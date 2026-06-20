Ο κόσμος των κερδών τους συγκρούεται με τον κόσμο των αναγκών μας

Μπροστά στην απεργία που προετοιμάζουν τα σωματεία των εργαζομένων στα ξενοδοχεία και στην Εστίαση στις 24 Ιούνη γίνεται ήδη μια πολύ μεγάλη συζήτηση μέσα στους χώρους δουλειάς, μέσα από Γενικές Συνελεύσεις, συσκέψεις και περιοδείες των εκλεγμένων μελών των ΔΣ, από τα ενεργά μέλη των σωματείων. Συζήτηση που συνεχίζεται μέσα στα πόστα, συνάδελφο τον συνάδελφο.

Ολα μας απασχολούν, όλα τα βάσανα και οι δυσκολίες της ζωής που μας έχουν διαμορφώσει μέχρι σήμερα οι κυβερνήσεις και οι επιχειρηματικοί όμιλοι, συνολικά το κεφάλαιο. Το νοίκι, το ρεύμα, το νερό, το τηλέφωνο, η φροντίδα και η εκπαίδευση των παιδιών, τα βασικά που πρέπει να αγοράσουμε από το σούπερ μάρκετ για να ζήσουμε, η μεταφορά μας από και προς τη δουλειά, μέχρι τον μισθό μας, τα δικαιώματά μας, τα ερωτήματα για το τι προβλέπεται για τις άδειες, για τα νυχτερινά και τις υπερωρίες. Μας απασχολεί το θέμα της υγείας μας, η κατάσταση στα νοσοκομεία, η φορολογία, ΟΛΑ!

Οι εργαζόμενοι είναι οι χαμένοι από τη «θαυματουργή» τουριστική ανάπτυξη

Η δουλειά μέσα στα ξενοδοχεία, στις μεγάλες εταιρείες γρήγορου φαγητού, στα μεγάλα Catering, έχει γίνει ακόμα πιο δύσκολη, πιο εντατική. Μόνοι τους παραδέχονται για άλλη μια χρονιά οι εργοδότες ότι υπάρχει μεγάλη έλλειψη προσωπικού και ότι είναι ακάλυπτες χιλιάδες θέσεις εργασίας, χωρίς ταυτόχρονα να έχει μειωθεί ο όγκος της δουλειάς - το αντίθετο: Παραμένουν σε υψηλά επίπεδα οι πληρότητες, ο τζίρος των επιχειρήσεων, τα κέρδη ξεπέρασαν τα 21 δισ. το 2025.

Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι εμείς οι εργαζόμενοι του κλάδου αναγκαζόμαστε να βγάλουμε τη δουλειά που αναλογεί σε περισσότερους, σε 2 ή ακόμα και σε 3 εργαζόμενους. Η κούραση, η εξάντληση, ο κίνδυνος «ατυχήματος» ή σοβαρής βλάβης στην υγεία μας είναι όλο και πιο κοντά. Εξαντλούμαστε, σακατευόμαστε, αναγκαζόμαστε να κάνουμε και 2 δουλειές για να τα βγάλουμε πέρα μέσα στις καλύτερες χρονιές του τουρισμού. Παίρνουμε τους μισθούς του 2011 με μικρότερη αγοραστική δύναμη, αφού ο πληθωρισμός απορροφά το εισόδημά μας και μέχρι τις 15 του κάθε μήνα τελειώνει.

Μια κατάσταση ίδια για όλους μας, είτε είμαστε με σύμβαση αορίστου χρόνου, είτε με ορισμένου, είτε μέσω εργολάβου. Ολοι χάνουμε από αυτήν τη θαυματουργή για τους εργοδότες και τις κυβερνήσεις ανάπτυξη.

