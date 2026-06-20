Απλησίαστη «πολυτέλεια» ακόμα και οι ολιγοήμερες διακοπές για τη λαϊκή οικογένεια

MotionTeam

Το καλοκαίρι έχει ήδη μπει για τα καλά, όμως για πολλούς η προοπτική των διακοπών στη χώρα που «παρελαύνουν» εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο, φαντάζει «όνειρο θερινής νυκτός».

Η ανάγκη για ξεκούραση και αναπλήρωση της εργατικής δύναμης μετατρέπεται σε απρόσιτη πολυτέλεια, με τον ταξικό φραγμό που υψώνει η πολιτική του κέρδους, πετώντας σαν την «τρίχα από το ζυμάρι», εκτός παραθερισμού τα λαϊκά νοικοκυριά, την ίδια ώρα που οι επιχειρηματικοί όμιλοι του τουρισμού, των μεταφορών και των κατασκευών τρίβουν τα χέρια τους μπροστά σε νέα «ρεκόρ» κερδοφορίας.

1 στους 2 δεν θα πάει διακοπές φέτος!

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία (έρευνα του ΙΕΛΚΑ) για το καλοκαίρι του 2026, μόνο 1 στους 2 σχεδιάζουν να κάνουν διακοπές και από αυτούς το 34% δηλώνει πως σχεδιάζει να πάει διακοπές «αλλά περιορισμένα». Από όσους σχεδιάζουν διακοπές, οι περισσότεροι (42%) υπολογίζουν να παραθερίσουν για 4 έως 7 ημέρες, ενώ 29% για 8 έως 14 ημέρες, με το μέσο διάστημα διακοπών για όσους τελικά ταξιδέψουν να διαμορφώνεται στις 11,4 ημέρες.

Ως προς τη διαμονή, ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι από αυτούς που σχεδιάζουν να κάνουν διακοπές το 35% δηλώνει πως θα πάει στο δικό του εξοχικό σπίτι (όταν πέρυσι το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 31%), το 18% πως θα φιλοξενηθεί στο σπίτι τρίτου προσώπου και το 35% πως θα μείνει σε ενοικιαζόμενα δωμάτια. Ενα 10% επιλέγει διαμονή σε ξενοδοχείο χωρίς διατροφή και μόνο ένα 4% διαμονή σε all inclusive ξενοδοχείο. Το 1% δηλώνει πως θα πάει κρουαζιέρα. Επιπλέον, 8% των ερωτηθέντων θα πάει για camping και 9% θα ταξιδέψει στο εξωτερικό.

Οσον αφορά τον προορισμό, το 57% επιλέγει να παραθερίσει σε κάποιο μέρος στην ηπειρωτική Ελλάδα κοντά σε θάλασσα, απόρροια των πανάκριβων ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, που καθιστούν απαγορευτική τη μετακίνηση σε κάποιο νησί, με τη λαϊκή οικογένεια να αναζητά λιγότερο κοστοβόρες λύσεις σε προορισμούς όπου μπορεί να φτάσει οδικώς. Ακολουθούν τα νησιά με 38%, ένα 11% δηλώνει ότι θα παραθερίσει στην ορεινή ηπειρωτική Ελλάδα. Διακοπές στο εξωτερικό εντός Ευρώπης επιλέγει το 11% και εκτός Ευρώπης ένα 2%.

Την ίδια ώρα, το καθόλου ευκαταφρόνητο 45% δηλώνει ότι θα μειώσει τη φετινή του δαπάνη για αγορές στις διακοπές. Το 62% δηλώνει ότι η μείωση αυτή οφείλεται στο μειωμένο διαθέσιμο εισόδημα, το 62% στο αυξημένο κόστος εισιτηρίων, ποσοστό σχεδόν διπλάσιο από το καλοκαίρι του 2025, το 46% το κόστος διαμονής που κι αυτό τραβάει την «ανηφόρα» (πέρυσι ήταν 30%), το 57% το κόστος εστίασης και το 53% το αυξημένο κόστος καυσίμων, όταν πέρυσι το αντίστοιχο ποσοστό περιοριζόταν μόλις στο 16%!

