11:30

Μ. Ανατολή: Νέα παζάρια με ειδική συνεδρίαση για Λίβανο ενώ ο Τραμπ απειλεί για αμερικανικά διόδια στα Στενά αν «η συμφωνία δεν ολοκληρωθεί»