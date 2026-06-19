ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

Παράσταση διαμαρτυρίας για την προστασία του εισοδήματος

Τη σκυτάλη των πανελλαδικών κινητοποιήσεων των αυτοαπασχολούμενων πήραν χθες τα σωματεία της Λάρισας, πραγματοποιώντας παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το κτίριο της Εφορίας και διεκδικώντας μέτρα προστασίας του εισοδήματός τους απέναντι στην ακρίβεια, στη φοροληστεία και τα διαρκώς αυξανόμενα βάρη που συνθλίβουν τις μικρές επιχειρήσεις.

Την πρωτοβουλία πήραν η Ομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων του νομού, ο Εμπορικός Σύλλογος, το Σωματείο Ιδιοκτητών Ταξί, ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Καταστημάτων Εστίασης και Αναψυχής, η Πανθεσσαλική Ενωση Αισθητικών και ο Φαρμακευτικός Σύλλογος.

Με την κινητοποίησή τους ανέδειξαν τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, καθώς το εισόδημά τους συρρικνώνεται από την ακρίβεια, το αυξημένο ενεργειακό κόστος και τις ανατιμήσεις στις πρώτες ύλες, ενώ η βαθύτερη εμπλοκή της χώρας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους προμηνύει νέα βάρη στις πλάτες των μικρών επαγγελματιών. Στο επίκεντρο της κινητοποίησης βρέθηκε η τεκμαρτή φορολόγηση, καθώς οι αυτοαπασχολούμενοι καλούνται να πληρώνουν φόρους για εισοδήματα που δεν έχουν, την ώρα που τα πραγματικά τους έσοδα δέχονται ασφυκτικές πιέσεις από όλες τις πλευρές. Οι εκπρόσωποι των φορέων τόνισαν ότι «δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια για νέες επιβαρύνσεις» και επισήμαναν πως η οργανωμένη διεκδίκηση αποτελεί μονόδρομο για την υπεράσπιση του εισοδήματος και των μικρών καταστημάτων τους.