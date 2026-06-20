70άρηδες στην πίστα του αεροδρομίου ψήνονται στο λιοπύρι

Πρώτη στάση του οδοιπορικού μας στην Κρήτη το, του οποίου η πώληση στη «Fraport» ξεκίνησε από το 2015 με τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, και σήμερα απασχολεί 1.300 εργαζόμενους, Ελληνες αλλά και μετακλητούς από χώρες εκτός Σένγκεν. Υποδέχεται καθημερινά χιλιάδες τουρίστες, στη συντριπτική τους πλειοψηφία από Κεντρική αλλά και Βόρεια Ευρώπη, όπως και από τις ΗΠΑ.

«Μπορεί να είναι αυξημένες οι αφίξεις, αλλά δεν είναι με 100% πληρότητα οι πτήσεις, έχουν ακριβύνει τα ναύλα λόγω του πολέμου και δεν πετάνε γεμάτα τα αεροπλάνα», μας εξήγησαν οι εργαζόμενοι στα γραφεία. Αυτό δεν σημαίνει πως οι αεροπορικές χάνουν, μας είπαν στη συνέχεια. Τα ίδια τα στοιχεία της «Fraport» έρχονται να το επιβεβαιώσουν, καθώς για το 2025 τα έσοδα από αεροπορικές υπηρεσίες ανήλθαν στα 51,831 εκατ. ευρώ, κατατάσσοντας τα Χανιά στους «πρωταθλητές», ενώ για το α' πεντάμηνο του 2026 (Γενάρης - Μάης), τα Χανιά εμφάνισαν τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση επιβατικής κίνησης στην Ελλάδα μεταξύ των μεγάλων τουριστικών αεροδρομίων, αγγίζοντας το +14,9% συγκριτικά με το αντίστοιχο 5μηνο του 2025.

«Μας λένε να πληρώνουμε και 60 ευρώ πάρκινγκ, σε εμάς που δουλεύουμε εδώ και χαλάμε βενζίνη κάθε μέρα για να έρθουμε από την πόλη», τονίζουν οι εργαζόμενοι, καθώς η «Fraport» αποφάσισε να βάλει «χαράτσι» για να αυξήσει ακόμα περισσότερο τα κέρδη.

Σε ό,τι αφορά τις συνθήκες εργασίας, πίσω από το πέπλο του καλού εργασιακού περιβάλλοντος που προβάλλει η διοίκηση, ξεδιπλώνεται η αλήθεια.

«Θα δεις να δουλεύουν στην πίστα 70 χρονών άνθρωποι», μας είπε εργαζόμενος. «Ολα τα πόστα, χειριστές, οδηγοί, προφανώς είναι επικίνδυνο». Και πράγματι, συναντήσαμε και μιλήσαμε με έναν τέτοιο εργαζόμενο, 65 χρονών, οδηγός στην πίστα. «Προχθές δούλευα 16 ώρες χωρίς να πληρωθώ, οδηγός είμαι. Μας εκμεταλλεύονται κανονικά τα αφεντικά. Γιατί είναι κι άλλα, δεν έχουμε σκέπαστρο εμείς που είμαστε εκτεθειμένοι σε ήλιο ή βροχή, δεν έχουμε καν χημικές τουαλέτες να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Και τι λεφτά νομίζετε ότι παίρνουμε; Είναι πολύ λίγα», μας είπε φεύγοντας για τη βάρδιά του.

Ιδια είναι η κατάσταση και για τους εργαζόμενους στην καθαριότητα, οι οποίοι είναι εργολαβικοί. «Από προβλήματα όσα θες», μας είπε εργαζόμενος καθαριστής. «Δεν έχουμε διάλειμμα, δεν δουλεύουμε σταθερές βάρδιες. Εγώ μπορεί να δουλεύω σήμερα πρωί, αύριο βράδυ και μετά ξανά πάλι πρωί. Οσο για τα ρεπό; 1 την εβδομάδα. Δεν φτάνουμε 30-40 άτομα για όλο αυτόν τον κόσμο και παρ' όλα αυτά δεν προσλαμβάνουν». Σε ό,τι αφορά τη διάρκεια των συμβάσεων, μας επιβεβαίωσε πως είναι εποχικοί. «Συμβάσεις μέχρι τον Οκτώβρη και μετά βλέπουμε».

Η εντατικοποίηση βαράει κόκκινο και στους εργαζόμενους των καταστημάτων εντός του αεροδρομίου. «Προχτές έκανα μόνη μου ταμείο 440 αποδείξεις», μας είπε εργαζόμενη στα duty free, ενδεικτικό του φόρτου εργασίας. «Σίγουρα δεν είμαστε τόσο χάλια όπως στα ξενοδοχεία, αλλά τον χειμώνα αν δεν υπάρχει και δεύτερο εισόδημα στο σπίτι δεν βγαίνεις. Εμένα έχει δουλειά και ο άντρας μου και είμαστε 2, αλλιώς μόνο με τα λεφτά της σεζόν δεν μπορείς να τα βγάλεις πέρα», πρόσθεσε η συνάδελφός της.