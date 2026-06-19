ΕΥΒΟΙΑ

Οι εργαζόμενοι και τα σωματεία παίρνουν στα χέρια τους το Εργατικό Κέντρο

Μπροστά σε μία ακόμα κρίσιμη μάχη για το αν το Εργατικό Κέντρο Εύβοιας θα συνεχίσει να είναι η δύναμη και το πραγματικό αποκούμπι τους ή θα πέσει στα χέρια της εργοδοσίας και των μηχανισμών της βρίσκονται οι εργαζόμενοι και τα σωματεία της περιοχής, καθώς η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου έκανε δεκτό το αίτημα δεκάδων αντιπροσώπων για διεξαγωγή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και εκλογών στις 5 Ιούλη.

Οι εργαζόμενοι και τα σωματεία, λοιπόν, που πέρυσι τέτοιον καιρό έκαναν το αποφασιστικό βήμα και πήραν το Εργατικό Κέντρο Εύβοιας στα χέρια τους, εκλέγοντας σε ένα μαζικό και ζωντανό συνέδριο τη σημερινή αγωνιστική διοίκηση, κάνουν ξανά δική τους υπόθεση την υπεράσπισή του, ορθώνοντας ασπίδα προστασίας απέναντι στην επίθεση της εργοδοσίας, της κυβέρνησης και του εκατομμυριούχου Παναγόπουλου.

Συγκεκριμένα, μπροστά στη συνεχιζόμενη άθλια και βρώμικη επίθεση και στα εμπόδια που μπαίνουν στη λειτουργία και στη δράση του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας, δεκάδες αντιπρόσωποι σωματείων της περιοχής πήραν την αγωνιστική πρωτοβουλία να κινήσουν τις διαδικασίες για έκτακτη Γενική Συνέλευση, τονίζοντας: «Δεν είναι δυνατό να ανεχόμαστε άλλο αυτές τις ενέργειες, οι οποίες προσπαθούν να βάλουν εμπόδια στην ανάπτυξη της αγωνιστικής και συλλογικής δράσης του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας. Οι εργαζόμενοι και τα σωματεία μας χρειαζόμαστε ένα Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο δυνατό, αγωνιστικό, πρωτοπόρο, που θα στηρίζει και θα συντονίζει την πάλη μας, θα παίζει δηλαδή τον ουσιαστικό του ρόλο. Η υπονόμευση του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας είναι υπονόμευση του αγώνα και των δικαιωμάτων όλων των εργαζομένων της Εύβοιας».

Στο πλαίσιο αυτό, οι εργαζόμενοι και τα σωματεία της περιοχής με την έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 5 Ιούλη καλούνται να δώσουν μία ακόμα μεγάλη μάχη, που θα καθορίσει αν το Εργατικό Κέντρο θα συνεχίσει την αγωνιστική του πορεία, αν θα συνεχιστούν η ανασύνταξη και το δυνάμωμα του εργατικού κινήματος στην Εύβοια τα επόμενα χρόνια. Μια μάχη που δίνεται σε μια κρίσιμη περίοδο για την εργατική τάξη και όλο τον λαό, όπου τα σύννεφα του πολέμου πυκνώνουν στη γειτονιά μας και η επίθεση στα εργατικά - λαϊκά δικαιώματα αποκτά όλο και μεγαλύτερη ένταση. Και είναι αυτές οι συνθήκες που καθιστούν ακόμα πιο καθοριστικό το ερώτημα «τι κίνημα χρειαζόμαστε σήμερα».

Χθες, σε μία ακόμα ζωντανή συζήτηση, το ΔΣ του Εργατικού Κέντρου έκανε αποδεκτό το αίτημα των αντιπροσώπων για τη διεξαγωγή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και εκλογών την Κυριακή 5 Ιούλη.

