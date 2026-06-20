ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΒΟΙΑΣ

Σημαντικός και κρίσιμος σταθμός το έκτακτο Συνέδριο στις 5 Ιούλη

Ταυτόχρονα με τις αγωνιστικές διεκδικήσεις και το πρόγραμμα δράσης που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή, οι εργαζόμενοι και τα σωματεία της Εύβοιας δίνουν μία ακόμα σκληρή και κρίσιμη μάχη: Αυτή της υπεράσπισης του Εργατικού τους Κέντρου από την επίθεση της εργοδοσίας, της κυβέρνησης και της σαπίλας του εκατομμυριούχου Παναγόπουλου.

Την Κυριακή 5 Ιούλη, στο έκτακτο Συνέδριο που προκήρυξε το ΔΣ του Εργατικού Κέντρου, όπως καταστατικά ήταν υποχρεωμένο μετά το σχετικό αίτημα δεκάδων αντιπροσώπων σωματείων της δύναμής του, οι εργαζόμενοι και τα συνδικάτα της Εύβοιας βρίσκονται ξανά μπροστά στο κρίσιμο δίλημμα: Αν θα συνεχίσει το Εργατικό Κέντρο να είναι η δύναμη και το πραγματικό τους αποκούμπι, ή αν θα πέσει στα χέρια της εργοδοσίας και των μηχανισμών της. Αν θα συνεχίσει την αγωνιστική του πορεία και την προσπάθεια ανασύνταξης και δυναμώματος του εργατικού κινήματος στην Εύβοια, ή αν θα γυρίσει πίσω στην εποχή της κλειστής πόρτας για τους εργαζόμενους και της ανοιχτής αγκαλιάς για την εργοδοσία.

Η μάχη αυτή δίνεται σε μια κρίσιμη περίοδο για την εργατική τάξη και όλο τον λαό, με τα σύννεφα του πολέμου να πυκνώνουν και την επίθεση στα εργατικά - λαϊκά δικαιώματα να αποκτά όλο και μεγαλύτερη ένταση. Συνθήκες που θέτουν ακόμα πιο επιτακτικά το ερώτημα τι κίνημα χρειαζόμαστε σήμερα.

Υπενθυμίζεται ότι το αίτημα για έκτακτο Συνέδριο, που έκανε δεκτό η διοίκηση, κατατέθηκε μπροστά στη συνεχιζόμενη βρώμικη επίθεση και στα εμπόδια που βάζουν οι εργατοπατέρες του Παναγόπουλου. «Δεν είναι δυνατό να ανεχόμαστε άλλο αυτές τις ενέργειες, οι οποίες προσπαθούν να βάλουν εμπόδια στην ανάπτυξη της αγωνιστικής και συλλογικής δράσης του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας. Οι εργαζόμενοι και τα Σωματεία μας χρειαζόμαστε ένα Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο δυνατό, αγωνιστικό, πρωτοπόρο, που θα στηρίζει και θα συντονίζει την πάλη μας, θα παίζει δηλαδή τον ουσιαστικό του ρόλο. Η υπονόμευση είναι υπονόμευση του αγώνα και των δικαιωμάτων όλων των εργαζομένων της Εύβοιας», αναφέρουν χαρακτηριστικά στο κείμενο της αίτησης που υπέβαλαν για τη διεξαγωγή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και εκλογών.

Ζωντανή λειτουργία και δράση - καρφί στο μάτι της εργοδοσίας

Αυτή η κρίσιμη μάχη θα δοθεί παράλληλα με ένα πλούσιο και πολύμορφο αγωνιστικό πρόγραμμα δράσης, που είτε βρίσκεται σε εξέλιξη είτε σχεδιάζεται και οργανώνεται από τα σωματεία και το Εργατικό Κέντρο.

Αυτή η δράση, η ζωντανή λειτουργία και διαδικασίες, τα βήματα στη συλλογική οργάνωση και την ανάπτυξη διεκδικήσεων αποτελούν καρφί στο μάτι της εργοδοσίας, που έχει σκυλιάσει για να την ανακόψει.

Η μάχη αυτή θα δοθεί ταυτόχρονα με τις αγωνιστικές πρωτοβουλίες που έχουν πάρει το ΕΚΕ και συνδικάτα για μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, οι οποίοι και στην Εύβοια έχουν μετατραπεί σε αρένες θανάτου, με νεκρούς και σακατεμένους. Οπως η πρωτοβουλία την Παρασκευή έξω από το εργοστάσιο της «Αλλατίνη» (βλ. σχετικό θέμα), ή πριν λίγες μέρες στην πλατεία της Νέας Αρτάκης για τους δύο νεκρούς στη ΒΙΟΜΑΛ (ομίλος Στασινοπούλου) και στις εγκαταστάσεις της «Αλιμπινίσης».

