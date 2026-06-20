ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΚΟΥΒΑΣ

Εκδήλωση αλληλεγγύης με αφορμή τα 95α γενέθλια του Ραούλ

Associated Press

στη χώρα μας προσκαλεί σεμε τίτλοτην οποία διοργανώνει τηστις 7.30 μ.μ. στον(Σταυροπούλου 33 και Σπάρτης, ΤΚ 11252, πλατεία Αμερικής). Η εκδήλωση γίνεται με αφορμή αφορμή τατου ηγέτη και στρατηγού της Κούβας Ραούλ Κάστρο Ρους στις 3 Ιούνη, εν μέσω κλιμάκωσης του βάρβαρου αποκλεισμού από τις ΗΠΑ, που επιχειρούν να «πνίξουν» τον κουβανικό λαό.

Στην εκδήλωση θα προβληθούν βίντεο με τις πιο σημαντικές στιγμές της πορείας του Ραούλ Κάστρο, και θα μιλήσει ο πρέσβης της Κούβας Αραμίς Φουέντε Ερνάντες.