαζικής συμμετοχής στην απεργία, για υπογραφή κλαδικής ΣΣΕ με αυξήσεις τους μισθούς, για μέτρα Υγείας και Ασφάλειας και δικαιώματα.