Εξετάζοντας τις καταναλωτικές συνήθειες των διακοπών επιβεβαιώνεται πως τα πράγματα παραμένουν πιο «σφιχτά» κι από... «σφιχτά», με το budget των ολιγοήμερων αποδράσεων να περιορίζεται στα αναγκαία και βασικά. Ενδεικτικά, όσον αφορά τη διατροφή, το 41% δηλώνει ότι μαγειρεύει συχνά στις διακοπές του, το 70% επισκέπτεται συστηματικά σούπερ μάρκετ ή μίνι μάρκετ, και το 79% φούρνους και αρτοποιεία, σε μία προσπάθεια εξοικονόμησης χρημάτων. Μόνο ένα ποσοστό της τάξης του 28% δηλώνει ότι δεν μαγειρεύει ποτέ στις διακοπές του.

Οι τιμές - φωτιά «καίνε» τα σχέδια για λίγες ημέρες ξεκούρασης

Οπως δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ όσον αφορά τη μεταβολή τιμών Μάιος 2025 - Μάιος 2026, η ομάδα «Ξενοδοχεία - Καφέ - Εστιατόρια» ενισχύθηκε κατά 8,5%, με τις τιμές στα ξενοδοχεία και τα καταλύματα να αυξάνονται κατά 9,5% και τις υπηρεσίες εστίασης κατά 8,5%. Επιπλέον, το κόστος για τα αεροπορικά εισιτήρια αυξήθηκε κατά 19,2%, τα πακέτα διακοπών κατά 5,9%, η βενζίνη 21,5%, το πετρέλαιο κίνησης 24,4% επηρεάζοντας άμεσα το κόστος των οδικών μετακινήσεων. Επομένως, ακόμα κι αν κάποιος επιλέξει να μετακινηθεί με το αυτοκίνητό του σε κάποιον χερσαίο προορισμό προκειμένου να αποφύγει τα απλησίαστα εισιτήρια πλοίων και αεροπλάνων, θα κληθεί να «αναμετρηθεί» με τις τιμές - φωτιά στα διόδια και τα καύσιμα μετακίνησης.

Ως προς τη διαμονή, τα πράγματα γίνονται ακόμα χειρότερα για εκείνους που δεν διαθέτουν κάποιο δικό τους ή φιλικό σπίτι να φιλοξενηθούν.

Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με ανάλυση της AirDNA για το 2026, η Ελλάδα καταγράφει τη μεγαλύτερη θερινή αύξηση τιμών βραχυχρόνιας μίσθωσης σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η μέση ημερήσια τιμή στα καταλύματα Airbnb εκτοξεύεται στα 174,46 ευρώ κατά την περίοδο Ιουνίου - Αυγούστου, έναντι 112,64 ευρώ την υπόλοιπη χρονιά, καταγράφοντας αύξηση 54,9%. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, η μέση τιμή δίκλινου δωματίου τον Απρίλη ήταν 104 ευρώ ανά διανυκτέρευση, ποσό που όσο προχωράει η σεζόν ανεβαίνει κι άλλο.

Στον τελικό «ματωμένο» λογαριασμό προστίθενται και τα έξοδα από τις χρεώσεις στις παραλίες (είσοδος, ξαπλώστρες κ.λπ.), με τις περισσότερες αμμουδιές να είναι εκμεταλλεύσιμες από ιδιώτες.

Για ένα ακόμα καλοκαίρι λοιπόν, το αυξημένο κόστος ζωής σε συνδυασμό με το καθηλωμένο εισόδημα μετατρέπει σε άπιαστο όνειρο ακόμα και λίγες στιγμές ανάπαυλας και ξεκούρασης πλάι στο κύμα.

