ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΟΥ ΒΙΕΤΝΑΜ

Εκδηλώσεις αφιερωμένες στον μεγάλο επαναστάτη Χο Τσι Μινχ

Η Πρεσβεία του Βιετνάμ στην Ελλάδα, σε συντονισμό με το Μνημείο Χο Τσι Μινχ, το υπουργείο Πολιτισμού, Αθλητισμού και Τουρισμού, και Ελληνες εταίρους, συμπεριλαμβανομένου του Κέντρου Τεχνών Δήμου Αθηναίων και του Κινηματογράφου «New Star», διοργανώνει τις Ημέρες του Βιετνάμ στην Ελλάδα με θέμα «Βιετνάμ - Χο Τσι Μινχ, από Πατριώτης σε Σύμβολο Εθνικής Απελευθέρωσης». Οι εκδηλώσεις θα γίνουν από τις 24 έως τις 26 Ιουνίου στο Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων (Πάρκο Ελευθερίας, Αθήνα) με πολλές και ποικίλες δραστηριότητες. Θα ξεκινούν στις 11 π.μ. έως τις 7 μ.μ.

Tα εγκαίνια της θεματικής φωτογραφικής έκθεσης «Από τον πατριώτη νεαρό Νγκουγιέν Τατ Ταν στο σύμβολο της εθνικής απελευθέρωσης Χο Τσι Μινχ», η οποία αναπαριστά το επαναστατικό ταξίδι του Προέδρου Χο Τσι Μινχ και την τεράστια συμβολή του στον αγώνα για εθνική ανεξαρτησία και ειρήνη στον κόσμο, θα γίνουν στις 24/6 στις 7 μ.μ.

Επιπλέον, η έκθεση περιλαμβάνει εικόνες και έγγραφα σχετικά με τις φιλικές σχέσεις και τη συνεργασία μεταξύ Βιετνάμ και Ελλάδας σε διαφορετικές περιόδους.

Οι επισκέπτες θα έχουν την ξεχωριστή ευκαιρία να θαυμάσουν μια συλλογή προπαγανδιστικών πινάκων για το Βιετνάμ κατά τη διάρκεια του πολέμου, οι οποίοι έχουν ζωγραφιστεί σε μεγάλους καμβάδες από τον κ. Πλάτων - Αλέξη Χατζημιχάλη, τον πρώτο Ελληνα πρέσβη στο Βιετνάμ.

Επιπλέον, η κυκλοφορία μιας ελληνικής μετάφρασης του βιβλίου Χο Τσι Μινχ, κείμενα από το 1920 έως το 1969, μια συλλογική έκδοση μεταξύ των εκδόσεων New Star κινηματογράφου - στούντιο και του Εκδοτικού Οίκου The Gioi με την υποστήριξη της Πρεσβείας του Βιετνάμ στην Ελλάδα, είναι ιδιαίτερα πολύτιμη για τους Ελληνες αναγνώστες.

Εκτός από τις εκθέσεις, το πρόγραμμα προσφέρει έναν χώρο για να γνωρίσετε τον βιετναμέζικο πολιτισμό με παραδοσιακές μουσικές παραστάσεις και τραγούδια που υμνούν τη χώρα, τα οποία παρουσιάζονται από Βιετναμέζους καλλιτέχνες από το Βιετναμέζικο Πολιτιστικό Κέντρο στη Γαλλία, και επίσης υπάρχει παρουσίαση της μοναδικής βιετναμέζικης κουζίνας.