Τρόφιμα - Ποτά: Ούτε βήμα πίσω στον αγώνα για τη ΣΣΕ για όλους με ουσιαστικές αυξήσεις

Οι εργαζόμενοι στον κλάδο των Τροφίμων - Ποτών με μπροστάρη την Ομοσπονδία τους δίνουν στις 24 Ιούνη απεργιακή μάχη ενάντια στην εξοργιστική απαίτηση των βιομηχάνων του κλάδου να εξαιρεθούν από την υπό διαπραγμάτευση κλαδική ΣΣΕ ένα μεγάλο μέρος των εργαζομένων ως δήθεν «ανειδίκευτοι». Ταυτόχρονα διεκδικούν την υπογραφή ΣΣΕ που θα καλύπτει όλους τους εργαζόμενους που εργάζονται στα Τρόφιμα - Ποτά, και τα εξής αιτήματα: Κατώτατος κλαδικός μισθός 1.100 ευρώ, καθορισμός ειδικοτήτων και ένταξη - επίδομα ειδικότητας, όχι στην εργολαβική εργασία, επαναφορά των τριετιών της περιόδου 2012 - 2024 κ.ά.

Σήμερα ο «Ριζοσπάστης» συζητά με τον Βασίλη Σταμούλη, πρόεδρο της Ομοσπονδίας Εργαζομένων Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών, για όσα απασχολούν τους εργαζόμενους και όσα διεκδικούν, τις εξελίξεις στον κλάδο και τις συνθήκες μέσα στις οποίες δίνουν την απεργιακή μάχη.

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- Τι διεκδικείτε με την απεργία; Ποια είναι τα ζητήματα αιχμής του απεργιακού αγώνα σας;

- Οι εργαζόμενοι διεκδικούμε την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που θα καλύπτει όλους όσους εργάζονται στον κλάδο των Τροφίμων και Ποτών. Τα βασικά μας αιτήματα περιλαμβάνουν τον καθορισμό κατώτατου κλαδικού μισθού στα 1.100 ευρώ, καθορισμό των ειδικοτήτων και ένταξη των εργαζομένων σε αυτές. Δίνουμε δυναμική απάντηση στην απαράδεκτη πρόταση των βιομηχάνων, οι οποίοι επιθυμούν να παραμείνει ένα μεγάλο κομμάτι του κλάδου εκτός της κλαδικής σύμβασης. Καταγγέλλουμε τα αντεργατικά τους σχέδια που στοχεύουν να πλήξουν την ενότητα των εργαζομένων και να εντείνουν την εκμετάλλευση. Η απεργία στις 24 Ιούνη αποτελεί βήμα συνέχειας και κλιμάκωσης του αγώνα μας για να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα για την υγεία και ασφάλεια στους χώρους δουλειάς. Διεκδικούμε ασφαλείς συνθήκες, ώστε να μη μετράμε πλέον νεκρούς και σακατεμένους εργάτες και να μην κινδυνεύει η ζωή μας κάθε φορά που περνάμε την πύλη των εργοστασίων.

Τα «πρότυπα» της ανάπτυξής τους, όπως για παράδειγμα η περίπτωση της εταιρείας «Βιολάντα», έχουν προτεραιότητα το κυνήγι του μέγιστου δυνατού κέρδους. Σε αυτό το μοντέλο, οι ζωές και οι ανάγκες των εργαζομένων αντιμετωπίζονται ως κόστος.

Η ανάπτυξή τους δεν λογαριάζει αν και πώς βγαίνει πέρα ο μήνας για τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους.

- Σε ποιες συνθήκες γίνεται η απεργία;

- Απαντάμε απεργιακά και διεκδικούμε με αποφασιστικότητα τα δίκαια αιτήματά μας, σε μια περίοδο που στους χώρους δουλειάς του κλάδου κυριαρχούν η εντατικοποίηση, το ξεχαρβάλωμα του εργάσιμου χρόνου, η εργοδοτική τρομοκρατία, οι απολύσεις, η πίεση για να βγει η παραγωγή οδηγεί στη σωματική και ψυχολογική εξάντληση των εργαζομένων.