Στην εισήγησή του ο Αντώνης Κούκουρας, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας, διάβασε το αίτημα των αντιπροσώπων και το κείμενο που αιτιολογούν την πρωτοβουλία τους για άμεση σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, προκειμένου να σταματήσει η υπονόμευση του Εργατικού Κέντρου και να συνεχιστούν η απρόσκοπτη λειτουργία του και η αγωνιστική του δράση, ενώ παράλληλα εξέφρασε σύμφωνη γνώμη στο αίτημα των αντιπροσώπων για έκτακτη Γενική Συνέλευση και εκλογές.

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Στη συνεδρίαση, με εμφανή την αμηχανία για τις εξελίξεις και για την πρωτοβουλία των αντιπροσώπων, παρευρέθηκαν και εκλεγμένοι στο ΔΣ του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας με το ψηφοδέλτιο ΠΑΣΚΕ - ΣΥΡΙΖΑ - ΔΑΚΕ, οι οποίοι συνέχισαν τις μεθοδεύσεις τους και την προσπάθεια να μπλοκάρουν τις διαδικασίες και τη λειτουργία του. Δήλωσαν ότι δεν συμφωνούν με το αίτημα των δεκάδων αντιπροσώπων για έκτακτη Γενική Συνέλευση, αρνούμενοι το καταστατικό αυτό δικαίωμα. Με τη στάση τους έδειξαν ξανά το πώς αντιλαμβάνονται τις συλλογικές διαδικασίες, αλλά και ότι βρίσκονται μακριά από τις αγωνίες των εργαζομένων και των σωματείων τους, ότι το μόνο που επιδιώκουν είναι να αρπάξουν το Εργατικό Κέντρο και να το επαναφέρουν στα χέρια της εργοδοσίας και στην αδράνεια του παρελθόντος. Εδειξαν ότι δεν θέλουν ζωντανές διαδικασίες με συμμετοχή των εργαζομένων, αλλά ότι επιδιώκουν με δόλιες μεθοδεύσεις να πετύχουν τον σκοπό τους για ένα Εργατικό Κέντρο μακριά από τις ανάγκες των εργαζομένων, φερέφωνο της εργοδοσίας και της κυβέρνησης.

Ανέφεραν ξεκάθαρα ότι δεν επιθυμούν να αποφασίσουν οι εργαζόμενοι για τη διοίκηση του Εργατικού Κέντρου, αλλά σε μια περίοδο ολομέτωπης επίθεσης στην εργατική τάξη αυτό που θέλουν είναι πραξικοπηματικά να διορίσουν τα δικαστήρια τη διοίκηση που επιθυμούν οι ίδιοι και η εργοδοσία, και να γίνουν εκλογές τον Νοέμβρη. Να μείνει δηλαδή κλειστό το Εργατικό Κέντρο για τους επόμενους μήνες, χωρίς δράση, χωρίς στήριξη των κινητοποιήσεων και των διεκδικήσεων εργαζομένων και σωματείων της περιοχής που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Με το αίτημα των δεκάδων αντιπροσώπων συμφώνησαν τα μέλη της αγωνιστικής διοίκησης του Εργατικού Κέντρου και έλαβαν την απόφαση για έκτακτη Γενική Συνέλευση και εκλογές. Χαρακτήρισαν μάλιστα προσβολή για τους αντιπροσώπους, τους εργαζόμενους και τα σωματεία τους τη στάση των εκλεγμένων με ΠΑΣΚΕ - ΣΥΡΙΖΑ - ΔΑΚΕ, τη στάση τους και την αμφισβήτηση του δικαιώματος των εργαζομένων να αποφασίζουν για τη συλλογική συνδικαλιστική τους οργάνωση και δράση.

Σύμφωνα με την απόφαση η έκτακτη Γενική Συνέλευση θα ξεκινήσει στις 9 π.μ. της Κυριακής 5 Ιούλη, με τη συγκρότηση Σώματος και την εκλογή προεδρείου, ενώ οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής και αντιπροσώπων στη ΓΣΕΕ θα ξεκινήσουν στη 1 μ.μ. και θα ολοκληρωθούν στις 6 μ.μ. Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων είναι μέχρι την Τετάρτη 1η Ιούλη.