ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

«Οχι άλλο αίμα στους χώρους εργασίας, εδώ και τώρα μέτρα προστασίας»

Κινητοποίηση χθες για τον τραγικό θάνατο της εργάτριας στη ΒΙΠΕ | Παρεμβάσεις και σε άλλες περιοχές για την υγεία και ασφάλεια

Με δυναμική κινητοποίηση χθες το απόγευμα στην πλατεία της Σίνδου, λίγες μέρες μετά τον θάνατο 56χρονης εργαζόμενης σε βιομηχανικό πλυντήριο στη ΒΙΠΕ, τα εργατικά σωματεία της Θεσσαλονίκης απαίτησαν εδώ και τώρα μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, για να σταματήσει η εργατική τάξη να μετρά θύματα στα κάτεργα της εργοδοσίας.

Στην κινητοποίηση συμμετείχαν μαζικά εργαζόμενοι πολλών κλάδων, όπως από Χημική Βιομηχανία, Τρόφιμα, Υπηρεσίες, Μέταλλο, Φάρμακο, Χαρτί κ.λπ.

Με αυτοκινητοπομπή εργαζόμενοι ξεκίνησαν από την πόλη της Θεσσαλονίκης και μέσω των Διαβατών και της ΒΙΠΕ, δημιουργώντας κλίμα ξεσηκωμού στο πέρασμά τους, με τα μεγάφωνα και τις σημαίες των σωματείων, έφτασαν στην πλατεία της Σίνδου.

Εκεί συναντήθηκαν με εργαζόμενους από την περιοχή και όλοι μαζί διαδήλωσαν μαχητικά την απόφασή τους να δυναμώσουν τον αγώνα για να μπει η ζωή πάνω από τα κέρδη.

Κάλεσαν σε ξεσηκωμό, οργάνωση και διεκδικητικό αγώνα, με κλιμάκωση στις 24 Ιούνη, μέρα που κατεβαίνουν σε απεργία μια σειρά κλάδοι (βλ. σελ. 11). Με στόχο να νεκρώσουν τα εργοστάσια, τα εργοτάξια και άλλοι χώροι εργασίας. Να ακουστεί δυνατά η απαίτηση για Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας με ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, κατοχυρωμένα δικαιώματα και μέτρα υγείας και ασφάλειας σε κάθε χώρο δουλειάς.

Μιλώντας στη συγκέντρωση η Λία Μελισσίδου, πρόεδρος του Σωματείου Ιματισμού - Δέρματος - Κλωστοϋφαντουργίας Κεντρικής Μακεδονίας, τόνισε ότι «το έγκλημα αυτό φέρνει στο προσκήνιο τις συνθήκες κάτεργου που επικρατούν στα βιομηχανικά πλυντήρια. Πίσω από τον καθαρό ιματισμό που φτάνει σε ξενοδοχεία και άλλες επιχειρήσεις βρίσκεται η βρώμικη πραγματικότητα της εκμετάλλευσης: Εργάτες και εργάτριες μέσα στη ζέστη, στην υγρασία, στους ατμούς, με βάρη, δίπλα σε κυλίνδρους, ιμάντες, μηχανισμούς και βαριά μηχανήματα, κάτω από την πίεση να βγει γρήγορα ο όγκος της δουλειάς. 13ωρα, 6ήμερο, υπερωρίες και εξοντωτικοί ρυθμοί δουλειάς, μισθοί πείνας, τη στιγμή που η κερδοφορία της εργοδοσίας αυξάνεται από τη δική μας εκμετάλλευση».

«Η Στέλλα είναι άλλο ένα θύμα στον βωμό των κερδών των επιχειρήσεων, που δεν λογαριάζουν ούτε τις ζωές μας ούτε την υγεία μας μπροστά στα κέρδη. Η εργοδοτική βία στάζει αίμα!», είπε η Κωνσταντίνα Χατζηαθανασίου εκ μέρους της Ομάδας Γυναικών Δήμου Δέλτα (μέλους της ΟΓΕ) και ανέδειξε ότι αυτή είναι η σύγχρονη μορφή της γυναικείας ανισοτιμίας.

«Το νέο εργοδοτικό έγκλημα στην "Proteus" είναι ένα ακόμα επεισόδιο στον ακήρυχτο πόλεμο που δέχονται καθημερινά οι εργαζόμενοι στους χώρους δουλειάς», σημείωσε και η Σταυρούλα Νικολαΐδου, αντιπρόεδρος του Συνδικάτου Γάλακτος, Τροφίμων και Ποτών Κεντρικής Μακεδονίας, ξεκαθαρίζοντας: «Δεν ανεχόμαστε άλλο να μετράμε νεκρούς εργάτες. Δεν ανεχόμαστε άλλο να ακούμε για "ατυχήματα", για "ανθρώπινα λάθη" και για την "κακιά στιγμή". Γιατί όταν οι εργαζόμενοι δουλεύουν εξαντλημένοι, με 10ωρα και 6ήμερα, όταν ένας εργαζόμενος καλείται να βγάλει τη δουλειά για δυο και τρεις, όταν η παραγωγή και τα κέρδη μπαίνουν πάνω από την ασφάλεια και την ανθρώπινη ζωή, τότε τα εργοδοτικά εγκλήματα είναι προδιαγεγραμμένα».

