Στα «5άστερα» της εκμετάλλευσης

Φεύγοντας από την πόλη των Χανίων και το αεροδρόμιο, το οδοιπορικό συνεχίζεται σε περιοχές που θεωρούνται η «καρδιά» του τουρισμού. Αγία Μαρίνα, Πλατανιάς, Κίσσαμος, περιοχές γεμάτες με ξενοδοχεία, 4 και 5 αστέρων, με κάποια από αυτά να καταλαμβάνουν ολόκληρες εκτάσεις.

Πίσω από τις φανταχτερές φωτογραφίες και τις υποσχέσεις για «αξέχαστες εμπειρίες» που θα δει κανείς στα site τους, βρίσκεται η μαύρη πραγματικότητα των εργαζομένων, που καλούνται να δουλέψουν σαν καλοκουρδισμένες μηχανές.

«Φτιάχνω 600 γεύματα την ημέρα», μας είπε μάγειρας σε μεγάλο ξενοδοχείο στην Αγία Μαρίνα, ο οποίος είναι με 7μηνη σύμβαση, μέχρι δηλαδή το τέλος της σεζόν και μετά πετιέται και πάλι στην ανεργία. «Δουλεύουμε σαν μηχανές, εγώ δουλεύω πάνω από 10 ώρες την ημέρα και επειδή με έχουν "βαφτίσει" διευθυντικό προσωπικό αυτό σημαίνει πως δεν έχω καν ωράριο. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, δεν έχουμε καν βαρέα και ανθυγιεινά, εμείς που καιγόμαστε στις κουζίνες. Γιατί να μην έχουμε δεν καταλαβαίνω...», είπε συνεχίζοντας. Είναι χαρακτηριστικό ότι εργαζόμενοι σαν κι αυτόν αποκλείονται από το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Χανίων, αφού οι συνδικαλιστές των ΠΑΣΟΚ/ΝΔ/ΣΥΡΙΖΑ που είναι στην πλειοψηφία της Διοίκησης δεν επιτρέπουν την εγγραφή τους.

Δουλειά χωρίς ρεπό

Στο ίδιο ξενοδοχείο του ομίλου, στην περιοχή του Πλατανιά, η καθημερινότητα των εργαζομένων είναι η διαρκής εξόντωση. «», είπαν οι καμαριέρες οι οποίες στο σύνολό τους είναι 16 για όλες τις βάρδιες. «». Οπως λέει το ίδιο το ξενοδοχείο στην ιστοσελίδα του: «, με όλα αυτά να περνάνε από τα χέρια των εργαζομένων.

«Εχω δυο εβδομάδες να πάρω ρεπό», είπε ακόμα μια καμαριέρα στους συνδικαλιστές που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ, οι οποίοι περιόδευαν εκεί. «Πόσο κοστίζουν τα δωμάτια; Από 500 έως 1.500, οι σουίτες, για αυτά τα ποσά μιλάμε», τόνισε χαρακτηριστικά, ενώ ο λαντζέρης συνάδελφός της μας είπε πως κάνει δύο δουλειές για να τα βγάλει πέρα, καθώς ο μισθός δεν φτάνει με τίποτα.

Επόμενη στάση ένα ακόμα 5άστερο, στην περιοχή Κολυμβάρι. Ενα ξενοδοχείο που χαρακτηρίστηκε το 2018 ως μια «από τις μεγαλύτερες επενδύσεις στο νησί», με 700 κλίνες και 4 εστιατόρια. Σε αυτό το ξενοδοχείο που προβάλλεται ως «πρότυπο οικογενειακής επιχείρησης», οι εργαζόμενοι δουλεύουν χωρίς ρεπό...

«Επενδύοντας στην αλλαγή»

Αντίστοιχη είναι η κατάσταση και σταμε τους εργαζόμενους να καταγγέλλουν πως γίνονται λάστιχο. «», ήταν η χαρακτηριστική φράση μιας καμαριέρας σε ένα από αυτά.

