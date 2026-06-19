ΗΠΑ - ΙΡΑΝ

Νέος γύρος πιο σκληρών διαπραγματεύσεων μετά το μνημόνιο

Μετά την εξ αποστάσεως υπογραφή (χωρίς κάποια επίσημη τελετή) του «μνημονίου κατανόησης» ΗΠΑ - Ιράν αργά το βράδυ της Τετάρτης από τους Προέδρους των δύο χωρών,καιανοίγει σήμερα ο δρόμος για έναν νέο γύρο σκληρότερων διαπραγματεύσεων γύρω από όλα τα ζητήματα που αφήνονται ανοιχτά σε αυτήν την προκαταρκτική συμφωνία: Από το καθεστώς διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ, μέχρι το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και την άρση των αμερικανικών κυρώσεων.

Πάντως, την ώρα που ο Τραμπ υπέγραφε το μνημόνιο στις Βερσαλίες άνοιγαν άμεσα τα Στενά του Ορμούζ, και μεταξύ των πρώτων πλοίων που πέρασαν ήταν 3 σαουδαραβικά σούπερ τάνκερ με περίπου 6 εκατ. βαρέλια αργού πετρελαίου.

Ανακοινώθηκε ακόμα ότι ο αμερικανικός στρατός ήρε και επίσημα τον θαλάσσιο αποκλεισμό του στα ιρανικά λιμάνια, ωστόσο η CENTCOM (Κεντρική Διοίκηση του αμερικανικού στρατού για τη Μέση Ανατολή) διευκρίνισε πως τα αμερικανικά πολεμικά πλοία παραμένουν στην περιοχή για κάθε ενδεχόμενο...

Σε αυτό το φόντο αναμένεται να ξεκινήσουν οι νέες άμεσες συνομιλίες ανάμεσα σε Αμερικανούς και Ιρανούς διαπραγματευτές με τη μεσολάβηση Πακιστανών και Καταριανών διπλωματών σε πολυτελές ξενοδοχείο στο Μπούργκενστοκ της Ελβετίας, στη λίμνη Λουκέρνη, παρά την εμφανή δυσαρέσκεια του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπ. Νετανιάχου, που φέρεται αποφασισμένος να τις σαμποτάρει.

Το ιρανικό βαλλιστικό πρόγραμμα δεν συζητείται

Το νέο παζάρι διάρκειας 60 ημερών με δυνατότητα παράτασης στήνεται στο φόντο του μνημονίου ΗΠΑ - Ιράν, 14 σημείων, το οποίο αναδεικνύει τις δυσκολίες που συνάντησαν οι αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις στον πόλεμο που ξεκίνησαν απρόκλητα στις 28 Φλεβάρη μέχρι την εύθραυστη εκεχειρία της 8ης Απρίλη και το μνημόνιο της 17ης Ιούνη.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ιρανικού ΥΠΕΞ, Ε. Μπαγκαεΐ, ξεκαθάρισε χτες ότι το ιρανικό βαλλιστικό πρόγραμμα δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη των επερχόμενων διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ, επειδή οι ιρανικοί πύραυλοι «είναι για να εκτοξεύονται, όχι αντικείμενο διαπραγματεύσεων». «Οι αμυντικές δυνατότητες του Ιράν δεν θα αποτελέσουν με κανέναν τρόπο αντικείμενο συζητήσεων», ξεκαθάρισε.

Αργότερα ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν αναφέρθηκε κι αυτός στην υπογραφή του μνημονίου με τις ΗΠΑ με αίσθηση υπερηφάνειας και νίκης, τονίζοντας: «Αυτό το κείμενο αντανακλά τη φωνή ενός έθνους που δεν αντάλλαξε την αξιοπρέπεια και την ανεξαρτησία του με καμία απειλή ή πίεση. Αυτό που καταγράφηκε σήμερα ήταν το αποτέλεσμα της εθνικής ανθεκτικότητας, της πολιτικής λογικής και της υπεύθυνης διπλωματίας».

Θέση στις εξελίξεις πήρε και ο Ιρανός ανώτατος ηγέτης Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, που σε γραπτή ανακοίνωση εξήγησε ότι ενέκρινε το «μνημόνιο κατανόησης» με τις ΗΠΑ παρά τις προσωπικές του επιφυλάξεις, καθώς πήρε ισχυρές διαβεβαιώσεις ότι θα προστατευτούν τα «δικαιώματα του Ιράν και του Μετώπου Αντίστασης». Εξήρε τις προσπάθειες των Ιρανών αξιωματούχων, τονίζοντας πως είχαν ως κίνητρα «τη συμπόνια και την καλή θέληση» για να επιτευχθεί συμφωνία, ενώ άσκησε κριτική στον Αμερικανό Πρόεδρο αναφέροντας πως ενήργησε από «απελπισία», χρησιμοποιώντας «κάθε είδους μέσο πίεσης» για να εξασφαλίσει τη συμφωνία.