Ανέδειξε την πραγματικότητα που κυριαρχεί στον κλάδο Τροφίμων - Ποτών, και εξήγησε ότι ο αγώνας για μέτρα υγείας και ασφάλειας δεν είναι ξεχωριστός από τον αγώνα για μισθούς και δικαιώματα. Γιατί ο εργοδότης που δεν θέλει να δώσει αυξήσεις είναι ο ίδιος που δεν θέλει να πάρει μέτρα προστασίας. Ο εργοδότης που αρνείται να προσλάβει προσωπικό είναι ο ίδιος που φορτώνει τους εργαζόμενους με ατέλειωτη δουλειά. Ο εργοδότης που δεν θέλει Συλλογικές Συμβάσεις είναι ο ίδιος που θέλει εργαζόμενους φοβισμένους, ανοργάνωτους, χωρίς φωνή.

Η κινητοποίηση ολοκληρώθηκε με μαχητική πορεία στους δρόμους της Σίνδου, με συνθήματα που έδειχναν τον ένοχο και πρόβαλλαν τις διεκδικήσεις των εργαζομένων: «Κέρδη βουτηγμένα στων εργατών το αίμα», «Απλήρωτη δουλειά, τσακισμένοι εργάτες, έτσι πλουτίζουν οι κεφαλαιοκράτες», «Οχι άλλο αίμα στους χώρους εργασίας, πάρτε τώρα μέτρα προστασίας».

Εύβοια: Μέτρα τώρα στο εργοστάσιο «Αλλατίνη» για να μη γίνει «Βιολάντα»

Εδώ και τώρα μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων στο εργοστάσιο της «Elbisco» (πρώην «Αλλατίνη») του ομίλου Φιλίππου στη Χαλκίδα απαιτεί το Συνδικάτο Τροφίμων και Ποτών Εύβοιας, καλώντας σε μαζική και δυναμική κινητοποίηση σήμερα Παρασκευή στη 1 μ.μ. στην πύλη του εργοστασίου.

Το Συνδικάτο με την κινητοποίησή του αναδεικνύει την έντονη ανησυχία που επικρατεί ανάμεσα στους εργαζόμενους του εργοστασίου για τον ενδεχόμενο κίνδυνο να μετατραπεί ο χώρος εργασίας σε νέα «Βιολάντα», και απαιτεί τη λήψη άμεσων μέτρων για την προστασία τους.

Η έντονη ανησυχία στους εργαζόμενους είναι αποτέλεσμα της πυρκαγιάς που ξέσπασε πριν λίγες μέρες στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου στη Γλύφα Χαλκίδας, της οσμής φυσικού αερίου που επικρατεί κατά διαστήματα, αλλά και του εργατικού «ατυχήματος» με τραυματισμό εργαζόμενου που είχε σημειωθεί αρχές Μάη.

Η ανησυχία των εργαζομένων τόσο στην «Αλλατίνη» όσο και στους άλλους χώρους δουλειάς της περιοχής έρχεται να ενισχυθεί από τα απανωτά εργοδοτικά εγκλήματα με νεκρούς και σακατεμένους εργαζόμενους, όπως πρόσφατα στο εργοστάσιο της ΒΙΟΜΑΛ του ομίλου Στασινοπούλου και στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης «Αλιμπινίσης» στην περιοχή της Χαλκίδας.

«Τα τελευταία δύο περιστατικά στο εργοστάσιο της "Elbisco" ("Αλλατίνη") του ομίλου Φιλίππου - το πολύ σοβαρό εργατικό "ατύχημα" με συνάδελφο που ευτυχώς δεν έχασε τη ζωή του και η φωτιά που ξέσπασε στην παραγωγή - προκαλούν σοβαρή ανησυχία για το αν τηρούνται τα κατάλληλα μέτρα υγείας και ασφάλειας», τονίζει στο κάλεσμα του για τη σημερινή κινητοποίηση το Συνδικάτο Τροφίμων και Ποτών Εύβοιας, προσθέτοντας ότι όπως καταγγέλλουν εργαζόμενοι στο Συνδικάτο «ειδικά η φωτιά έφερε στην επιφάνεια σοβαρές ελλείψεις που υπάρχουν στην επιχείρηση για αντίστοιχες περιπτώσεις. Οι ανησυχίες των εργαζομένων γι' αυτό το περιστατικό μεγαλώνουν, καθώς - όπως αναφέρουν - στον χώρο σε άλλες περιπτώσεις μύρισε φυσικό αέριο. Είναι γνωστό ότι η εταιρεία χρησιμοποιεί μεγάλες δεξαμενές με φυσικό αέριο για τους φούρνους και υπάρχει ενδεχόμενο διαρροής».

