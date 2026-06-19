ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Νέα φάση στρατιωτικής κλιμάκωσης με εκατοντάδες drones να επιτίθενται στη Μόσχα

Ακόμη και για πυρηνική απάντηση κάνουν λόγο «σκληροπυρηνικοί κύκλοι» στη Ρωσία

Moscow Region Governor Andrei

Με τη φράση «» ο Ουκρανός Πρόεδροςαναφέρθηκε στη χτεσινή πρωτοφανή, μαζική επίθεση με εκατοντάδες drones, που σηματοδοτεί μια νέα φάση στρατιωτικής κλιμάκωσης στην ιμπεριαλιστική σύγκρουση ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ και Ρωσίας.

Η Μόσχα δέχθηκε μεγάλης κλίμακας ουκρανική επίθεση, με σχεδόν 200 drones να χτυπούν στόχους γύρω από τη ρωσική πρωτεύουσα και πολλά βλήματα να πλήττουν διυλιστήριο για δεύτερη φορά αυτή την εβδομάδα.

Θεωρείται ότι είναι η μεγαλύτερη επίθεση στην πόλη από την έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φλεβάρη του 2022, με 17 ανθρώπους να τραυματίζονται στην περιοχή της Μόσχας, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιφέρειας.

Η ρωσική αεράμυνα κατέρριψε τουλάχιστον 194 drones που πετούσαν προς τη Μόσχα σε διάφορα κύματα χθες το πρωί, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης.

Η επίθεση στη Μόσχα ήταν μέρος μιας ευρύτερης επίθεσης με drones με στόχους σε όλη τη Ρωσία, με το ρωσικό υπουργείο Αμυνας να αναφέρει ότι είχε καταρρίψει συνολικά πάνω από 550 drones.

Και τα τέσσερα αεροδρόμια της Μόσχας έκλεισαν προσωρινά για κάποιες ώρες, με περισσότερες από 500 πτήσεις να ακυρώνονται ή να καθυστερούν.

Ορισμένα drones έπληξαν το διυλιστήριο στην Καπότνια που υψώνεται πάνω από την πόλη στα νοτιοανατολικά. Το διυλιστήριο χτυπήθηκε για τρίτη φορά μέσα σε έναν μήνα και δεύτερη φορά αυτή την εβδομάδα.

Οι επιθέσεις στο διυλιστήριο αποτελούν μέρος της εκστρατείας της Ουκρανίας κατά πετρελαϊκών εγκαταστάσεων που είναι κρίσιμες για την πολεμική μηχανή της Ρωσίας. Το διυλιστήριο καλύπτει περίπου το 40% των αναγκών της Μόσχας σε βενζίνη και τα χθεσινά πλήγματα είναι πιθανό να περιορίσουν περαιτέρω τις προμήθειες σε όλη τη χώρα. Οι ουκρανικές επιθέσεις έχουν επίσης προκαλέσει ελλείψεις στην Κριμαία.

Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε τις επιθέσεις μια «πλήρως δικαιολογημένη απάντηση στις ρωσικές επιθέσεις».

«Ηρθε η ώρα να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος και η Ρωσία πρέπει να λάβει τα απαραίτητα διπλωματικά μέτρα», πρόσθεσε. «Δεν θέλουμε αυτόν τον πόλεμο και ποτέ δεν τον θέλαμε», είπε ακόμα. «Αλλά αν καεί η Ουκρανία, θα καεί και η Μόσχα σας».

Η Κριμαία «θα μετατραπεί σε νησί»

Εξάλλου, ο Ουκρανός υπουργός Αμυνας Μ. Φιόντοροφ δεν έκρυψε ότι στόχος του Κιέβου είναι να απομονώσει την προσαρτηθείσα από τη Ρωσία χερσόνησο της Κριμαίας μέσω επιθέσεων drones στοχεύοντας τις ρωσικές γραμμές ανεφοδιασμού.

«Φαίνεται ότι η Κριμαία σύντομα θα μετατραπεί σ' ένα νησί», είπε ο Φιόντοροφ.

Οι επιθέσεις κατά των διαδρομών εφοδιασμού άνοιξαν ένα «παράθυρο ευκαιρίας» για την Ουκρανία, είπε, προσθέτοντας: «Για τους Ρώσους, αρχίζει μια κόλαση που θα τους είναι δύσκολο να ξεπεράσουν».

Οι διαταραχές που έχουν προκληθεί στις ρωσικές υποδομές εφοδιασμού έχουν ήδη άμεσο αντίκτυπο στον αριθμό των ρωσικών επιθέσεων κατά μήκος της γραμμής του μετώπου, είπε ο Φιόντοροφ.

Ρωσία: «Φωνές» για πυρηνική απάντηση

Από την πλευρά της η Ρωσία προανήγγειλε ως «απάντηση» «μαζικές συντονισμένες επιθέσεις σε τακτική βάση» κατά της Ουκρανίας, διά στόματος του ΥΠΕΞ, Σ. Λαβρόφ.

Πάντως στη Ρωσία «σκληροπυρηνικές φωνές» ζητούν σκληρή αντίδραση ακόμη και με πυρηνικά. «Τι άλλο πρέπει να συμβεί πριν αρχίσουμε να πολεμάμε πραγματικά;», έγραψε ο συντηρητικός δισεκατομμυριούχος Κονσταντίν Μαλόφεεφ στο Telegram. «Γιατί δεν χρησιμοποιούμε τα πυρηνικά όπλα μας;». Ο Αντρέι Γκουρούλιοφ, απόστρατος υποστράτηγος και βουλευτής της κρατικής Δούμας, κάλεσε τη Ρωσία να «χτυπήσει ανελέητα τον εχθρό» σε απάντηση στην επίθεση.

Διαπραγματεύσεις μέσω «κλιμάκωσης της πίεσης»

Σε αυτή τη συγκυρία που η Ουκρανία θεωρείται ότι έχει ενισχύσει τη διαπραγματευτική της θέση, το ευρωατλαντικό στρατόπεδο κινείται προς «διαπραγμάτευση» μέσω κλιμάκωσης της πίεσης στη Ρωσία και της στήριξης στην Ουκρανία.

Η ΕΕ επιχειρεί να ανοίξει παρασκηνιακό δίαυλο επικοινωνίας με τη Μόσχα, και σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Bloomberg, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντ. Κόστα έχει προσεγγίσει το Κρεμλίνο με στόχο να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για μελλοντικές συνομιλίες με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλ. Πούτιν.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στενός συνεργάτης του Κόστα είχε ήδη δύο τηλεφωνικές επικοινωνίες με ανώτερο Ρώσο αξιωματούχο που βρίσκεται κοντά στον Ρώσο Πρόεδρο, με σκοπό να διερευνηθούν οι δυνατότητες πιο ουσιαστικών επαφών στο μέλλον.

Το βέβαιο είναι ότι οι Ευρωπαίοι αναζητούν μια θέση στο «τραπέζι», θέλοντας να επιβάλλουν τους δικούς τους όρους «διευθέτησης» της σύγκρουσης με βάση τα δικά τους συμφέροντα στον γεωπολιτικό συσχετισμό δύναμης και τη μοιρασιά της «λείας».

Η ΕΕ έχει διαθέσει δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ σε οικονομική και στρατιωτική βοήθεια προς το Κίεβο, αλλά οι ΗΠΑ την έχουν αποκλείσει από τα παζάρια με τη Ρωσία.

Η Γερμανία, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο φέρονται να συζητούν κοινή στρατηγική προσέγγισης της Μόσχας σε συντονισμό με τον Ουκρανό Πρόεδρο.