Οι κυβερνήσεις, τα κόμματα του συστήματος και οι εργοδότες προσπαθούν να μας πείσουν για το αντίθετο. Μας λένε ότι ο κλάδος του Τουρισμού έτσι είναι και έτσι ήταν πάντα από τη φύση του. Οτι είναι φυσιολογικό το καλοκαίρι να πεθαίνουμε στη δουλειά, να μας κόβουν ρεπό, να κάνουμε υπερωρίες, 10ωρα και 12ωρα, να έχουμε κόντρα βάρδιες, πάντα λόγω έκτακτων αναγκών. Μας λένε επίσης ότι δεν γίνεται να έχουμε σταθερή δουλειά, επειδή «δεν έχει πολλή δουλειά όλο τον χρόνο», ότι αυτά τα ορίζει ο ανταγωνισμός, που έχει μεγαλώσει. Οτι οι θυσίες που κάνουμε θα «ανταμείβονται» με κάνα ρεπό παραπάνω όταν μπορεί η επιχείρηση, με πιθανώς ευνοϊκή μεταχείριση στο πρόγραμμα εργασίας, μπας και πάμε και πουθενά αλλού για μεροκάματα ή μπας και προλάβουμε να κάνουμε καμιά δουλειά στο σπίτι, να φροντίσουμε πού και πού τα παιδιά και τους ηλικιωμένους της οικογένειας. Πάντα με την απειλή της απόλυσης, της μη ανανέωσης της σύμβασης, της εκδικητικής τοποθέτησης σε βάρδιες όπου δεν μπορούμε να αντεπεξέλθουμε.

Οι εργαζόμενοι θυμόμαστε ότι πριν την καπιταλιστική κρίση, με πολύ λιγότερο τουρισμό, η συντριπτική πλειοψηφία είχαμε συμβάσεις αορίστου χρόνου και καλύτερους μισθούς, χωρίς 7ήμερα και 12ωρα. Δεν υπήρχαν δουλεμπορικά γραφεία, συμβάσεις εκ περιτροπής εργασίας. Ημασταν στα Βαρέα - Ανθυγιεινά, είχαμε το ΕΦΑΠΑΞ για τους ξενοδοχοϋπαλλήλους και βγαίναμε νωρίτερα στη σύνταξη. Επομένως, η ανάπτυξή τους και η τεράστια κερδοφορία τους πάτησαν στα τσακισμένα δικαιώματά μας.

Πλέον έχουμε πείρα και ξέρουμε ότι αυτός ο κλάδος όχι μόνο δεν είναι «βαριά βιομηχανία» όπως μας λένε, αλλά είναι ο πιο ευάλωτος, και αυτό αποδείχθηκε την περίοδο της πανδημίας, όπως αποδεικνύεται σήμερα στις χώρες που βρίσκονται μέσα στη φωτιά του πολέμου, π.χ. στο Ντουμπάι. Η στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης και της αστικής τάξης της χώρας για την ολοένα και βαθύτερη εμπλοκή της στους πολέμους σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή μάς βάζει σε ακόμα μεγαλύτερους κινδύνους. Ολοι μπορούμε να φανταστούμε τι θα γινόταν αν τελικά το drone του ουκρανικού στρατού που βρέθηκε στη Λευκάδα έβρισκε τον στόχο του, που ήταν ένα ρωσικό πολεμικό πλοίο. Ποιοι θα πλήρωναν τη νύφη; Ο λαός και πρώτοι οι εργαζόμενοι του κλάδου. Αλλωστε, ήδη οι ξενοδόχοι αρχίζουν να διεκδικούν από την κυβέρνηση και την ΕΕ «ταμείο στήριξης» σε ενδεχόμενη νέα κρίση. Ηδη μιλούν για «αβέβαιη σεζόν» με βάση τους στόχους της κερδοφορίας και τους ανταγωνισμούς τους. Μας ζητάνε να κάνουμε υπομονή γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τον πόλεμο, στέλνοντας το μήνυμα «τα κεφάλια μέσα και δουλεύετε».

