ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2026

Τα κέρδη σε λίγους, ο λογαριασμός στον λαό

Ενα δεκαήμερο μετά την επίσημη έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026, που πραγματοποιείται σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, τα πρώτα δείγματα γραφής έχουν δοθεί. Και μπορεί ειδικά στη φετινή διοργάνωση - μαραθώνιο με βάση τους σχεδιασμούς της FIFA σε αγωνιστικό επίπεδο να είναι νωρίς για συμπεράσματα σε ό,τι αφορά κερδισμένους και λιγότερο κερδισμένους (χαμένη δεν λογίζεται καμία ομάδα στις διοργανώσεις του εμπορευματοποιημένου αθλητισμού), κάποιοι όμως είναι ήδη κερδισμένοι. FIFA, πολυεθνικές, χορηγοί και λοιποί εμπλεκόμενοι με τα οικονομικά δεδομένα της διοργάνωσης ήδη είναι ξεκάθαρα «τροπαιούχοι» όσον αφορά τα αστρονομικά κέρδη της φετινής διοργάνωσης, που άλλωστε θα είναι σίγουρα η μεγαλύτερη και πιο δαπανηρή που έχει γίνει ποτέ. Με τη συμμετοχή 48 ομάδων και τη διεξαγωγή 104 αγώνων σε 16 πόλεις τριών διαφορετικών χωρών, οι επίσημες οικονομικές προβλέψεις μιλάνε για κέρδη που προκαλούν ...ίλιγγο.

Πίσω όμως από τη λάμψη των υπερσύγχρονων σταδίων και τις πανηγυρικές ανακοινώσεις κρύβεται μια διαφορετική, πιο σύνθετη οικονομική πραγματικότητα για τους λαούς των τριών χωρών, ειδικά όσον αφορά τις συνέπειες και τον τελικό λογαριασμό του «πάρτι» των πολυεθνικών, όπως έχουν μετατραπεί σήμερα οι παγκοσμίου ενδιαφέροντος και πλέον δημοφιλείς αθλητικές διοργανώσεις (Μουντιάλ, Ολυμπιακοί Αγώνες, Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου, Εuro). Τα παραδείγματα δεν αφήνουν αμφιβολίες για το ποιος τελικά πληρώνει το μάρμαρο των πολυδάπανων διοργανώσεων.

Οι δύο κόσμοι πίσω από την οικονομική βιτρίνα





Associated Press

Και στην περίπτωση του φετινού Μουντιάλ αναδείχθηκε με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο η ύπαρξη δύο παράλληλων κόσμων όσον αφορά την ...πίσω πλευρά της «βιτρίνας» του καθαρά αγωνιστικού μέρος της διοργάνωσης. Από τη μία βρίσκεται η παγκόσμια ποδοσφαιρική βιομηχανία, που αποκομίζει δισεκατομμύρια, και από την άλλη οι τοπικές κοινωνίες, που καλούνται να πληρώσουν τον λογαριασμό της προβολής του πανάκριβου ποδοσφαιρικού «προϊόντος». Επιφανειακά - όπως συμβαίνει σε αντίστοιχες περιπτώσεις - μπορεί να εμφανίζεται ότι προσφέρει μια προσωρινή ένεση ρευστότητας σε τοπικές οικονομίες (και αυτή σε συγκεκριμένους επιχειρηματικούς κλάδους), όμως οι λογικές, ο τρόπος και κυρίως οι στόχοι υπό τους οποίους διεξάγονται οι μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, στα λαϊκά στρώματα δεν επιφυλάσσουν όφελος, αλλά τον «λογαριασμό», παρά τις κάθε φορά μεγαλοστομίες των εκάστοτε αστικών κυβερνήσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και της FIFA που ανακοινώθηκαν ...μεγαλοπρεπώς πριν την έναρξη της διοργάνωσης, ο αντίκτυπος στο παγκόσμιο ΑΕΠ από τη διοργάνωση υπολογιζόταν σε περίπου 41 δισ. δολάρια.

Τα καθαρά κέρδη των δισ. καταλήγουν στα ταμεία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου και των πολυεθνικών κολοσσών. Ενδεικτικά είναι τα στοιχεία σχετικής έρευνας που πραγματοποίησε τους προηγούμενες μήνες το Πανεπιστήμιο του Τορόντο, τα οποία αναφέρουν ότι από τα 14 τελευταία Μουντιάλ τα 12 άφησαν τις διοργανώτριες πόλεις με καθαρό οικονομικό έλλειμμα.