Ζούμε σε συνθήκες συνολικής έντασης της εκμετάλλευσης, με την ακρίβεια και τη φοροληστεία να καλπάζουν, ενώ οι κίνδυνοι μεγαλώνουν από τη βαθύτερη εμπλοκή στον πόλεμο και τις συνέπειές του.

Ενώ οι επιχειρήσεις καταγράφουν ρεκόρ κερδοφορίας και επιδιώκουν περαιτέρω ενισχύσεις και επιδοτήσεις, χρήματα που βγαίνουν από τη δική μας φορολογία, οι βιομήχανοι απαιτούν Συλλογικές Συμβάσεις στα δικά τους μέτρα, που δεν θα θίγουν καθόλου τα κέρδη τους.

Λέμε ξεκάθαρα προς τους βιομηχάνους, την κυβέρνηση και το κράτος τους: Δεν πρόκειται να παραιτηθούμε. Δεν θα κάνουμε πίσω από τη διεκδίκηση για ζωή και δουλειά με δικαιώματα. Δεν θα «ξεμπερδέψουν» με εμάς αν δεν ικανοποιηθούν πλήρως τα αιτήματά μας.

Σε συνθήκες πολεμικής οικονομίας η επίθεση κλιμακώνεται

- Στην πρόσφατη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων και Ποτών (ΣΕΒΤ) ο υπουργός Οικονομικών χαρακτήρισε τη βιομηχανία Τροφίμων «υποδομή εθνικής ασφάλειας». Τι σημαίνει αυτό για τον κλάδο αλλά και για τον λαό συνολικά;

- Σε καμία περίπτωση δεν εννοούν την κάλυψη των διατροφικών αναγκών του λαού, κάτι που δεν συμβαίνει ούτε σήμερα, αφού κριτήριο της παραγωγής είναι το κέρδος. Εννοούν την ένταξη και αυτού του κλάδου στην πολεμική οικονομία, στη διαδικασία βαθύτερης εμπλοκής της χώρας στους πολεμικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ, οι οποίοι μετατρέπουν τον λαό μας σε στόχο αντιποίνων και τον σέρνουν στα «σφαγεία του πολέμου» για την εξυπηρέτηση των κερδών των βιομηχάνων και των επιχειρηματικών ομίλων.

Ο πόλεμος σήμερα φέρνει φτώχεια και ακρίβεια, ενώ μεγαλώνουν οι κίνδυνοι για πείνα και δυστυχία, για να πληρώσουν με την ίδια τους τη ζωή οι εργαζόμενοι και τα παιδιά τους.

Σε συνθήκες πολεμικής προετοιμασίας και πολεμικής οικονομίας, η επίθεση σε βάρος των εργαζομένων κλιμακώνεται με μεγαλύτερη εντατικοποίηση της εργασίας, 13ωρα, εργοδοτικά εγκλήματα, χτύπημα των ΣΣΕ και της συνδικαλιστικής δράσης.

Επίσης, οι βιομήχανοι του κλάδου με τις τοποθετήσεις τους στη Γενική Συνέλευση από τη μια πλευρά καμάρωναν για την αύξηση του κύκλου εργασιών στα 26,2 δισ. ευρώ, των εξαγωγών στα 7,4 δισ. ευρώ και των επενδύσεων στα 7,2 δισ. ευρώ, και από την άλλη έδειξαν ότι προετοιμάζονται για τη διασφάλιση των κερδών τους στο φόντο της κλιμάκωσης του ιμπεριαλιστικού πολέμου και των προβλέψεων για επιβράδυνση της καπιταλιστικής ανάπτυξης, με παράλληλη εκτόξευση του πληθωρισμού.