Πολύτιμο στήριγμα της βαρβαρότητας οι συνδικαλιστές της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ

Στο ίδιο μήκος κύματος και οι εργοδοτικοί συνδικαλιστές του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ, που υπογράφουν από κοινού τις απαράδεκτες Συλλογικές Συμβάσεις, καθορίζοντας τον μισθό και τους όρους με τους οποίους δουλεύουμε. Στη λογική του «μικρότερου κακού», του συμβιβασμού και της στήριξης της κερδοφορίας των εργοδοτών έχουν βάλει την υπογραφή τους να δουλεύουμε χωρίς ρεπό, με μισθούς στα όρια του κατώτατου, με απλήρωτες υπερωρίες και «διευθέτηση» του χρόνου εργασίας. Γι' αυτό πήραν ξανά τα συχαρίκια από τον Μητσοτάκη, που κατά την επίσκεψή του στη Ρόδο παίνεσε τη Συλλογική Σύμβαση που έχουν υπογράψει και η οποία προβλέπει μέχρι και 16 ώρες δουλειάς το 24ωρο! Οι περισσότεροι νέοι σε ηλικία συνάδελφοι, όπως και πολλοί μεγαλύτεροι, δεν ξέρουν ακόμα ούτε το όνομα αυτών των συνδικαλιστών, δεν τους έχουν δει ποτέ στη ζωή τους, δεν ξέρουν ότι αυτοί οι τύποι, χωρίς να τους ρωτήσουν ποτέ, υπογράφουν τον μισθό τους και την κατάργηση των δικαιωμάτων τους.

Είναι οι ίδιοι που σε όσα σωματεία έχουν την πλειοψηφία στα ΔΣ έχουν καταργήσει κάθε συλλογική διαδικασία, δεν πατάνε στους χώρους δουλειάς, δεν οργανώνουν καμία κινητοποίηση που να αμφισβητεί την κερδοφορία των επιχειρήσεων, τους αντεργατικούς νόμους που έχουν ψηφιστεί μέχρι σήμερα. Αντιμετωπίζουν τους εργαζόμενους ως «κουκιά» για να εξασφαλίζουν τις καρέκλες τους και τα προνόμια που τους παρέχουν οι εργοδότες και οι κυβερνήσεις, για να εξασφαλίζουν μερίδιο από τα διάφορα προγράμματα «κατάρτισης» και χρηματοδότησης του ΕΛΕΚ και του ΙΝΕ της ΓΣΕΕ, παρέα με τον επικεφαλής τους, τον ελεγχόμενο εκατομμυριούχο 72χρονο ισόβιο πρόεδρο της ΓΣΕΕ.

Μπορούμε να αλλάξουμε την κατάσταση, να βγούμε στο προσκήνιο

Αντικειμενικά, μέσα από τη συζήτηση που γίνεται, όλες οι σκέψεις, οι απόψεις των εργαζομένων περιστρέφονται γύρω από το βασικό θέμα, το «κάτι πρέπει να γίνει γιατί δεν πάει άλλο», μαζί με το ερώτημα: Τελικά όμως μπορεί να αλλάξει η κατάσταση, και αν ναι πώς;

Πλέον είναι πιο καθαρό από ποτέ ότι ανεξάρτητα από τη χώρα καταγωγής, το χρώμα του δέρματος, τη γλώσσα που μιλάμε, όλοι βράζουμε στο ίδιο καζάνι, έχουμε ένα κοινό συμφέρον. Οι θυσίες που κάνουμε μέχρι σήμερα είναι τελικά θυσίες για τα κέρδη των αφεντικών και τους πολέμους τους. Τώρα είναι η ώρα να κάνουμε θυσίες για μας και τις οικογένειές μας, για να έχει αποτέλεσμα, να αξίζει ο ιδρώτας μας.

Η πείρα από τους μέχρι σήμερα αγώνες του εργατικού κινήματος απαντάει σε αυτό το ερώτημα. Τι κερδίσαμε χωρίς αγώνες, χωρίς συμμετοχή στα σωματεία, χωρίς σύγκρουση με τους εργοδότες, χωρίς διεκδίκηση; Ολοι μας ξέρουμε πως ό,τι είχαμε μέχρι σήμερα ως δικαίωμα κατακτήθηκε έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Οσες Συλλογικές Συμβάσεις υπογράφηκαν μέχρι σήμερα σε κλάδους με σημαντικές αυξήσεις και κατοχύρωση δικαιωμάτων, όπως στους Οικοδόμους, στην COSCO, στη ΔΕΛΤΑ και αλλού, ήταν αποτέλεσμα μεγάλων απεργιών και κινητοποιήσεων που είχαν στο στόχαστρο την πολιτική της κυβέρνησης και των εργοδοτών. Το σύνθημα «ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας» ήταν αυτό που ενέπνευσε, που συμπύκνωσε το περιεχόμενο τέτοιων αγώνων.