Επισημαίνει μάλιστα πως «μετά τα τελευταία γεγονότα στο εργοστάσιο της "Βιολάντα" αποδείχθηκε ότι τα προβλεπόμενα από τους νόμους μέτρα και οι τυπικοί έλεγχοι δεν επαρκούν, ακόμα κι όταν υπάρχουν οι πιστοποιήσεις. Ο λόγος είναι ότι για την εργοδοσία, το κράτος και τις κυβερνήσεις της μόνος νόμος είναι το κέρδος και αυτό εφαρμόζεται. Η ασφάλεια των εργαζομένων θεωρείται κόστος, με συνέπεια κάθε τρεις μέρες να έχουμε και έναν νεκρό σε χώρους δουλειάς». Και συμπληρώνει:

«Αυτόν τον νόμο εφαρμόζουν και οι βιομήχανοι του κλάδου μας. Αξιώνουν να εξαιρεθεί από την υπό διαπραγμάτευση Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ένα μεγάλο τμήμα εργαζομένων. Δηλαδή την ώρα που αυτοί πλουτίζουν, οι μισθοί, τα ωράρια, η ασφάλεια των εργαζομένων που κατοχυρώνονται με τη νέα Συλλογική Σύμβαση εργασίας θέλουν να είναι στον αέρα».

Στο πλαίσιο αυτό, το Σωματείο κάνει αναφορά στην απεργία του κλάδου την Τετάρτη 24 Ιούνη και στην απεργιακή συγκέντρωση στις 10 π.μ. στην πλατεία Δικαστηρίων της Χαλκίδας.

Σχετικά δε με την κατάσταση στο εργοστάσιο της «Elbisco» στη Χαλκίδα, ζητά να γίνει άμεσα συνάντηση με την εργοδοσία, παρουσία του επιχειρησιακού σωματείου, αλλά και την τήρηση όλων των μέτρων που εξασφαλίζουν την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.

Ηγουμενίτσα: «Ωρολογιακές βόμβες» τα ασυντήρητα οχήματα του δήμου

Ενας ακόμα κλάδος με αμέτρητα «ατυχήματα» είναι αυτός των ΟΤΑ. Στο πλαίσιο αυτό, «ωρολογιακές βόμβες» χαρακτηρίζει τα οχήματα του δήμου Ηγουμενίτσας ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Θεσπρωτίας. Στις φωτογραφίες που συνοδεύουν την καταγγελία φαίνονται ελαστικά από βαρέα οχήματα, απορριμματοφόρα, μηχανήματα αλλά και επιβατικά αυτοκίνητα φθαρμένα και εντελώς λεία, χωρίς καμία πρόσφυση, που όπως καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι «μετατρέπουν τα οχήματα σε "παγοπέδιλα" σε περίπτωση βροχής ή έκτακτου φρεναρίσματος».

Στα δε μηχανήματα έργου η κατάσταση είναι πολύ χειρότερη, αφού λειτουργούν με λάστιχα έτοιμα να εκραγούν ανά πάσα στιγμή μέσα στον αστικό ιστό.

Οπως καταγγέλλει το σωματείο, η πλειοψηφία του στόλου, παλιά αλλά και καινούργια οχήματα δεν έχουν περάσει από τεχνικό έλεγχο εδώ και χρόνια. Η δημοτική αρχή λειτουργεί στη λογική «πάμε κι όπου βγει», με αποτέλεσμα πρόσφατα απορριμματοφόρο να «πετάξει» τα πίσω τακάκια των φρένων του και να μείνει στη μέση του δρόμου.

«Το "πάμε κι όπου βγει" στις μεταφορές το πληρώσαμε ήδη ακριβά. Δεν θα επιτρέψουμε να επαναληφθεί στους δρόμους της πόλης μας», δηλώνει ο Σύλλογος και στηλιτεύει τη δημοτική αρχή, που βάζει την ασφάλεια των εργαζομένων και την προστασία των πολιτών στη ζυγαριά κόστους - οφέλους. Ξεκαθαρίζει ότι «το Σωματείο Εργαζομένων δεν θα γίνει συνένοχο σε κανένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα» και διατυπώνει συγκεκριμένες διεκδικήσεις για τη συντήρηση των οχημάτων, την άμεση απόσυρση όσων είναι ακατάλληλα κ.λπ.