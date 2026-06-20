Εντατικοποίηση και εξοντωτική δουλειά στη «βαριά» βιομηχανία του Τουρισμού

Κρήτη και τουρισμός: Δύο έννοιες συνυφασμένες, με το νησί να αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς διεθνώς. Αυτήν την αίσθηση εισπράττει με το που φτάνει κάποιος στα λιμάνια και στα αεροδρόμια του νησιού, καθώς πόλεις και χωριά «προσαρμόζονται» και ετοιμάζονται για μια ακόμα σεζόν. Από την πόλη των Χανίων, την Αγία Μαρίνα, τον Πλατανιά, το Καστέλι, έως τη Γεωργιούπολη και το Ρέθυμνο, εκτείνονται τεράστιες ξενοδοχειακές μονάδες σε όλο το παραλιακό μέτωπο, που απασχολούν χιλιάδες εργαζόμενους που δουλεύουν σεζόν, με τους μεγαλοξενοδόχους να «τρίβουν τα μάτια τους» από τους τζίρους.

Ενδεικτικά, με βάση τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, τα καταγεγραμμένα έσοδα από τον τουρισμό έφτασαν στα 4,3 δισ. ευρώ για το 2025, ενώ για φέτος το τετράμηνο Γενάρης - Απρίλης οι καταγεγραμμένες διεθνείς αλλά και εσωτερικές αφίξεις με βάση τα στοιχεία του ΙΝΣΕΤΕ φτάνουν ήδη τις 430.878, παρουσιάζοντας αύξηση 16,8% σε σχέση με το αντίστοιχο τετράμηνο του 2025.

Με βάση τα στοιχεία της Περιφέρειας για το 2025, στην Κρήτη λειτουργούν πάνω από 1.650 ξενοδοχειακές μονάδες με σχεδόν 200.000 κλίνες, εκ των οποίων το 62,31% αφορά μονάδες 4 και 5 αστέρων.

«Ο στόχος είναι το νησί να μετατραπεί σε 12μηνο προορισμό», σημείωνε πριν από δύο εβδομάδες η υπουργός Τουρισμού στο συνέδριο του Economist που έγινε στο νησί, μιλώντας για τις συνολικές «εμβληματικές επενδύσεις». Σε αυτές συγκαταλέγονται το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι, η ανάπτυξη του ΒΟΑΚ (Βόρειος Οδικός Αξονας Κρήτης), ώστε να μπορούν να εξυπηρετούνται οι μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες αλλά και η γρήγορη μεταφορά εμπορευμάτων, με τους μονοπωλιακούς ομίλους της ΤΕΡΝΑ, του ΑΚΤΩΡ και της METLEN να έχουν αναλάβει την κατασκευή του, την οποία δεκάδες οικοδόμοι έχουν πληρώσει με το αίμα τους, για να πιαστούν τα χρονοδιαγράμματα.

Παράλληλα, ο υπουργός Οικονομικών τον Μάρτη σημείωνε πως η Κρήτη συνεισφέρει περίπου 5% στο ΑΕΠ της Ελλάδας, «που στον τομέα του τουρισμού η συμμετοχή της φτάνει περίπου το 20%». Η ανταγωνιστικότητα του τουριστικού προϊόντος αποτελεί και το μεγαλύτερο ατού της χώρας, όπως πολλάκις έχει τονίσει ο Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Τουρισμού (ΣΕΤΕ), με τους tour operators (ταξιδιωτικοί πράκτορες) να διαμορφώνουν «ελκυστικά πακέτα» κυρίως για τους τουρίστες από τις άλλες χώρες.

Τι σημαίνουν τα παραπάνω για τους χιλιάδες ξενοδοχοϋπαλλήλους και άλλους εργαζόμενους στον Τουρισμό; Χαμηλό εργατικό κόστος, αφού μόνο έτσι διασφαλίζεται η «ανταγωνιστικότητα» του προϊόντος. Πίσω από αυτά τα νούμερα, τα κέρδη και τους τζίρους που ζαλίζουν, είναι η «αθέατη» πλευρά. Η κατάσταση που ζουν οι εργαζόμενοι του κλάδου, αποδεικνύοντας πως το «τουριστικό θαύμα» χτίζεται πάνω στα κομμένα ρεπό τους, στην εντατικοποίηση που βαράει «κόκκινο» και στα διαλυμένα κορμιά τους. Εργαζόμενοι που στο σύνολό τους καλούνται να δουλέψουν για 6-7 μήνες, ώστε να καταφέρουν να τα βγάλουν πέρα τους υπόλοιπους 6 του χρόνου, μιας και το εποχικό επίδομα της πείνας δίνεται μόνο για 3 μήνες, ενώ οι εργοδότες τους απαιτούν συνεχώς νέες ελαφρύνσεις ώστε να μπορούν να παραμένουν ανταγωνιστικοί.

Πολύ περισσότερο σε μια περιοχή που βρίσκεται στο επίκεντρο των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών, με τη βάση της Σούδας να αποτελεί «ισχυρό χαρτί» στη στρατηγική συμμαχία της αστικής τάξης με τις ΗΠΑ, αποτελώντας «κίνδυνο - θάνατο» για τον λαό, το σύνθημα «τα κεφάλια μέσα» διακινείται και στο όνομα της «ευαλωτότητας» της τουριστικής ανάπτυξης από τους διεθνείς ανταγωνισμούς. Ετσι, οι εργαζόμενοι καλούνται σε θυσίες δίχως τέλος για τη θωράκιση αυτής της ανάπτυξης, ενώ πληρώνουν και τα «σπασμένα» όταν αυτή διαταράσσεται.

Ο «Ριζοσπάστης» βρέθηκε στα Χανιά και στο Ρέθυμνο και καταγράφει μαρτυρίες των ίδιων των εργαζομένων στα μεγάλα ξενοδοχεία των δύο νομών, αλλά και την προσπάθεια της οργανωμένης συλλογικής διεκδίκησης μπροστά στην απεργία της 24ης Ιούνη.

Γιάννα ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