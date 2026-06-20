Στην τελική ευθεία βρίσκονται τα Συνδικάτα σε Κατασκευές, Τρόφιμα - Ποτά και Επισιτισμό - Τουρισμό για τις απεργιακές μάχες που δίνουν στους κλάδους τους την Τετάρτη 24 Ιούνη. Την ίδια μέρα κατεβαίνουν σε απεργία και οι εργαζόμενοι στις Περιφέρειες της χώρας με οργανωτή την Ομοσπονδία τους.

Στις επόμενες σελίδες ο «Ριζοσπάστης» συζητά με συνδικαλιστές από τους κλάδους του ιδιωτικού τομέα όπου οργανώνονται οι απεργιακές μάχες, ενώ ακολουθεί και το αφιέρωμα στον Τουρισμό.

Στις Κατασκευές

Στον κλάδο των Κατασκευών, η Ομοσπονδία και τα Συνδικάτα Οικοδόμων απεργούν στις 24 Ιούνη, ενώ μαζί τους βγαίνουν στον αγώνα το Συνδικάτο Ηλεκτρολόγων Αττικής και το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών, με βασικά αιτήματα που αφορούν την υπογραφή ΣΣΕ.

Το Σωματείο Εργαζομένων στο έργο του Ελληνικού έχει πάρει απόφαση για 48ωρη απεργία, 23 και 24 Ιούνη. Την Τρίτη 23 Ιούνη θα γίνει απεργιακή συγκέντρωση στις 9.30 π.μ. στην πύλη του «Riviera Tower» στο έργο του Ελληνικού.

Την Τετάρτη 24 Ιούνη θα γίνει απεργιακή συγκέντρωση των εργαζομένων στις Κατασκευές από όλη την Αττική, στις 11 π.μ. στην πλατεία Κάνιγγος.

Απεργιακές συγκεντρώσεις θα γίνουν ακόμα σε:

Θεσσαλονίκη, 10.30 π.μ., ΕΦΚΑ. Πάτρα, 10.30 π.μ., Εργατικό Κέντρο. Αγρίνιο, 10.30 π.μ., πεζόδρομο «Παπαστράτου». Ηράκλειο, 10 π.μ., Εργατικό Κέντρο. Καβάλα, 11 π.μ., Επιθεώρηση Εργασίας. Καρδίτσα, 10 π.μ., κεντρική πλατεία. Κοζάνη, 10 π.μ., ΕΦΚΑ. Ρέθυμνο, 10.30 π.μ., Επιθεώρηση Εργασίας. Χανιά, 10 π.μ., σε ΟΑΕΔ και Επιθεώρηση Εργασίας.

Στα Τρόφιμα - Ποτά

Για τη ΣΣΕ απεργούν και οι εργαζόμενοι στον κλάδο Τροφίμων - Ποτών, με μπροστάρη την Ομοσπονδία, κόντρα στην απαράδεκτη αξίωση των βιομηχάνων να εξαιρεθεί από την υπό διαπραγμάτευση κλαδική ΣΣΕ ένα μεγάλο τμήμα εργαζομένων.

Στην Αθήνα απεργιακή συγκέντρωση θα γίνει στις 11 π.μ. στα γραφεία του ΣΕΒ, και θα ακολουθήσει πορεία στο υπουργείο Εργασίας στις 12 το μεσημέρι. Στη Θεσσαλονίκη στις 10.30 π.μ., στα γραφεία του ΣΕΒΕ στα Λαδάδικα.

Επίσης θα γίνουν συγκεντρώσεις σε: Χαλκίδα, 10 π.μ., πλατεία Δικαστηρίων. Καβάλα, 11 π.μ., Επιθεώρηση Εργασίας. Δράμα, το Σωματείο της «Arivia» καλεί στις 5.30 π.μ. έξω από την πύλη του εργοστασίου. Χανιά, 10 π.μ. στον ΟΑΕΔ και στη συνέχεια στην Επιθεώρηση Εργασίας. Γαστούνη, 9 π.μ., εργοστάσιο «Λαβδάς».

Στον Επισιτισμό - Τουρισμό

«24 Ιούνη απεργούμε» είναι το μήνυμα και από τον Επισιτισμό - Τουρισμό, για τη μεγάλη μάχη που δίνεται καταμεσής μίας ακόμα σεζόν εξόντωσης στη «βαριά βιομηχανία» της καπιταλιστικής οικονομίας.

Το κλαδικό Συνδικάτο της Αττικής καλεί σε απεργιακή συγκέντρωση στις 10 π.μ. στα γραφεία των Ξενοδόχων, ώστε με τη συμμετοχή στην απεργία οι εργαζόμενοι να παλέψουν για Τοπική Συλλογική Σύμβαση με πραγματικές αυξήσεις, μείωση του εργάσιμου χρόνου, μέτρα υγείας και ασφάλειας, ταμείο ανεργίας για όλους τους εποχικούς εργαζόμενους, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, αφορολόγητο στο 80% του βασικού μισθού.

Στη Θεσσαλονίκη το ΣΕΤΕΠΕ καλεί σε απεργιακή συγκέντρωση για τον Επισιτισμό - Τουρισμό στις 10 π.μ. έξω από το «Electra Palace».

