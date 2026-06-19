ΣΩΜΑΤΕΙΟ «SKROUTZ LAST MILE»

Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις για επιχειρησιακή ΣΣΕ με αυξήσεις και δικαιώματα

Με καθολική συμμετοχή και στηαπό τις 9 π.μ. έως τη 1 μ.μ. στο hub της Παιανίας συνεχίστηκαν οι κινητοποιήσεις των εργαζομένων στημετά τις αντίστοιχες επιτυχημένες στάσεις εργασίας στα hubs της Αγ. Αννης και του Αλίμου.

Οι κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται με απόφαση του ΔΣ του Επιχειρησιακού Σωματείου Εργαζομένων «Skroutz Last Mile», διεκδικώντας την υπογραφή Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας με ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και κατοχύρωση δικαιωμάτων.

Οπως καταγγέλλει το Σωματείο, η εργοδοσία αρνείται την ικανοποίηση βασικών αιτημάτων των εργαζομένων, όπως μισθολογικές αυξήσεις, επιδόματα γάμου και ταμείου, ένταξη στα Βαρέα και Ανθυγιεινά και αλλαγή ειδικότητας από διανομείς σε οδηγούς. Παράλληλα αναδεικνύεται η ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, με ιδιαίτερη αναφορά στις συνθήκες που επικρατούν στην αποθήκη του Μενιδίου.

Το Σωματείο απαιτεί την άμεση έναρξη διαπραγματεύσεων για την υπογραφή Επιχειρησιακής ΣΣΕ, μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, ένταξη στα Βαρέα και Ανθυγιεινά, κατάργηση της εντατικοποίησης και των εργολαβικών σχέσεων εργασίας.

Οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται το επόμενο διάστημα με στάσεις εργασίας στα hubs του Μενιδίου (23 Ιούνη) και της Μάνδρας (24 Ιούνη).