Ομως, ακόμα κι αυτοί που «με νύχια και με δόντια» καταφέρουν να βάλουν «δυο δεκάρες» στην άκρη για να αποδράσουν για λίγες ημέρες, γυρνώντας είτε θα αναγκαστούν να περικόψουν από άλλες ανάγκες, είτε να κάνουν ακόμα πιο αιματηρή οικονομία, αφού τα ενοίκια που αγγίζουν ταβάνι, οι υπέρογκοι λογαριασμοί και το υψηλό κόστος ζωής... θα είναι εκεί και θα τους περιμένουν!

Με προγράμματα - κοροϊδία υποβιβάζουν την ανάγκη της λαϊκής οικογένειας για διακοπές σε «λοταρία»

Μπροστά σε αυτή την εκρηκτική κατάσταση, η κυβέρνηση επιστρατεύει το γνωστό «καλάθι» κοροϊδίας, τον «Κοινωνικό Τουρισμό» της ΔΥΠΑ. Το πρόγραμμα δηλαδή που επιδοτεί μόνο ένα μέρος του κόστους για διαμονή και μετακίνηση, και είναι «ψίχουλα» για εκείνους που θα «ανακηρυχθούν» φτωχότεροι ανάμεσα στους φτωχούς, και άρα θα λάβουν voucher για τις διακοπές τους.

Πρόκειται για το άκρον άωτον της κοροϊδίας, όταν το εν λόγω πρόγραμμα με τους αυστηρούς «κόφτες» αφορά μόλις 300.000 voucher, την ώρα που οι αιτήσεις και για φέτος έπεσαν «βροχή», ξεπερνώντας το 1 εκατομμύριο ανθρώπους. Το συνολικό κονδύλι για φέτος ανήλθε στα 50 εκατομμύρια ευρώ, που καλύπτεται εξολοκλήρου από τις εισφορές των ίδιων των εργαζομένων.

Τα διαθέσιμα καταλύματα που θα στεγάσουν τους επισκέπτες είναι ελάχιστα, αφού οι ίδιοι οι επιχειρηματικοί όμιλοι «σαμποτάρουν» ανοιχτά το πρόγραμμα: Αρνούνται να διαθέσουν δωμάτια, πετάνε εκτός τους κατόχους των vouchers και επιλέγουν προκλητικά την ελεύθερη, ακριβή πελατεία των «υψηλών βαλαντίων» για να μεγιστοποιήσουν το ποσοστό κέρδους τους. Επιπλέον, όσοι «τυχεροί» επιλέχθηκαν θα αναγκαστούν να πληρώσουν αδρά για την ιδιωτική συμμετοχή στο πρόγραμμα, για τη διατροφή και τη μετακίνηση κατά ένα ποσοστό, ενώ οι μεγάλοι κερδισμένοι παραμένουν οι ακτοπλοϊκές εταιρείες, μια εικόνα που συνθέτει το πιο αποκρουστικό απόγειο της εμπορευματοποίησης της ανάγκης για ανάπαυση και αναψυχή.

Συνεπώς, τα συγκεκριμένα προγράμματα όχι μόνο δεν αποτελούν «κοινωνική πολιτική», αλλά συνιστούν έναν προκλητικό μηχανισμό διαχείρισης, ανακύκλωσης και τελικά νομιμοποίησης της λαϊκής φτώχειας. Η κυβέρνηση, παίρνοντας τη σκυτάλη από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, με τη χρεοκοπημένη λογική των vouchers, των pass και των επιδομάτων - ψίχουλα, υποβιβάζει μια θεμελιώδη, ζωτική ανάγκη της εργατικής τάξης σε «λοταρία», αναγκάζοντας τις εργατικές - λαϊκές οικογένειες να εξοντώνονται σε έναν αδυσώπητο ψηφιακό ανταγωνισμό, να «στριμώχνονται» πάνω από μια ηλεκτρονική πλατφόρμα, για το ποιος πληροί τα κριτήρια της απόλυτης εξαθλίωσης ώστε να κληρωθεί.

