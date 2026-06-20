Στάση εργασίας την Πέμπτη στο υπουργείο Τουρισμού

Τρίωρη στάση εργασίας (11 π.μ. - 2 μ.μ.) θα πραγματοποιήσουν την Πέμπτη 25 Ιούνη οι εργαζόμενοι στο υπουργείο Τουρισμού με ομόφωνη απόφαση που πήραν στην έκτακτη Γενική τους Συνέλευση, υπερψηφίζοντας την πρόταση του ΔΣ του Συλλόγου τους. Στη διάρκεια της στάσης εργασίας θα γίνει συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το κτίριο της κεντρικής υπηρεσίας.

Οι εργαζόμενοι ζητούν να γίνει άμεσα συνάντηση του ΔΣ του Συλλόγου τους με τον υπουργό για όλα τα ζητήματα που τους απασχολούν, αφού διεκδικούν αύξηση των αποδοχών και λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της εντατικοποίησης της εργασίας, η οποία προκαλείται από την υλοποίηση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Επίσης, άμεση κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων και ενίσχυση όλων των υπηρεσιών με μόνιμο προσωπικό, βελτίωση των συνθηκών εργασίας, αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής των υπηρεσιών κ.ά.