Ο λαός πληρώνει το «πάρτι» της FIFA και των πολυεθνικών





Eurokinissi

Και στη φετινή περίπτωση, για τους λαούς των τριών χωρών της Βόρειας Αμερικής το πραγματικό αποτύπωμα του Μουντιάλ μετριέται τελικά στην επιβάρυνση των δημόσιων ταμείων και στην αύξηση της καθημερινής οικονομικής πίεσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι την ώρα που πολυεθνικές, χορηγοί, ιδιωτικές εταιρείες και επιχειρηματίες που εμπλέκονται με τη διοργάνωση καταγράφουν ρεκόρ εσόδων, το δημόσιο κόστος των διοργανώσεων (αναβαθμίσεις μέσων μεταφοράς, ασφάλεια, νέες εγκαταστάσεις) το επωμίστηκαν σε μεγάλο βαθμό οι τοπικές κυβερνήσεις. Ιδιαίτερα στον Καναδά και στο Μεξικό, όπου σε σχέση με τις ΗΠΑ υπήρχαν περισσότερες ελλείψεις σε υποδομές, απαιτήθηκαν κρατικές επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της FIFA. Οι τοπικές κυβερνήσεις σε πόλεις όπως το Τορόντο (με προϋπολογισμό που ξεπέρασε τα 380 εκατ. δολάρια) ή το Χιούστον και το Ντάλας αναγκάστηκαν να επενδύσουν εκατοντάδες εκατομμύρια δημόσιου χρήματος για την ασφάλεια, τις μεταφορές και τη συμμόρφωση με τις αυστηρές απαιτήσεις της διοργανώτριας αρχής, υπογράφοντας τα προηγούμενα χρόνια συχνά απόρρητα συμβόλαια, που σε κάποια εξ αυτών το ακριβές κόστος δεν έχει δημοσιοποιηθεί μέχρι σήμερα. Στη σχετική συζήτηση διατυπώνεται από οικονομολόγους αυτό που έχει αποδείξει και η εμπειρία, ότι είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο πως ο λογαριασμός των συγκεκριμένων εξόδων θα μετακυλιστεί στις τοπικές κοινωνίες, μέσω αυξήσεων στους φορολογικούς δείκτες ή και καθιέρωσης νέων έκτακτων φόρων.





Associated Press

Την ίδια στιγμή, τα πρώτα στοιχεία για το θολό οικονομικό μέλλον που προβλέπεται για τους λαούς των τριών χωρών σε επίπεδο τοπικής και εθνικής οικονομίας έχουν ήδη αρχίσει να διαφαίνονται από τους προηγούμενους μήνες, με επιπτώσεις στο κόστος της καθημερινής διαβίωσης με αφορμή τη διεξαγωγή του Μουντιάλ. Αλλωστε, εκτός των μελλοντικών συνεπειών σε φορολογικό επίπεδο δεν ξεχνάει κανείς ότι είτε σε τοπικό είτε σε εθνικό επίπεδο τα εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια που δαπανήθηκαν για την ασφάλεια, τις μεταφορές, την αναβάθμιση των σταδίων κ.λπ. ξοδεύτηκαν στερώντας πόρους από κρίσιμους τομείς, όπως η Υγεία, η Παιδεία και οι κοινωνικές υπηρεσίες. Και τις συνέπειες σε αυτά έχουν αρχίσει να τις βιώνουν κάτοικοι σε αρκετές πόλεις και περιφέρειες των τριών διοργανωτριών χωρών.

Στις επιμέρους συνέπειες, σημαντικές αλλαγές έχουν επέλθει ήδη στο κόστος διαμονής, αφού το κύμα των εκατομμυρίων επισκεπτών με αφορμή το Μουντιάλ έχει οδηγήσει σε τεράστια αύξηση των τιμών σε καταλύματα βραχυπρόθεσμης μίσθωσης (τύπου Airbnb) και στα ξενοδοχεία, ενώ το ίδιο συμβαίνει και σε άλλους τομείς της καθημερινότητας, όπως οι τιμές σε βασικά αγαθά, στην Εστίαση και στην αναψυχή, επιβαρύνοντας κατά πολύ τον οικογενειακό προϋπολογισμό μήνες πριν την έναρξη των αγώνων, αλλά και καθιστώντας τις πόλεις απρόσιτες για τους ίδιους τους κατοίκους τους. Σε άλλο ευαίσθητο τομέα, που αφορά την εργασία, και σε αυτήν την περίπτωση - και παρά τις μεγαλοστομίες της FIFA και των κυβερνήσεων των τριών χωρών για νέες θέσεις εργασίες και βελτίωση των οικονομικών δεικτών - τα πράγματα δείχνουν να απέχουν πολύ από τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν. Οι θέσεις εργασίας που δημιουργούνται στον κλάδο των Κατασκευών, αλλά και σε αυτούς της Εστίασης και της Φιλοξενίας, είναι εποχικές, επισφαλείς και χωρίς αισθητή βελτίωση σε μισθολογικό επίπεδο.

Associated Press

Μπ. Τσ.