Θα δοθεί με τα Συνδικάτα της Εύβοιας στους κλάδους Τροφίμων - Ποτών, Οικοδόμων και Επισιτισμού - Τουρισμού να οργανώνουν μαζί με το Εργατικό Κέντρο την απεργιακή μάχη στις 24 Ιούνη. Ηδη επιχειρησιακά σωματεία οργανώνουν την απεργία τους μέσα από συλλογικές διαδικασίες και Γενικές Συνελεύσεις, με συσκέψεις, εξορμήσεις και περιοδείες. Εχουν μπει σε εργοστάσια και επιχειρήσεις του κλάδου, καλώντας σε ξεσηκωμό και μαζική συμμετοχή στην απεργία. Το Συνδικάτο Οικοδόμων Εύβοιας πραγματοποιεί καθημερινά περιοδείες σε γιαπιά, εργοτάξια και μεγάλα κατασκευαστικά έργα σε ολόκληρη την Εύβοια, ενώ τα σωματεία σε Επισιτισμό - Τουρισμό οργανώνουν την απεργία αναπτύσσοντας πλούσια δράση, όπως σύσκεψη με εργαζόμενους διανομείς, εξορμήσεις σε ξενοδοχεία και επιχειρήσεις του κλάδου.

Η μάχη θα δοθεί και από τους ρετσινάδες και δασεργάτες της πολύπαθης βόρειας Εύβοιας, που στη σημερινή αγωνιστική διοίκηση του Εργατικού Κέντρου βρίσκουν πραγματικό στήριγμα για να οργανώσουν τη νέα φάση του αγώνα τους για να ζουν στον τόπο τους με αξιοπρέπεια.

Θα δοθεί με τα σωματεία της Εύβοιας να οργανώνουν δράσεις αλληλεγγύης και να απλώνουν το χέρι σε όποιον το έχει ανάγκη, αλλά και πρωτοβουλίες πολιτισμού που δίνουν ανάσες ανακούφισης στους εργαζόμενους και στα παιδιά τους, όπως οι καλοκαιρινές προβολές ταινιών στον προαύλιο χώρο του Εργατικού Κέντρου.

ΕΚ Εύβοιας: Σημαντικός και κρίσιμος σταθμός για το εργατικό κίνημα της περιοχής

Μεγάλο και σημαντικό σταθμό για το εργατικό κίνημα της περιοχής χαρακτηρίζει το προσεχές έκτακτο Συνέδριο η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας, γνωστοποιώντας ότι έκανε αποδεκτό - ως όφειλε βάσει του καταστατικού - το αίτημα των αντιπροσώπων για έκτακτη Γενική Συνέλευση.

«Μέσα στις δύσκολες συνθήκες που ζούμε όλοι οι εργαζόμενοι, η Γενική Συνέλευση του Εργατικού Κέντρου αποτελεί σημαντική διαδικασία για να δυναμώσει η ανταλλαγή πείρας, για να καταφέρουμε να αποκρούσουμε την επίθεση και να ανοίξουμε δρόμο διεκδίκησης», αναφέρει, επισημαίνοντας ότι η επιτυχία του αποτελεί ευθύνη για κάθε αντιπρόσωπο και συνδικαλιστή. Κάνει δε αναφορά στις ιδιαίτερες συνθήκες και στην κατάσταση όπου βρίσκει το έκτακτο Συνέδριο τα σωματεία και τους εργαζόμενους της Εύβοιας, υπογραμμίζοντας:

«Δίνουμε καθημερινά σκληρές μάχες μέσα στους χώρους δουλειάς. Εργαζόμενοι στην "Κελαϊδίτης ΕΠΕ", στη "ΦΑΜΑΡ", στον "Μιμίκο", στην "Αγροζωή", παλεύουν για αυξήσεις των μισθών και καλύτερους όρους δουλειάς. Οι ρητινοκαλλιεργητές - δασεργάτες κινητοποιούνται μαζικά διεκδικώντας αυξήσεις των μισθών, καταβολή του επιδόματος που δικαιούνται από την αναγνωρισμένη επικίνδυνη, βαριά και ανθυγιεινή εργασία τους. Οι Οικοδόμοι παλεύουν για ΣΣΕ και μέτρα υγείας και ασφάλειας. Αυτές οι εστίες αγώνα μπορούν και πρέπει να δυναμώσουν, να ανάψουν σε κάθε χώρο δουλειάς και εργοστάσιο, για να περάσουμε στην αντεπίθεση διεκδικώντας το παρόν και το μέλλον που μας αξίζει».

