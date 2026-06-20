Σάββατο 20 Ιούνη 2026 - Κυριακή 21 Ιούνη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 46
ΠΟΙΚΙΛΗΣ ΥΛΗΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Οι βαθμολογίες

1ος όμιλος (2 αγώνες): Μεξικό 6, Νότια Κορέα 3, Τσεχία 1, Νότια Αφρική 1.

2ος όμιλος (2 αγ.): Ελβετία 4, Καναδάς 4, Κατάρ 1, Βοσνία - Ερζεγοβίνη 1.

3ος όμιλος: Σκωτία 3, Μαρόκο 1, Βραζιλία 1, Αϊτή 0.

4ος όμιλος: ΗΠΑ 3, Αυστραλία 3, Τουρκία 0, Παραγουάη 0.

5ος όμιλος: Γερμανία 3, Ακτή Ελεφαντοστού 3, Εκουαδόρ 0, Κουρασάο 0.

6ος όμιλος: Σουηδία 3, Ολλανδία 1, Ιαπωνία 1, Τυνησία 0.

7ος όμιλος: Νέα Ζηλανδία 1, Ιράν 1, Βέλγιο 1, Αίγυπτος 1.

8ος όμιλος: Ουρουγουάη 1, Σαουδική Αραβία 1, Ισπανία 1, Πράσινο Ακρωτήρι 1.

9ος όμιλος: Νορβηγία 3, Γαλλία 3, Σενεγάλη 0, Ιράκ 0.

10ος όμιλος: Αργεντινή 3, Αυστρία 3, Ιορδανία 0, Αλγερία 0.

11ος όμιλος: Κολομβία 3, ΛΔ Κονγκό 1, Πορτογαλία 1, Ουζμπεκιστάν 0.

12ος όμιλος: Αγγλία 3, Γκάνα 3, Παναμάς 0, Κροατία 0.

10ος όμιλος: Αργεντινή 3, Αυστρία 3, Ιορδανία 0, Αλγερία 0.

    

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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
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