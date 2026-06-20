ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ

Νέο θανατηφόρο πλήγμα από τις ΗΠΑ

Σε νέο στρατιωτικό χτύπημα προχώρησαν οι ΗΠΑ την Παρασκευή στον ανατολικό Ειρηνικό, όπου στο όνομα της αντιμετώπισης της διακίνησης ναρκωτικών η αμερικανική στρατιωτική μηχανή έχει ξεκινήσει από το φθινόπωρο επιχειρήσεις που ουσιαστικά εξελίσσονται σε εξωδικαστικές εκτελέσεις.

Αυτήν τη φορά οι νεκροί ήταν τρία άτομα, που σύμφωνα με την ανακοίνωση του αρμόδιου μεικτού τμήματος των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων (SOUTHCOM) ήταν «ναρκω-τρομοκράτες».

Από τον περασμένο Σεπτέμβρη οι άνθρωποι που έχουν χάσει τη ζωή τους σε τέτοιες επιχειρήσεις στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό φτάνουν τους 211, χωρίς να δίνεται ούτε ένα αποδεικτικό στοιχείο από τις αμερικανικές αρχές.

Η «αντιμετώπιση της ναρκω-τρομοκρατίας» βρίσκεται στην προμετωπίδα της εκστρατείας με την οποία οι ΗΠΑ διεκδικούν αναβαθμισμένες συμμαχίες στη Λατινική Αμερική, προχωρώντας και στη σύναψη νέων συνεργασιών, όπως η «Ασπίδα της Αμερικής».

Αυτή η κλιμάκωση των μονομερών επιθέσεων οδήγησε ακόμα και μέλη του Κογκρέσου των ΗΠΑ να απαιτήσουν επίσημα τη δημοσιοποίηση μη επεξεργασμένων βίντεο ναυτικών επιχειρήσεων, εκφράζοντας ανησυχία για ενέργειες που παραβιάζουν κατάφωρα το Διεθνές Δίκαιο και τους ανθρωπιστικούς κανονισμούς που διέπουν τις ένοπλες συγκρούσεις, ειδικά μετά την αποκάλυψη της απόλυτης αδιαφορίας για τη ζωή των μελών των πληρωμάτων των πλοιαρίων, που δεν έχουν συνδεθεί με καμία επίσημη ποινική διαδικασία.

Μεταξύ των πιο ανησυχητικών προηγούμενων που ώθησαν την έρευνα της ρυθμιστικής αρχής του Πενταγώνου είναι η περίπτωση δύο ναυαγών που επέζησαν της αρχικής επίθεσης στο σκάφος τους και σκοτώθηκαν αμέσως μετά, ενώ κρατιόντουσαν από τα συντρίμμια που επέπλεαν. Την ενέργεια αυτοί νομικοί εμπειρογνώμονες τη χαρακτήρισαν «έγκλημα πολέμου υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, που ο Λευκός Οίκος το δικαιολόγησε ψευδώς ως πράξη αυτοάμυνας, προκειμένου να καλύψει την καταστροφή αποδεικτικών στοιχείων για τα θύματα».