Αβεβαιότητα και μετά το μνημόνιο...

Οι προοπτικές να οδηγήσει το μνημόνιο σε μια «τελική συμφωνία» είναι αμφίβολες, καθώς στην πράξη έχει αποδειχθεί ότι κάθε προηγούμενος σκληρός γύρος διαπραγμάτευσης οδήγησε σε νέες, χειρότερες από τις προηγούμενες αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις. Εκεί ποντάρει και ο Νετανιάχου, που τις τελευταίες μέρες τηρεί σιγή ιχθύος προκειμένου να αποφύγει νέες «εκρήξεις οργής» από τον Τραμπ, ο οποίος τον κατηγορεί ότι ιδιαίτερα στην περίπτωση του Λιβάνου ήταν πιο πολύ «καταστροφικός» παρά «αποτελεσματικός».

Από την άλλη, είναι ενδεικτικές οι επαναλαμβανόμενες απειλές του Τραμπ το τελευταίο 48ωρο ότι μπορεί να ξαναρχίσει τις επιθέσεις κατά του Ιράν αν αυτό «δεν συμμορφωθεί» και δεν εκπληρώσει τους όρους του μνημονίου, αλλά και οι χτεσινές απειλές του Αμερικανού υπουργού Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ, που δήλωσε σε δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες μετά τη συνάντηση ομολόγων του στο ΝΑΤΟ πως οι ΗΠΑ «θα επιτεθούν εκ νέου στο Ιράν και θα επιβάλουν εκ νέου ναυτικό αποκλεισμό, σε περίπτωση που δεν υλοποιήσει τις δεσμεύσεις του στο πλαίσιο της συμφωνίας».

Αντίθετα με την κοινή αίσθηση που επικρατεί διεθνώς, ότι το μνημόνιο περισσότερο ωφέλησε το Ιράν παρά «δικαίωσε» τις αρχικές επιδιώξεις των ΗΠΑ, ο Χέγκσεθ ισχυρίστηκε πως το μνημόνιο «προέκυψε από θέση ισχύος των ΗΠΑ» και πως στη συνέχιση των διαπραγματεύσεων με το Ιράν οι ΗΠΑ «θα είναι η ήρεμη δύναμη». Στη συνέχεια μίλησε δηκτικά για τη στάση των συμμάχων των ΗΠΑ στον πόλεμο κατά του Ιράν και στο αίτημα των ΗΠΑ για ενεργό υποστήριξη, το οποίο με διάφορες δικαιολογίες δεν εισακούστηκε. Χαρακτήρισε το γεγονός αυτό «ντροπιαστικό» και αδικαιολόγητο.

Κριτική στην άρνηση του Ισραήλ να δεχτεί το μνημόνιο ΗΠΑ - Ιράν άσκησε το απόγευμα της Πέμπτης ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς. «Τους τελευταίους τρεις μήνες τα 2/3 των αμυντικών οπλικών συστημάτων που προστάτευσαν το Ισραήλ κατασκευάστηκαν από τους Αμερικανούς, και το κόστος τους καλύφθηκε από τους φόρους των Αμερικανών πολιτών», τόνισε με νόημα, και συνέχισε: «Το πρόβλημα του Ισραήλ δεν είναι ο Ντόναλντ Τραμπ. Και όποιος στο Ισραήλ πιστεύει ότι το μεγαλύτερο πρόβλημά του είναι ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, πρέπει να ξυπνήσει και να αποδεχτεί την πραγματικότητα των συνθηκών στις οποίες βρίσκεται η χώρα του».

Σε συνέντευξη Τύπου που έδωσε στη συνέχεια εξήγησε πως τα οφέλη που περιγράφονται για το Ιράν στο μνημόνιο θα υλοποιηθούν μόνο αν τηρηθούν οι όροι της συμφωνίας. Επέμεινε ιδιαίτερα ότι το επενδυτικό ταμείο των 300 δισ. δολαρίων δεν περιλαμβάνει αμερικανικά κεφάλαια.

