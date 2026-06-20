ΚΟΛΟΜΒΙΑ

Σε συνθήκες πόλωσης ο β' γύρος των προεδρικών εκλογών

Σε συνθήκες πόλωσης πραγματοποιείται την Κυριακή στην Κολομβία ο β' γύρος των προεδρικών εκλογών (ο Πρόεδρος ορίζει και την κυβέρνηση), με αντιπάλους τον «ανεξάρτητο» ακροδεξιό Αμπελάρντο ντε λα Εσπριέγια, εκατομμυριούχο μεγαλοδικηγόρο (συνήγορο και των μεγάλων ναρκεμπόρων της χώρας), ο οποίος έχει για αντιπρόεδρο τον Μανουέλ Ρεστρέπο, υπουργό στην αντιδραστική κυβέρνηση του Ιβάν Ντούκε, και τον σοσιαλδημοκράτη Ιβάν Σεπέδα, διάδοχο του σημερινού Προέδρου Γκουστάβο Πέτρο, ο οποίος έχει για αντιπρόεδρο την Αϊντα Κίλκουε, ηγέτιδα της μεγαλύτερης οργάνωσης ιθαγενών. Στον α' γύρο, στις 31 Μάη, είχαν πάρει 43,7% και 40,9% αντίστοιχα.

Ηδη σε πολλές χώρες ψηφίζουν οι Κολομβιανοί που διαμένουν στο εξωτερικό, ενώ τις τελευταίες μέρες έχει ενταθεί η αντιπαράθεση για τον εγκλωβισμό των εργατικών - λαϊκών στρωμάτων στη μία ή στην άλλη πλευρά της αστικής διαχείρισης. Το στρατόπεδο του Εσπριέγια έχει επιστρατεύσει απροκάλυπτο αντικομμουνισμό, κατηγορώντας τον Σεπέδα ως «κομμουνιστή», με αφορμή την οικογενειακή του καταγωγή, καθώς είναι γιος στελεχών του Κολομβιάνικου ΚΚ - ο πατέρας του, Μανουέλ, δολοφονήθηκε το 1996 όντας γερουσιαστής, επειδή έπαιξε ρόλο διαμεσολαβητή στις λεγόμενες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με την αντάρτικη οργάνωση των Ενοπλων Επαναστατικών Δυνάμεων Κολομβίας (FARC) και την υπογραφή της συμφωνίας ανάμεσα στη συντηρητική κυβέρνηση του Μ. Σάντος και στους αντάρτες, το 2016 στην Κούβα. Ο Εσπριέγια, με παρατσούκλι «Τίγρης», έχει σηκώσει στην εκστρατεία του το ζήτημα της ασφάλειας και τίθεται υπέρ της κρατικής βίας για την «εμπέδωση της τάξης», επιδιώκοντας να προσεταιριστεί τα πιο συντηρητικά τμήματα της κοινωνίας .

Από την πλευρά του ο Σεπέδα δηλώνει σε όλους τους τόνους «υπέρ της εθνικής συμφιλίωσης και του διαλόγου» και «ενάντια στην πολιτική βία», και διαβεβαιώνει ότι δεν αμφισβητεί την καπιταλιστική εξουσία και οικονομία ή την ατομική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής, αλλά θέλει να κάνει τον καπιταλισμό ...πιο ανθρώπινο, ηθικό και δίκαιο. Προβάλλει έτσι το γνωστό ιδεολόγημα της σοσιαλδημοκρατίας ότι η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο μπορεί να γίνει πιο δίκαιη, να υπάρξει «δίκαιη ανακατανομή του πλούτου». Γι' αυτό και υπερασπίζεται τη σημερινή κυβέρνηση του σοσιαλδημοκράτη Προέδρου Γκουστάβο Πέτρο, και κάποιες αστικές μεταρρυθμίσεις. Προβάλλει τις ιδέες του λεγόμενου «προοδευτισμού» στη Λατινική Αμερική, που τις είδαμε και σε άλλες χώρες της περιοχής, σε Βραζιλία, Αργεντινή, Μεξικό, Χιλή και Ισημερινό, ακόμα και με τη μορφή του λεγόμενου «σοσιαλισμού του 21ου αιώνα», όπως σε Βενεζουέλα και Βολιβία την προηγούμενη δεκαετία, δηλαδή μια σοσιαλδημοκρατική διαχείριση που σπέρνοντας αυταπάτες σε λαϊκά στρώματα οδήγησε σε απογοήτευση και τελικά σε επανάκαμψη της νεοφιλελεύθερης διαχείρισης του καπιταλισμού, με ακόμα πιο σκληρά αντιλαϊκά μέτρα.

Στις εκλογές αυτές στην Κολομβία έντονη είναι η παρέμβαση των ΗΠΑ και των συμμάχων τους στην περιοχή (των Προέδρων της Παραγουάης, της Αργεντινής, του Ισημερινού και του Σαλβαδόρ, και της ακροδεξιάς υποψήφιας στις προεδρικές εκλογές στο Περού) υπέρ του Εσπριέγια (ο οποίος έχει αμερικανική υπηκοότητα και επιχειρήσεις στις ΗΠΑ) για τις «ελπιδοφόρες διμερείς σχέσεις» σε περίπτωση εκλογής του.

Από την πλευρά του ο Πέτρο κατήγγειλε ότι πολιτικοί που στηρίζουν τον Εσπριέγια έχουν προχωρήσει σε τακτικές εκφοβισμού σε μια σειρά περιοχές. «Αυτοί που θέλουν να έρθουν και να κυβερνήσουν την Κολομβία απειλώντας με τουφέκια, με λίστες εξόντωσης και κάνοντας στην Κολομβία κάτι χειρότερο από αυτό που έκαναν στη Γάζα, προσπαθούν να εκφοβίσουν», δήλωσε χαρακτηριστικά, και πρόσθεσε ότι θα παρουσιάσει την υπόθεση με στοιχεία ως «έγκλημα κατά της ανθρωπότητας» στη Γενική Εισαγγελία της χώρας και, σε περίπτωση που αυτή μείνει ανενεργή, θα προσφύγει στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

Επίσης, την Πέμπτη έγινε γνωστό ότι ο αντιδραστικός πρώην πρόεδρος Αλβαρο Ουρίμπε (2002 - 2012) με εντολή της Γενικής Εισαγγελίας ερευνάται για σφαγές που διέπραξαν παραστρατιωτικοί φονιάδες στην επαρχία της Αντιόκια το 1996 και το 1997, με την ανοχή του τότε κυβερνήτη Ουρίμπε. Ο δε αδερφός του, μεγαλογαιοκτήμονας, καταδικάστηκε σε φυλάκιση 28 χρόνων για δολοφονίες και σύσταση παραστρατιωτικής ομάδας.