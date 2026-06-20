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ΔΙΕΘΝΗ
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΚΟΥΒΑΣ
Εκδήλωση αλληλεγγύης με αφορμή τα 95α γενέθλια του Ραούλ

Associated Press

Η πρεσβεία της Κούβας στη χώρα μας προσκαλεί σε εκδήλωση αλληλεγγύης με τίτλο «Ραούλ Κάστρο Ρους, σύμβολο μιας αιώνιας επανάστασης», την οποία διοργανώνει τη Δευτέρα 22 Ιούνη στις 7.30 μ.μ. στον κινηματογράφο «Studio New Star Art Cinema» (Σταυροπούλου 33 και Σπάρτης, ΤΚ 11252, πλατεία Αμερικής). Η εκδήλωση γίνεται με αφορμή αφορμή τα 95α γενέθλια του ηγέτη και στρατηγού της Κούβας Ραούλ Κάστρο Ρους στις 3 Ιούνη, εν μέσω κλιμάκωσης του βάρβαρου αποκλεισμού από τις ΗΠΑ, που επιχειρούν να «πνίξουν» τον κουβανικό λαό.

Στην εκδήλωση θα προβληθούν βίντεο με τις πιο σημαντικές στιγμές της πορείας του Ραούλ Κάστρο, και θα μιλήσει ο πρέσβης της Κούβας Αραμίς Φουέντε Ερνάντες.

    

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