Τα κέρδη ρεκόρ και οι επιδόσεις για τις οποίες πανηγυρίζουν - αυτός ο τεράστιος πλούτος παράγεται από τη δουλειά των εργαζομένων του κλάδου, οι οποίοι είμαστε χωρίς Συλλογική Σύμβαση για 15 χρόνια, με ευθύνη των βιομηχάνων και όλων των κυβερνήσεων που διατήρησαν και επέκτειναν τους αντεργατικούς νόμους.

- Τι σηματοδοτούν ακόμα τα περί «θεσμικής και οικονομικής σταθερότητας» που αναπαρήγαγαν με έμφαση και σε αυτή τη Γενική Συνέλευση;

- Μιλώντας για «θεσμική και οικονομική σταθερότητα», προετοιμάζουν το έδαφος για δύσκολους καιρούς, για τη συνέχεια των «μνημονίων διαρκείας», τα επόμενα αντεργατικά μέτρα και τις κυβερνήσεις που θα τα υλοποιήσουν. Πάγια στρατηγική επιδίωξη είναι να συνεχίζεται απρόσκοπτα η αντιλαϊκή πολιτική. Να αλλάζουν πρόσωπα και κόμματα, αλλά η αντεργατική - αντιλαϊκή πολιτική που υπηρετεί τα κέρδη τους να παραμείνει σταθερή, ακλόνητη. Σταθερότητα για να υπηρετούνται τα δικά τους συμφέροντα: Να έχουν εργαζόμενους με τα κατώτατα μεροκάματα, να βαθαίνει η εμπλοκή στον πόλεμο για τα κέρδη τους, για τη λεία.

Εμείς να πληρώνουμε τα σπασμένα και αυτοί να κάνουν μπίζνες, όπως αποδεικνύεται και με την εξαγορά της «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΑΒΕΕ» από ουκρανικό μονοπώλιο του κλάδου.

Βρήκαν και οι σουπερμαρκετάδες, η Ενωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας (ΕΣΕ) - με τους τζίρους ρεκόρ, που προέρχονται σε ποσοστό άνω του 50% από τις πωλήσεις τροφίμων και ποτών - την ευκαιρία να στηρίξουν τους βιομηχάνους τροφίμων και να ενισχύσουν τη δική τους συμμαχία. Είναι αυτοί που πλουτίζουν σε όλη την αλυσίδα παραγωγής: Από την αγορά του μόχθου των αγροτών σε εξευτελιστικές τιμές και την εκμετάλλευση των εργαζομένων στα εργοστάσια, τις αποθήκες και τα σούπερ μάρκετ, μέχρι τη στιγμή που τα προϊόντα του κλάδου καταλήγουν στο ράφι σε απλησίαστες τιμές για την εργατική και λαϊκή οικογένεια. Δεν μπορούμε να τα αγοράσουμε ούτε εμείς που τα παράγουμε.

Πρόκειται για μια «χούφτα» ανθρώπων, τους λίγους που κερδίζουν σε βάρος των πολλών. Για να κερδίσουμε εμείς, πρέπει να χάσουν αυτοί.

Μόνη διέξοδος ο αγώνας με τη σημαία των δικών μας συμφερόντων

- Η Ομοσπονδία και τα συνδικάτα τι αντιτάσσουν λοιπόν σε αυτό το μαύρο μέτωπο κράτους και εργοδοτών;

- Οι πολλοί - εργάτες και αγρότες - είναι απαραίτητο να χτίσουμε τη δική μας συμμαχία, μια δυνατότητα που αποτυπώθηκε και το προηγούμενο διάστημα μέσω της αλληλεγγύης μας στα μπλόκα. Μπορούμε να βρεθούμε μαζί στους δρόμους του αγώνα και να συναντηθούμε ξανά στη ΔΕΘ στις 5 Σεπτεμβρίου, σε ένα μεγάλο πανελλαδικό και παλλαϊκό συλλαλητήριο.