Τονίζει επίσης ότι βασικός λόγος που καθιστά κρίσιμο το Συνέδριο στις 5 Ιούλη είναι η βρώμικη επίθεση που δέχεται και η ανάγκη να δοθεί δυναμική απάντηση.

«Το συγκεκριμένο Συνέδριο είναι εξαιρετικά κρίσιμο, αφού παράλληλα εκτυλίσσεται μια άνευ προηγούμενου επίθεση στο Εργατικό Κέντρο Εύβοιας από τον Παναγόπουλο, τον εκατομμυριούχο πρόεδρο της ΓΣΕΕ, που συγκυβερνά με τη ΝΔ για λογαριασμό της εργοδοσίας.

Σε αυτήν την επίθεση πρωταγωνιστούν συγκεκριμένοι συνδικαλιστές της ομάδας Παναγόπουλου, που είναι εκλεγμένοι στην απερχόμενη διοίκηση του Εργατικού Κέντρου και παραμένουν άφαντοι από τη δράση του και τις συνεδριάσεις του ΔΣ.

Σκοπός τους είναι το Εργατικό Κέντρο να "κατεβάσει ρολά", εξυπηρετώντας τα συμφέροντα της μεγαλοεργοδοσίας και αφήνοντας τους εργαζόμενους απροστάτευτους. Οπως άλλωστε ομολόγησαν στην τελευταία συνεδρίαση του ΔΣ - τη μόλις 3η στην οποία παρευρέθηκαν από τις 20 του τελευταίου χρόνου - όχι μόνο "δεν αναγνωρίζουν τους νόμιμους εκλεγμένους αντιπροσώπους των Σωματείων που ζητούν έκτακτη Γενική Συνέλευση", αλλά απαίτησαν το Εργατικό Κέντρο "να περάσει σε διορισμένη - από τα δικαστήρια - διοίκηση και να κηρύξει εκλογές τον Νοέμβριο"! Καλό καλοκαίρι και καλά Χριστούγεννα δηλαδή! Επί της ουσίας επιδιώκουν να κλείσουν το Εργατικό Κέντρο μια για πάντα, όπως όταν είχαν οι ίδιοι την ευθύνη της διοίκησης και το είχαν πραγματικά κλειστό για τους εργαζόμενους και τις διεκδικήσεις τους. Αυτό επιδιώκουν και τώρα με δικαστικές διαμάχες, συκοφαντίες, υπονόμευση και οικονομικό στραγγαλισμό. Δεν θα τους περάσει!

Είναι οι δυνάμεις στο ΔΣ του ΕΚΕ που στα Ναυπηγεία Χαλκίδας έχουν υπογράψει κατάπτυστη συμφωνία με την εργοδοσία, βάζοντας τους εργαζόμενους υπό την πλήρη ομηρία και τον έλεγχο της εργοδοσίας, ενώ στον κοινό αγώνα δασεργατών και εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ είναι απόντες και καλλιεργούν τη διάσπαση, αναπαράγοντας ότι "εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με τους άλλους". Δεν έχουν βγάλει ούτε μία ανακοίνωση, δεν έχουν στηρίξει ούτε μία παρέμβαση του Εργατικού Κέντρου, όταν τον τελευταίο μήνα έχουμε θρηνήσει 2 νεκρούς εργάτες, έχει πιάσει φωτιά στην "Αλλατίνη" και μετράμε κι άλλα εργατικά "ατυχήματα".

Τα σωματεία, οι τίμιοι συνδικαλιστές, οι εργαζόμενοι, έχουμε ευθύνη και καθήκον να υπερασπιστούμε το Εργατικό Κέντρο απέναντι σε οποιαδήποτε προσπάθεια διάλυσής του. Προειδοποιούμε: Κανείς να μην τολμήσει να βάλει εμπόδια στη συμμετοχή αντιπροσώπων!

Οι εργάτες είναι αυτοί που αποφάσισαν και εξέλεξαν τους αντιπροσώπους τους για να τους εκπροσωπήσουν, σε αυτούς είναι υπόλογοι οι αντιπρόσωποι και όχι στους εργατοπατέρες και στους ανθρώπους της εργοδοσίας».