Φυσικά, στην άλλη όψη του ίδιου νομίσματος, εκεί που για τον λαό υπάρχει στέρηση, για τους επιχειρηματικούς ομίλους του τουρισμού υπάρχει χρυσάφι, αφού οι τζίροι και τα κέρδη του τουριστικού κεφαλαίου σπάνε το ένα ιστορικό ρεκόρ μετά το άλλο.

Είναι ενδεικτικές προς αυτήν την κατεύθυνση οι προβλέψεις των tour operators και των αεροπορικών εταιρειών για το καλοκαίρι του 2026, που μιλούν για «ισχυρή ζήτηση», τροφοδοτούμενη από το δόγμα της «τουριστικής ανάπτυξης» που όλες οι αστικές κυβερνήσεις έχουν αναγάγει σε «ατμομηχανή της οικονομίας». Αυτή η περίφημη «ατμομηχανή» αποδεικνύεται ότι κινείται με καύσιμο τη ληστεία του λαϊκού εισοδήματος και την άγρια εκμετάλλευση των εργαζομένων στον κλάδο, με την εξαντλητική 10ωρη και 12ωρη δουλειά των ξενοδοχοϋπαλλήλων, χωρίς ρεπό, με απλήρωτες υπερωρίες, με άθλιες συνθήκες διαβίωσης σε κοντέινερ και υπόγεια.

Κοινωνικό δικαίωμα, όχι εμπόρευμα!

Απέναντι σε αυτήν την κατάσταση που διαμορφώνεται, η ελπίδα βρίσκεται στην οργανωμένη απάντηση και τη σύγκρουση με την πολιτική του κεφαλαίου, με προμετωπίδα τις διεκδικήσεις για φτηνές και ποιοτικές διακοπές για όλους, για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, διεύρυνση των προγραμμάτων κοινωνικού τουρισμού, δραστική μείωση των τιμών σε όλα τα ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια, την πλήρη κατάργηση των διοδίων και των φόρων στα καύσιμα, κρατική μέριμνα για τη διαμονή, δωρεάν μετακίνηση για φοιτητές, ΑμεΑ, ανέργους κ.λπ., για την εξασφάλιση δωρεάν καλοκαιρινών προγραμμάτων δημιουργικής απασχόλησης και διακοπών για τα παιδιά του λαού, με αποκλειστική ευθύνη του κράτους, μακριά από κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα.

Αυτός ο καθημερινός αγώνας για να πάρει μια ανάσα η λαϊκή οικογένεια συνδέεται με την ανάγκη για μια ριζικά διαφορετική οργάνωση της οικονομίας και της κοινωνίας. Σήμερα, που η αλματώδης άνοδος της παραγωγικότητας και τα επιτεύγματα της επιστήμης και της τεχνολογίας θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν σε όλο τον λαό δωρεάν και ποιοτικές διακοπές, το κυνήγι του καπιταλιστικού κέρδους μετατρέπει τις σύγχρονες δυνατότητες σε νέα δεσμά εκμετάλλευσης.

Η ανατροπή αυτού του σάπιου συστήματος και η οικοδόμηση του σοσιαλισμού αποτελεί τη μοναδική ρεαλιστική διέξοδο για τους πολλούς, για την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών της λαϊκής οικογένειας. Η ιστορική πείρα άλλωστε, από τις χώρες όπου ο λαός πήρε την εξουσία στα χέρια του, αποδεικνύει στην πράξη ότι όταν η ανάπαυση και η αναψυχή παύουν να είναι πανάκριβο εμπόρευμα, κατοχυρώνονται ως καθολικό, δωρεάν και ποιοτικό κοινωνικό δικαίωμα με ευθύνη του κράτους.

Κ. Πολ.