Αυτοί που θησαυρίζουν έχουν το θράσος να μας λένε ότι δεν ευθύνονται για την ακρίβεια. Κρύβουν ότι η ακρίβεια που τσακίζει το εισόδημά μας είναι το άμεσο αποτέλεσμα των πολιτικών τους.

Ο ΣΕΒ μάλιστα ετοιμάζει και ένα ντοκιμαντέρ, στην προσπάθειά του να πείσει τους εργαζόμενους να μην αγωνιούν για τα δικά τους βάσανα και τις ανάγκες τους, αλλά να νοιάζονται για το «φαΐ του αφέντη». Επιχειρούν να μας πείσουν ότι οι ζωές των εργαζομένων μπορούν να χωρέσουν μέσα στα κέρδη τους και τα αιματοβαμμένα σχέδιά τους.

Τους απαντάμε: «Τέρμα τα γυρίσματα». Οι εργαζόμενοι δεν θα στρατευθούμε κάτω από τη σημαία των κερδών τους, ούτε δεχόμαστε να πληρώσουμε τις συνέπειες των πολέμων τους. Η μόνη διέξοδος βρίσκεται στον οργανωμένο αγώνα, με σημαία τα δικά μας συμφέροντα.

Απαιτούμε τώρα την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων μας: Δουλειά με δικαιώματα, υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, κατοχυρωμένες ειδικότητες.

Δεν θα επιτρέψουμε να περάσει η επιδίωξή τους για συμπίεση των κλαδικών μισθών στα κατώτερα επίπεδα, μια τακτική που στόχο έχει τη θωράκιση της κερδοφορίας των βιομηχάνων.

Επιλέγουμε να υπερασπιστούμε τη ζωή μας και το μέλλον των παιδιών μας. Καμία θυσία για τους πολέμους και τα κέρδη τους.

Ενισχύουμε τον βαθμό οργάνωσής μας στα κλαδικά και επιχειρησιακά σωματεία και προχωράμε στη δημιουργία νέων. Είναι ενδεικτικό ότι στις αρχαιρεσίες που διεξάγονται αυτό το διάστημα - όπως για παράδειγμα στο κλαδικό σωματείο της Αττικής - η συμμετοχή έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο, ενώ πρόσφατα νέο σωματείο από τους εργαζόμενους στο εργοστάσια «NIKAΣ», που πλέον έχει εξαγοράσει η εταιρεία «ΥΦΑΝΤΗΣ».

- Ποιο είναι το μήνυμα που στέλνει η Ομοσπονδία στους εργαζόμενους του κλάδου;

- Ο καθοριστικός παράγοντας για το δυνάμωμα και την αποτελεσματικότητα του αγώνα είναι να δυναμώσουμε την οργάνωσή μας, να πυκνώσουν οι γραμμές των σωματείων στη μάχη για την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης, για κατακτήσεις που βελτιώνουν και ανακουφίζουν τη ζωή μας.

Η Ομοσπονδία καλεί όλα τα σωματεία και όλους τους εργαζόμενους του κλάδου να δυναμώσουν την προσπάθεια για την επιτυχία της απεργίας. Με μαζικές, συλλογικές διαδικασίες, το κάλεσμα πρέπει να αγκαλιάσει όλους τους εργαζόμενους και τους χώρους δουλειάς του κλάδου, ώστε να μπουν όσο το δυνατόν περισσότεροι στη μάχη για την υπεράσπιση της ζωής μας και την ικανοποίηση των αναγκών μας.

Εμείς παράγουμε τον πλούτο. Εχουμε τη δύναμη να σπάσουμε την αδιαλλαξία των βιομηχάνων, ώστε να πάρουμε «ανάσα» εμείς και οι οικογένειές μας.

Ολοι στα συνδικάτα, όλοι στον αγώνα! Η υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης με αυξήσεις στους μισθούς, η οποία θα περιλαμβάνει όλους τους εργαζόμενους του κλάδου, περνάει μέσα από την οργανωμένη πάλη μας. Με τον αγώνα μας μπορούμε να επιβάλουμε το δίκιο μας.