Για κάθε πρόβλημα, μόνο έτσι τα καταφέραμε, με παρεμβάσεις, με κινητοποιήσεις, με οργάνωση και συμμετοχή. Ετσι καταφέραμε να κατοχυρώσουμε τα ΜΑΠ για τους διανομείς και εξασφαλίσαμε μέτρα υγείας και ασφάλειας σε χώρους δουλειάς, έτσι πήραμε πίσω απολύσεις και ανανεώθηκαν συμβάσεις από ορισμένου χρόνου σε αορίστου σε πολλά ξενοδοχεία. Ετσι κατοχυρώσαμε να πληρώνονται τα Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα σε συναδέλφους που δουλεύουν μέσω εργολάβων. Ετσι σταματήσαμε τη λεκτική βία, την παρενόχληση σε πολλούς χώρους δουλειάς, υπερασπίζοντας κυρίως γυναίκες εργαζόμενες. Ετσι φτιάχτηκαν νέα σωματεία στους χώρους δουλειάς, όπως στα KFC, στα «McDonald's», στην «e-food», στη «Wolt».

Τα αιτήματά μας για αυξήσεις των μισθών, για κατοχύρωση δικαιωμάτων, είναι δίκαια και ρεαλιστικά, γιατί αν ικανοποιηθούν θα πάρουμε ανάσα που χρειαζόμαστε.

Ξέρουμε ότι τα λεφτά υπάρχουν, περνάνε από τα χέρια μας, τα μάτια μας, την κούρασή μας. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες για τους εργοδότες και τις κυβερνήσεις.

Ξέρουμε επίσης ότι ο αγώνας μας δεν τελειώνει στις 24 Ιούνη. Η επιτυχία της απεργίας θα εξαρτηθεί από τη συμμετοχή και τη συγκέντρωση, αλλά και από τους στόχους που έθεσε η Γενική Συνέλευση του Συνδικάτου της Αττικής.

Για ακόμα περισσότερους εργαζόμενους οργανωμένους, που θα μπουν στη μάχη της προετοιμασίας της απεργίας, για νέες εγγραφές συναδέλφων μεταναστών και προσφύγων, για περισσότερες γυναίκες που θα μπουν στον αγώνα. Για τη βελτίωση της λειτουργίας και της δράσης του Συνδικάτου και των επιχειρησιακών σωματείων. Για να διαμορφωθούν ακόμα καλύτερες προϋποθέσεις, να συμβάλει στην προετοιμασία της κλιμάκωσης του αγώνα. Στην προσπάθεια να ενώσουμε όλες τις μικρές και μεγάλες εστίες αγώνα σε ένα τεράστιο ποτάμι εργαζομένων και λαού που θα διαδηλώσει στη Θεσσαλονίκη στις 5 Σεπτέμβρη.

Για να μπουν στο προσκήνιο τα συμφέροντα της τάξης μας, να δοθεί συνολική απάντηση στο κεφάλαιο και στις κυβερνήσεις του, να ανοίξει ο δρόμος της ισχυροποίησης του εργατικού - λαϊκού κινήματος, να δυναμώσει η αντικαπιταλιστική γραμμή πάλης και αγώνα που θα βάλει στο στόχαστρο το ίδιο το σύστημα που μας τσακίζει, για να το ανατρέψει.

Του

Γιώργου ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ*

*Ο Γ. Στεφανάκης είναι μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και πρόεδρος του Συνδικάτου Επισιτισμού - Τουρισμού - Ξενοδοχοϋπαλλήλων Αττικής