Στα Γιάννενα στις 10 π.μ. στο Εργατικό Κέντρο.

Στην Κρήτη συγκεντρώσεις θα γίνουν στο Ηράκλειο (11 π.μ. στο αεροδρόμιο) και στα Χανιά (10 π.μ. στη ΔΥΠΑ). Στη Ζάκυνθο στις 10 π.μ. στο ξενοδοχείο «Caravel» (Τσιλιβί). Στην Κω στις 10.30 π.μ. στην Ενωση Ξενοδόχων.

Να σημειωθεί ότι συγκεντρώσεις των εργαζομένων στους κλάδους που απεργούν την Τετάρτη 24 Ιούνη θα γίνουν επίσης σε Λάρισα (10.30 π.μ., πλατεία Ταχυδρομείου), Τρίκαλα (10 π.μ., Εργατικό Κέντρο), Αργοστόλι (10.30 π.μ., Περιφερειακή Ενότητα) και Καλαμάτα (10.30 π.μ., Εργατικό Κέντρο).

Στο Εμπόριο

Σε στάση εργασίας (10 π.μ. - 2 μ.μ.) την Τετάρτη 24 Ιούνη προχωρά ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας, διεκδικώντας Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Παράλληλα οργανώνει κινητοποίηση στις 11 π.μ. στα γραφεία της Συνομοσπονδίας Εμπορίου (ΕΣΕΕ), ενώ στέκεται και στο πλευρό των εργαζομένων στα «Notos», που την ίδια μέρα συναντιούνται ξανά με την εργοδοσία, απαιτώντας τη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους.

Η πλούσια αυτή δράση αποτελεί βήμα κλιμάκωσης μπροστά στην πανελλαδική απεργία στον κλάδο του Εμπορίου την Κυριακή 19 Ιούλη, αλλά και στην οργάνωση του πανελλαδικού συλλαλητηρίου στη ΔΕΘ στις 5 Σεπτέμβρη. Στο πλαίσιο αυτό, ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας καλεί σε σύσκεψη την Κυριακή 28 Ιούνη στις 7 μ.μ. στα γραφεία του, για τον σχεδιασμό και την οργάνωση της απεργιακής απάντησης.

Στις Περιφέρειες

Με κύρια αιτήματα τη στελέχωση των υπηρεσιών, αύξηση 20% στους μισθούς, επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και υπογραφή ΣΣΕ για τους υπαλλήλους των Περιφερειών, απεργούν στις 24 Ιούνη και οι εργαζόμενοι στις Περιφέρειες.

Στην Αθήνα η συγκέντρωση θα γίνει στις 10.30 π.μ. στο υπουργείο Οικονομικών (Νίκης 5).

Πάτρα: Απεργία σε όλη τη ΒΙΠΕ από το Εργατικό Κέντρο

Στην κήρυξη 24ωρης απεργίας για όλες τις επιχειρήσεις και χώρους δουλειάς στη ΒΙΠΕ Πατρών την Τετάρτη 24 Ιούνη, με απεργιακή συγκέντρωση στις 9 π.μ. στην είσοδο της περιοχής, προχώρησε το Εργατικό Κέντρο Πάτρας, στηρίζοντας τις κλαδικές απεργίες της συγκεκριμένης ημέρας, αλλά και απαιτώντας μέτρα υγείας και ασφάλειας για τους εργαζόμενους.

Καλώντας σε μαζική συμμετοχή, στέκεται στη συνεχή αγωνία που επικρατεί με τα εργατικά «ατυχήματα» σε διάφορους χώρους τα οποία διαδέχονται το ένα το άλλο, με την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων να θυσιάζονται στον βωμό της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε λιγότερο από μία βδομάδα έγιναν δύο ακόμα εργατικά «ατυχήματα» σε επιχειρήσεις της ΒΙΠΕ: Ενα στην «Αθηναϊκή Ζυθοποιία» και ένα στην «Irida». Πρόκειται για περιστατικά που προστίθενται στη μακρά λίστα όσων έχουν σημειωθεί το τελευταίο διάστημα στη ΒΙΠΕ, επιβεβαιώνοντας ότι οι προειδοποιήσεις των σωματείων και του ΕΚΠ επαληθεύονται καθημερινά.

Το Εργατικό Κέντρο αναδεικνύει τις σοβαρές ελλείψεις σε μέτρα υγείας και ασφάλειας στην περιοχή, όπως άλλωστε έχουν επιβεβαιωθεί και από τις περσινές πυρκαγιές, με χιλιάδες εργαζόμενους να βρίσκονται εγκλωβισμένοι, αφού δεν υπάρχουν οδοί διαφυγής, το οδικό δίκτυο είναι απαράδεκτο, ενώ παραμένουν οι ελλείψεις και στο Κέντρο Υγείας. «Απέναντι σε αυτήν την κατάσταση οι εργαζόμενοι δεν μένουμε θεατές. Απαντάμε οργανωμένα, συλλογικά και αγωνιστικά», σημειώνει το Εργατικό Κέντρο, διατυπώνοντας συγκεκριμένες διεκδικήσεις για τη ΒΙΠΕ και καλώντας τα συνδικάτα και τους εργαζόμενους σε μαζική συμμετοχή στην απεργία και στη συγκέντρωση.