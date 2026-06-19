ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΑ «NOTOS»

Κλιμακώνουν τον αγώνα τους για τη δουλειά και τα δικαιώματά τους

Με νέα στάση εργασίας και αγωνιστική συγκέντρωση οι εργαζόμενοι των «Notos» έδωσαν χτες μια ακόμα αποφασιστική απάντηση στην εργοδοσία, που θέλει να τους πετάξει στον δρόμο και να «ξεμπερδέψει» με τα δικαιώματά τους.

«Μας δίνουν την κατακρεουργημένη αποζημίωση που ορίζει ο νόμος που είναι κομμένος και ραμμένος στα μέτρα τους. Αυτά που λένε αυτοί προνόμια εμείς τα λέμε ψίχουλα, δεν αντιπροσωπεύουν καν τα κλεμμένα τόσων χρόνων, ενώ μας έχουν 14 χρόνια χωρίς αύξηση», τονίζει το επιχειρησιακό Σωματείο των εργαζομένων, ενώ το σύνθημα «Για τα αφεντικά είναι νομός της φύσης - Πρώτα το ξεζούμισμα μετά οι απολύσεις», που σκάρωσαν οι ίδιοι, είναι ενδεικτικό της στάσης της εργοδοσίας.

Στο πλευρό τους και χτες βρέθηκαν η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας και ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας που απαιτεί τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, όπως άλλωστε έγραφε και το πανό στην απεργιακή συγκέντρωση στην οδό Αιόλου. Στη συγκέντρωση παρευρέθηκε και η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας, εκφράζοντας την αλληλεγγύη της.

Στο 100% έφτασε η συμμετοχή στη στάση εργασίας στο κατάστημα του Πειραιά, με τους εργαζόμενους να στέκονται στην είσοδο, πίσω από το πανό του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εμποροϋπαλλήλων Πειραιά, στέλνοντας μήνυμα πως δεν είναι θεατές.

Με τον αγώνα τους αποσπούν δεσμεύσεις από την εργοδοσία

Οι εργαζόμενοι, που βρίσκονται εδώ και καιρό σε κινητοποιήσεις, ξέρουν πως τίποτα δεν τους έχει χαριστεί και πως μόνο μέσα από την πίεση των αγώνων αποσπούν κατακτήσεις.

Αυτό έδειξε και η χτεσινή στάση της εργοδοσίας, που στη νέα συνάντηση που πραγματοποιήθηκε δεσμεύτηκε για παραπάνω μισθούς στην αποζημίωση και απορρόφηση όλων των εργαζομένων που θέλουν να παραμείνουν.

Ομως το πόσο έχει «πονέσει» ο αγώνας αλλά και η στήριξη που έχουν δεχτεί από τους συναδέλφους τους απ' όλο τον κλάδο φαίνεται στην προσπάθεια της διοίκησης της εταιρείας να καλλιεργήσει τον εφησυχασμό, αλλά και να διασπάσει την ενότητα των εργαζομένων. Για αυτό και με προκλητικό τρόπο «τάζει» στα καταστήματα στην υπόλοιπη Ελλάδα να επανεξετάσει πάγια αιτήματά τους, όταν ...«ξεφορτωθεί» τους εργαζόμενους στη Σταδίου!

Οι ίδιοι ξέρουν πως έχουν στο πλευρό τους τους εργαζόμενους όλου του κλάδου αλλά και των άλλων κλάδων, την Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας, που σταθερά βρίσκονται δίπλα τους στις κινητοποιήσεις τους.

Στο πλάι τους όμως και οι πελάτες, που και χτες δεν ήταν λίγοι εκείνοι που κοντοστάθηκαν και κουβέντιαζαν στην κινητοποίηση διερωτώμενοι «και εσείς τι θα απογίνετε;» μόλις ενημερώνονταν για το κλείσιμο του μαγαζιού της Αιόλου. «Μαζί σας είμαστε, καλή δύναμη» είπαν κάποιοι άλλοι.

Εμπόριο: Στάση εργασίας στις 24/6, απεργία στις 19/7

Μιλώντας στη συγκέντρωση η Ντίνα Γκογκάκη, πρόεδρος της ΟΙΥΕ, τόνισε πως οι αγώνες των εργαζομένων των «Notos» αλλά και η τεράστια στήριξη που έχουν δεχτεί από τους εργαζόμενους του κλάδου, είναι που έχουν φέρει αποτελέσματα, καθώς οι χτεσινές δεσμεύσεις της εργοδοσίας δεν υπήρχαν καν την προηγούμενη εβδομάδα στο τραπέζι. Κάλεσε σε συνέχιση της πάλης, καθώς είναι ο μόνος δρόμος που έχουν να ακολουθήσουν οι εργαζόμενοι, με το επιχειρησιακό Σωματείο να πραγματοποιεί εκ νέου συνάντηση με την εργοδοσία την Τετάρτη 24 Ιούνη.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ντ. Γκογκάκη τόνισε πως εκείνη τη μέρα απεργούν μια σειρά κλάδοι (βλ. σελ. 11), ενώ οι εργαζόμενοι στο Εμπόριο θα πραγματοποιήσουν παρέμβαση στην Συνομοσπονδία Εμπορίου (ΕΣΕΕ), με τον Σύλλογο Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας να προκηρύσσει στάση εργασίας 10 π.μ.-2 μ.μ., με κινητοποίηση στα γραφεία της στις 11 π.μ..

Κλείνοντας η Ντ. Γκογκάκη πρόσθεσε πως η καλύτερη απάντηση στα ωράρια και τη ζωή - λάστιχο, τις «εθελούσιες», τις απολύσεις, τη δουλειά τις Κυριακές, είναι η πανελλαδική απεργία των εργαζομένων στο Εμπόριο την Κυριακή 19 Ιούλη, με τους εργαζόμενους να απαιτούν εδώ και τώρα Συλλογική Σύμβαση με αυξήσεις. Οι εργαζόμενοι στο Εμπόριο κλιμακώνουν με απεργία μπροστά στο συλλαλητήριο της ΔΕΘ.

Αστυνομικός με πολιτικά φωτογράφιζε τη συγκέντρωση

Στο μεταξύ, απρόκλητη ήταν η προσπάθεια τρομοκράτησης των εργαζομένων χτες, καθώς αστυνομικός με πολιτικά φωτογράφιζε τη συγκέντρωση. Αμεση ήταν η παρέμβαση της Ομοσπονδίας και των Σωματείων, με τον ίδιο να παραδέχεται την ιδιότητά του! Οι συνδικαλιστές καταγγέλλουν το γεγονός, καθώς και το νομοθετικό πλαίσιο που έχουν διαμορφώσει οι αστικές κυβερνήσεις για την τρομοκράτηση και την ποινικοποίηση των αγώνων των εργατών.