Μια από τις πιο «εμβληματικές» επενδύσεις στο νησί αποτελεί το 5άστερο θέρετρο μεγάλου ξενοδοχειακού ομίλου, στην περιοχή του Κισσάμου Χανίων, εκεί που το πιο φτηνό δωμάτιο υπερβαίνει τον μισθό του ξενοδοχοϋπαλλήλου σε τιμή. Μάλιστα, η ίδια μονάδα απασχολεί σύνολο 570 εργαζόμενους, οι οποίοι διαμένουν σε παρακείμενα δωμάτια μικρότερων ξενοδοχείων τα οποία ο όμιλος έχει αγοράσει και τα έχει μετατρέψει σε δωμάτια προσωπικού.

«Είμαστε το προσωπικό μας, αν δεν είναι ικανοποιημένοι οι εργαζόμενοι δεν θα υπηρετείται η πελατοκεντρική προσέγγιση του ξενοδοχείου», διατείνεται η εργοδοσία. Η πραγματικότητα πίσω από τα παχιά λόγια έρχεται από τις μαρτυρίες των εργαζομένων. Από τα 414 δωμάτια που το πιο μικρό σε μέγεθος ισούνται με ένα δυάρι διαμέρισμα, η κάθε καμαριέρα έχει να φέρει βόλτα 20, με την εντατικοποίηση και την εξάντληση να βαράνε κόκκινο. Μάλιστα, όπως είπαν οι ίδιοι, οι παραιτήσεις είναι πάνω από 40 από την αρχή της σεζόν, ενώ οι λιποθυμίες από την εξάντληση είναι δεκάδες.

Εκτός όμως από την άγρια εκμετάλλευση των εργαζομένων, η παρουσία του θέρετρου έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στους κατοίκους της περιοχής. Οπως λένε οι ίδιοι, το μεγαλοξενοδοχείο έχει ναυλώσει τα ταξί της περιοχής για να εξυπηρετούν τους τουρίστες, με αποτέλεσμα οι ηλικιωμένοι κάτοικοι να μην έχουν πώς να μετακινηθούν στην πόλη, προκειμένου να μπορούν να εξυπηρετηθούν. «Σκεφτείτε έναν ηλικιωμένο που πρέπει να πάει στον γιατρό και δεν έχει πώς να μετακινηθεί πια, τι θα κάνει αυτός ο άνθρωπος», είπαν χαρακτηριστικά.

Στην ανατολική πλευρά του νομού, στην περιοχή της Γεωργιούπολης, μιλήσαμε με εργαζόμενους στα ξενοδοχεία μεγάλου συγκροτήματος, των 500 συνολικά δωματίων.

«Δουλεύουμε 7 στα 7», μας είπαν και εκεί οι συντηρητές. «Δεν τα βγάζουμε πέρα με τον μισθό μας και αναγκαζόμαστε να κάνουμε και δεύτερη δουλειά για να ζήσουμε, να μαζέψουμε τίποτα μπας και βγει ο χειμώνας», τόνισαν.

«500 ευρώ μισθό παίρνω και δουλεύω 6 μέρες την εβδομάδα», τόνισε εργαζόμενη στη ζαχαροπλαστική στην πόλη του Ρεθύμνου, η οποία εργάζεται σε ξενοδοχείο του ομίλου «Grecotel», του μεγαλύτερου μονοπωλιακού ομίλου στην Ελλάδα, με τα 40 ξενοδοχεία σε 15 πόλεις.

Η στυγνή εκμετάλλευση των μετακλητών εργατών

Χιλιάδες είναι και οι μετανάστες που εργάζονται στα ξενοδοχεία και τις επισιτιστικές επιχειρήσεις με κύριες χώρες καταγωγής το Μπαγκλαντές, το Νεπάλ, την Αίγυπτο, το Βιετνάμ και τις Φιλιππίνες, που ειδικά αυτοί εκτιμάται πως στη φετινή σεζόν θα φτάσουν περίπου τις 4.000.

Εργαζόμενοι που έχουν έρθει είτε με διακρατικές συμφωνίες, είτε μέσω δουλεμπορικών να «στάξουν» στις κουζίνες και στην καθαριότητα για τα κέρδη των μεγαλοξενοδόχων και μετά να επιστρέψουν πίσω στη χώρα τους, αν η σύμβαση είναι εποχική. Οπως μας είπε μετανάστης σε ένα από τα ξενοδοχεία, «μένουμε 5 σε ένα δωμάτιο εκεί που δουλεύουμε, χωρίς κλιματισμό», ενώ το ωράριό τους είναι σπαστό - 3 ώρες το πρωί και άλλες 5 μετά. Δηλαδή είναι διαθέσιμοι όλη μέρα για τον εργοδότη.