Εξήγησε επίσης πως η τελική συμφωνία που ελπίζουν οι ΗΠΑ ότι θα επιτευχθεί τους επόμενους δύο μήνες με το Ιράν θα δει την Τεχεράνη να συμφωνεί «να μην κατασκευάσει το είδος των πυραύλων που μπορούν να απειλήσουν σε μεγάλο βαθμό ολόκληρο τον κόσμο». «Στο πλαίσιο της τελικής συμφωνίας, αυτό που θέλουμε να δούμε είναι το Ιράν να μη χρηματοδοτεί την περιφερειακή αστάθεια, να μη χρηματοδοτεί την περιφερειακή τρομοκρατία και, φυσικά, να μην προσπαθεί να ανοικοδομήσει το πρόγραμμα πυρηνικών όπλων του», ανέφερε ο Βανς.

Η κριτική των ΜΜΕ στις ΗΠΑ για τη συμφωνία

Παρ' όλα αυτά, τα αμερικανικά ΜΜΕ - ακόμα και αυτά που στηρίζουν τον Τραμπ, όπως το «Fox News» - στον απολογισμό που κάνουν σε σχέση με το μνημόνιο βρίσκουν κυρίως «μειονεκτήματα». Θεωρούν π.χ. ότι έχουν ξεχαστεί βασικοί στόχοι που είχαν τεθεί πριν τον πόλεμο, όπως η ανατροπή του ιρανικού καθεστώτος, η συρρίκνωση του βαλλιστικού προγράμματος του Ιράν, οι σχέσεις του με οργανώσεις που υποστηρίζει στην ευρύτερη περιοχή κ.ά. Εκτιμούν επίσης ότι το Ιράν αναδύεται πιο ισχυρό από τον πόλεμο και τη συμφωνία και ότι το κόστος του πολέμου είναι τεράστιο, ειδικά στο φόντο της είδησης ίδρυσης ιδιωτικού ταμείου επενδύσεων στο Ιράν ύψους 300 δισ. δολαρίων. Χτες το «Fox News» τόνισε για παράδειγμα ότι το μνημόνιο προσφέρει στο Ιράν «τεράστια οικονομικά οφέλη χωρίς να απαιτείται η αποξήλωση των πυρηνικών υποδομών», και πως μολονότι η κυβέρνηση Τραμπ παρουσιάζει τη συμφωνία ως «σημαντική επιτυχία», στην πραγματικότητα οι παραχωρήσεις προς το Ιράν υπερβαίνουν τα ανταλλάγματα που κερδίζουν οι ΗΠΑ.

Παρόμοια κριτική ασκούν και αντιπολιτευτικά ΜΜΕ, όπως το τηλεοπτικό κανάλι «MS Now» (πρώην MSNBC), που πρόσκειται στους Δημοκρατικούς. Σε σχετικό ρεπορτάζ χτες υποστήριξε ότι η κυβέρνηση Τραμπ αποδέχτηκε την παράταση της εκεχειρίας «η οποία δεν ικανοποιούσε κανέναν από τους στόχους του πριν τον πόλεμο, ενώ ταυτόχρονα έκανε τεράστιες οικονομικές παραχωρήσεις στην Τεχεράνη».

Παρόμοια κριτική άσκησε και η εφημερίδα WSJ, θεωρώντας πως το μνημόνιο ΗΠΑ - Ιράν είναι «το μεγαλύτερο στοίχημα εξωτερικής πολιτικής» της δεύτερης θητείας Τραμπ και προβλέποντας ότι θα βρεθεί «αντιμέτωπος με την αντίδραση των γερακιών», που υποστηρίζουν ότι παραχωρεί «πολύ περισσότερα από όσα εξασφαλίζει».

Η Κριστιάν Αμανπούρ στο CNN επίσης αναφέρθηκε κριτικά στο μνημόνιο χτες, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων: «Αν είστε στο Ιράν, μοιάζει να είναι μια αρκετά καλή συμφωνία για εσάς. Επί της ουσίας λέει ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν θα σέβονται η μία χώρα την εδαφική κυριαρχία και την ανεξαρτησία της άλλης, και δεν θα αναμειχθούν ποτέ ξανά η μία στις εσωτερικές υποθέσεις της άλλης. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα ξανακουστούν απειλές για αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, ή δεν θα γίνει ξανά κουβέντα για την απελευθέρωση του ιρανικού λαού».

Τις κριτικές αυτές αποδοκίμασε χτες ο Τραμπ με ανάρτησή του στο «Truth Social». Χαρακτήρισε «ηλίθιους, ζηλόφθονες ή κακούς» όσους πιστεύουν ότι δεν ήταν αρκετά «σκληρός» απέναντι στο Ιράν και έφερε ως επιχειρήματα δικαίωσής του ότι «το Χρηματιστήριο μόλις έφτασε σε ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΨΗΛΟ και οι τιμές του πετρελαίου καταρρέουν».