Για μια ακόμα χρονιά με ρεκόρ αφίξεων, εσόδων και κερδών, ετοιμάζεται το κεφάλαιο στη «βαριά βιομηχανία» του Τουρισμού στη χώρα μας. Είναι ο κλάδος της πολυδιαφημισμένης «εξωστρέφειας», της ανταγωνιστικότητας, της καθοριστικής συμβολής στην καπιταλιστική ανάπτυξη, που αποτελεί καμάρι και «πρότυπο» για όλες τις κυβερνήσεις και τα αστικά κόμματα.

Στον κλάδο αυτό, εστιάζοντας στην πραγματικότητα πίσω από τη «βιτρίνα» του, αφιερώνονται οι επόμενες σελίδες του «Ριζοσπάστη». Με την αρθρογραφία και τις αποστολές σε τουριστικούς προορισμούς, τις μαρτυρίες και το ρεπορτάζ αποτυπώνεται με τον καλύτερο τρόπο το πώς χτίζεται η τεράστια αυτή κερδοφορία των επιχειρηματικών κολοσσών, ποιο είναι το «τίμημα» που πληρώνει ο λαός για τη θωράκισή της:

- Από τη μία η απογείωση της εκμετάλλευσης με εξοντωτική δουλειά μέχρι μέχρι τελικής πτώσης, με τους μισθούς πείνας να εναλλάσσονται με τα επιδόματα φτώχειας. Με τα ατέλειωτα ωράρια να τσακίζουν κορμιά σερβιτόρων, μαγείρων, καμαριέρων κ.ά. Με σχέσεις εργασίας - λάστιχο, αφού οι κυβερνήσεις παρέχουν στην εργοδοσία του κλάδου αμέτρητους τρόπους για να εφοδιάζεται με όσο γίνεται πιο φτηνό και ευέλικτο προσωπικό, χωρίς πολλά «κόστη».

- Από την άλλη οι διακοπές και η αναψυχή, που γίνονται «όνειρο θερινής νυκτός» για τα εργατικά - λαϊκά στρώματα. Σε μια χώρα που σε κάθε γωνιά ξεφυτρώνουν ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα, η λαϊκή οικογένεια δεν έχει τη δυνατότητα ούτε για λίγες μέρες ανάσας κάπου μακριά από το σπίτι και τα αστικά κέντρα. Ενας στους δύο δεν θα κάνει και φέτος διακοπές, με το κράτος να τσαμπουνάει σαν απάντηση τα προγράμματα - κοροϊδία της ΔΥΠΑ και τα pass που απευθύνονται σε ελάχιστους.

Ο «Ριζοσπάστης» φωτίζει με το αφιέρωμά του και το αντίπαλο δέος: Τον οργανωμένο συλλογικό αγώνα μέσα από τα σωματεία για κατοχύρωση δικαιωμάτων, για ΣΣΕ, για ανθρώπινα ωράρια, για ρεπό κ.ά., κόντρα στη βαρβαρότητα κυβέρνησης και εργοδοσίας, απέναντι στις αθλιότητες που υπογράφουν οι εργατοπατέρες για δουλειά μέχρι και 16 ώρες τη μέρα. Μια τέτοια μάχη είναι σε εξέλιξη με την απεργία που οργανώνεται στον κλάδο στις 24 Ιούνη, για την οποία συνδικαλιστές μιλούν και γράφουν στον «Ριζοσπάστη».

Αυτή η δράση είναι που φωτίζει ότι σήμερα για να κερδίσει ο λαός πρέπει να χάσει το κεφάλαιο. Για να απολαμβάνουν οι εργαζόμενοι το δικαίωμά τους στις διακοπές, πρέπει να ξηλωθεί το κριτήριο του κέρδους που μετατρέπει και αυτή την ανάγκη σε ακριβοπληρωμένο εμπόρευμα. Για να έχουν οι εργαζόμενοι στον κλάδο κατοχυρωμένα δικαιώματα, πρέπει να αναμετρηθούν με την πολιτική του κέρδους που θεωρεί «κόστος» τους μισθούς, την υγεία και την ασφάλεια στη δουλειά.

Από κάθε στοιχείο, είτε της κερδοφορίας, είτε των μισθών, είτε των εργασιακών συνθηκών, είτε των διακοπών που δεν κάνει ο λαός, ένα πράγμα επιβεβαιώνεται: Οτι η διέξοδος βρίσκεται στην οργάνωση της αντεπίθεσης, για να πάψουν τα τουριστικά «θαύματα» να χτίζονται πάνω στην εκμετάλλευση και τα τσακισμένα δικαιώματα, για να ανατραπεί το σημερινό σάπιο σύστημα. Με τον λαό στην εξουσία, ιδιοκτήτη του πλούτου που παράγει και απαλλαγμένο από τα παράσιτα του κέρδους, μπορεί να απολαύσει όλες τις σύγχρονες δυνατότητες και στον τομέα των διακοπών και της αναψυχής.