Η εκμετάλλευσή τους ως φτηνά εργατικά χέρια μεταφράζεται σε ακόμα μεγαλύτερα κέρδη, την ίδια στιγμή που διάφοροι μηχανισμοί καλλιεργούν ρατσισμό και ξενοφοβία, όπως «γεμίσαμε μετανάστες και εμείς δεν βρίσκουμε δουλειά», που αξιοποιούνται από εργοδότες για να σπέρνουν τον διαχωρισμό ανάμεσα στους εργάτες. Τα ίδια επιχειρήματα που χρησιμοποίησε και ο κεντρικός συνδικαλιστής του ΠΑΣΟΚ και πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Τουρισμό - Επισιτισμό (ΠΟΕΕΤ), σε περιοδεία του, λέγοντας πως οι μετανάστες δεν ξέρουν το «ελληνικό χαμόγελο» που είναι συνδεδεμένο με τον Τουρισμό!

Κέρδη χτισμένα στις πλάτες των εργαζομένων

Το αφήγημα που καλλιεργούν τα αστικά επιτελεία, πως από την «ατμομηχανή» του τουρισμού κερδίζουν όλοι, σπάει μπροστά στην καθημερινότητα των ίδιων των εργαζομένων. Ακόμα και εκεί που ακούσαμε το «αφού πάει καλά η σεζόν θα επωφεληθώ και εγώ», στην πραγματικότητα η τεράστια αντίφαση δεν κρύβεται.

Γιατί, εκεί που δουλεύουν, οι ίδιοι δεν μπορούν καν να πλησιάσουν για λίγες μέρες διακοπών. Ενώ ακούνε για δισ. επενδύσεων στην περιοχή για τη μετατροπή της Κρήτης σε ενεργειακό και εμπορικό κόμβο, οι ίδιοι δεν έχουν να βγάλουν τον μήνα και πληρώνουν πανάκριβο το ρεύμα. Χώρια που ζουν διαρκώς με την ανασφάλεια για την πολεμική κλιμάκωση, αφού ο λαός του νησιού γίνεται στόχος αντιποίνων εξαιτίας της βάσης στη Σούδα.

Και πως ενώ οι εργοδότες τους απολαμβάνουν φοροαπαλλαγές για τις συνολικές επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, οι εργαζόμενοι πληρώνουν φόρο της τάξης των 500 ευρώ ακόμα και όταν ζουν με το εποχικό επίδομα ανεργίας. «3 μήνες πήρα το επίδομα και έδωσα πίσω τον έναν σε φόρο», έλεγαν όλοι.

Τεράστια ευθύνη για την κατάσταση έχει και ο εργοδοτικός και κυβερνητικός συνδικαλισμός τόσο στα Σωματεία Ξενοδοχοϋπαλλήλων σε Χανιά και Ρέθυμνο, όσο και στα Εργατικά Κέντρα που έχουν πλειοψηφία οι παρατάξεις των ΠΑΣΟΚ/ΝΔ/ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αυτοί που τρέχουν να υπογράψουν σε τοπικές Συμβάσεις τα «θέλω» των εργοδοτών για δουλειά όσο και όποτε θέλει ο εργοδότης, με τα εξαντλητικά ωράρια, αφού αυτό επιβάλλει η βιωσιμότητα της κερδοφορίας των επιχειρήσεων, σε πλήρη ρήξη με τις πραγματικές ανάγκες των εργαζομένων.

Αυτή είναι η πολιτική του κέρδους, στο όνομα της οποίας πίνει νερό η κυβέρνηση, και όλοι οι παλιοί και νέοι επίδοξοι κυβερνητικοί διεκδικητές, που σε αυτό είναι αλφαδιασμένοι, έχοντας συνυπογράψει όλο το αντεργατικό πλαίσιο σε Ελλάδα και ΕΕ, για να μπορεί πάντα το κεφάλαιο να θωρακίζει την ανταγωνιστικότητά του.