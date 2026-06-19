ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΚΚΕ

Κάτω τα χέρια από την Κούβα και τον λαό της!

Συμμετείχε σε συγκέντρωση αλληλεγγύης έξω από το Ευρωκοινοβούλιο | Με οριακή πλειοψηφία πέρασε στην Ολομέλεια το κατάπτυστο ψήφισμα ενάντια στην Κούβα

Σε συγκέντρωση αλληλεγγύης στην Κούβα, έξω από το Ευρωκοινοβούλιο στο Στρασβούργο, συμμετείχε αντιπροσωπεία της Ευρωκοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ.

Από το βήμα της συγκέντρωσης οι ευρωβουλευτές του Κόμματος, Κώστας Παπαδάκης και Λευτέρης Νικολάου - Αλαβάνος, ανέδειξαν τη σταθερή αλληλεγγύη του ελληνικού λαού στον κουβανικό, καταδίκασαν τον υπερεξηντάχρονο εγκληματικό αποκλεισμό από τις ΗΠΑ και έστειλαν το μήνυμα ότι η Κούβα δεν είναι μόνη της.

Ανέδειξαν επίσης την αντιδραστική και επικίνδυνη πολιτική της ΕΕ απέναντι στην Κούβα και στον κουβανικό λαό, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το κατάπτυστο ψήφισμα στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, το οποίο προκλητικά αθωώνει τον εγκληματικό αποκλεισμό από τις ΗΠΑ, που έχει ανυπολόγιστες συνέπειες για τον κουβανικό λαό, απαιτώντας νέο γύρο κυρώσεων, εκτοξεύοντας απειλές σε βάρος της Κούβας και ξεπλένοντας τα εγκληματικά υπονομευτικά στοιχεία που δρουν ενάντια στον κουβανικό λαό και στην κυβέρνησή του.

Από το βήμα της συγκέντρωσης οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ δήλωσαν ότι θα καταψηφίσουν αυτό το επαίσχυντο ψήφισμα και θα καταγγείλουν στον ελληνικό λαό το άθλιο περιεχόμενό του. Είναι ενδεικτικό ότι παρά το όργιο της προπαγάνδας και των πιέσεων που εξαπολύθηκε σε ευρωβουλευτές προκειμένου να το ψηφίσουν, τελικά αυτό εγκρίθηκε στην Ολομέλεια με ισχνή πλειοψηφία, μόλις 283 υπέρ, 199 ψήφισαν κατά και 85 «παρών».

Συνάντηση με τον Κουβανό πρέσβη

Σε κάθε περίπτωση το ψήφισμα επιβεβαιώνει τη συνενοχή της ΕΕ στα επιθετικά σχέδια των ΗΠΑ ενάντια στον κουβανικό λαό, καθώς και ότι χρειάζεται να ενταθεί ακόμα περισσότερο η πάλη ενάντια σε αυτά, όπως και η αλληλεγγύη στο Νησί της Επανάστασης.

Σε θερμό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση στα γραφεία της Ευρωκοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ στο Στρασβούργο μεταξύ των ευρωβουλευτών του Κόμματος και του πρέσβη της Κούβας στην ΕΕ, Χουάν Αντόνιο Φερνάντες Παλάσιος.

Οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ εξέφρασαν στον πρέσβη τη διαχρονική αλληλεγγύη του Κόμματος και του ελληνικού λαού στον λαό της Κούβας, και ανέδειξαν τις πολυάριθμες πρωτοβουλίες του ΚΚΕ στην Ελλάδα με μαζική λαϊκή συμμετοχή, όπως και αυτές στην ελληνική Βουλή και στο Ευρωκοινοβούλιο, ώστε να στηριχθεί η Κούβα.

Ο πρέσβης ευχαρίστησε για τη σταθερή και αποφασιστική αλληλεγγύη και στήριξη του ΚΚΕ, ενώ ενημέρωσε για τις ανυπολόγιστες συνέπειες που αντιμετωπίζει καθημερινά ο κουβανικός λαός από το απάνθρωπο εμπάργκο που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ. Οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ επανέλαβαν την καταδίκη τους για το κατάπτυστο ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου.