ΛΙΒΑΝΟΣ

Σχέδια διατήρησης της ισραηλινής κατοχής και ιρανικές προειδοποιήσεις

Ο ισραηλινός στρατός καταστρώνει σχέδια διατήρησης της κατοχής λιβανέζικου εδάφους, στο φόντο των πιέσεων της Τεχεράνης για ουσιαστικό τερματισμό όλων των ισραηλινών επιθέσεων κατά του Λιβάνου και αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων.

Χτες ο στρατός του κράτους - δολοφόνου παρουσίασε χάρτη (ανα)διάταξης των δυνάμεών του, με την προοπτική ότι θα δρουν σε βάθος 6 έως 10 χλμ. εντός λιβανέζικου εδάφους, τάχα για να άρουν «απειλές» σε βάρος εποικισμών στο βόρειο Ισραήλ από τη Χεζμπολάχ.

Μελετούνται επίσης άλλα βήματα, εν αναμονή και του νέου γύρου άμεσων διαπραγματεύσεων Ισραήλ - Λιβάνου στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ την ερχόμενη βδομάδα.

Βασικός στόχος του ισραηλινού στρατού είναι να παραμείνουν οι δυνάμεις του στον νότιο Λίβανο τουλάχιστον μέχρι τον Νοέμβρη (έναν μήνα μετά τις ισραηλινές βουλευτικές εκλογές του Οκτώβρη, οπότε θα διεξαχθούν οι αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές), εκτιμώντας ότι μέχρι τότε μπορεί να ανοίξει ένα «παράθυρο για δράση» κατά του Ιράν.

Οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι ελπίζουν παράλληλα (σύμφωνα με χτεσινό ρεπορτάζ του ynetnews.com) ότι η «κακή συμφωνία» ΗΠΑ - Ιράν δεν θα εφαρμοστεί μέχρι κεραίας και ότι οι δύο πλευρές δεν θα φτάσουν σε τελική συμφωνία μέσα στις επόμενες 60 μέρες.

Οι ισραηλινές κινήσεις παρακολουθούνται στενά από το Ιράν. Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκαεΐ, δήλωσε χτες ότι η συνέχιση της παρουσίας ισραηλινών στρατευμάτων στον νότιο Λίβανο θα ισοδυναμούσε με «ακύρωση» του «μνημονίου κατανόησης» ΗΠΑ - Ιράν.

Μιλώντας στη λιβανέζικη εφημερίδα «Al Akhbar», ο Ιρανός διπλωμάτης επεσήμανε πως «η δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεών μας θα ξεκινήσει για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας, και αυτή θα επιτευχθεί μόνο εφόσον εφαρμοστεί πλήρως το μνημόνιο κατανόησης, το οποίο κατά την άποψή μας σημαίνει πλήρη παύση των επιθέσεων και τερματισμό της κατοχής».

Και συμπλήρωσε: «Οσον αφορά την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου, στόχος μας είναι ο τερματισμός του πολέμου και μια οριστική και βιώσιμη λύση. Γι' αυτόν τον λόγο δεν μπορούμε να μιλάμε για τερματισμό του πολέμου τη στιγμή που τμήματα του λιβανέζικου εδάφους παραμένουν υπό την κατοχή της σιωνιστικής οντότητας». Ξεκαθάρισε επίσης πως όσο συνεχίζεται η κατοχή «μπορεί να ειπωθεί ότι ο πόλεμος συνεχίζεται και ουσιαστικά δεν έχει τερματιστεί».

Συνέχιση των ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο

Δύο Λιβανέζοι τραυματίστηκαν χτες το απόγευμα από επίθεση ισραηλινού μη επανδρωμένου αεροσκάφους στην πόλη Μπέιτ Γιαχούν, στην επαρχία Ναμπατίγια του νότιου Λιβάνου, σύμφωνα με το επίσημο λιβανέζικο πρακτορείο ειδήσεων NNA. Το ίδιο πρακτορείο μετέδωσε ότι ισραηλινό drone έπληξε αυτοκίνητο κοντά στην Κφαρ Τεμπνίτ με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματιστεί σοβαρά άλλος ένας.

Ανακοινώθηκε επίσης αύξηση των θυμάτων του ισραηλινού στρατού από προχτεσινές επιθέσεις της Χεζμπολάχ με drones οπτικής ίνας.

Αυξάνονται οι επικρίσεις κατά του Νετανιάχου

Στο μεταξύ εντείνεται στο εσωτερικό του Ισραήλ η κριτική κατά του πρωθυπουργού Μπ. Νετανιάχου, με πολιτικούς αντιπάλους του να τον κατηγορούν για ήττα σε σχέση με τη συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν.

Μετά τους πρώην πρωθυπουργούς Γιαΐρ Λαπίντ και Ναφτάλι Μπένετ, χτες και ο Εχούντ Μπαράκ εκτίμησε ότι το αμερικανοϊρανικό μνημόνιο φέρνει την Τεχεράνη σε θέση μεγαλύτερης ισχύος. «Το Ιράν εμφανίζεται ισχυρότερο και το Ισραήλ πιο αδύναμο. Αυτό είναι η στρατηγική ευθύνη του Νετανιάχου», είπε ο Μπαράκ, προσθέτοντας: «Ο Νετανιάχου δεν μπορεί να διορθώσει την κατάσταση. Θα το κάνουμε εμείς».

Στη συνέχεια άλλος Ισραηλινός αξιωματούχος, που πρόσκειται στον Νετανιάχου, δήλωσε στο «Reuters» ότι το Ισραήλ διεξάγει «επίμονες διαπραγματεύσεις» με τις ΗΠΑ με στόχο τη συνέχιση της ανάπτυξης στρατευμάτων του στον νότιο Λίβανο. Ο ίδιος τόνισε πως το Ισραήλ δεν έχει πρόθεση να υποχωρήσει από τις θέσεις του στο συγκεκριμένο ζήτημα.

Στο φόντο αυτό, χτες το βράδυ το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε κυρώσεις σε 3 άτομα και 5 εταιρείες που θεωρεί ότι σχετίζονται με «τρομοκρατικές δραστηριότητες» της Χεζμπολάχ.

Σε μια παράλληλη εξέλιξη, το Ισραήλ αποφάσισε χτες να σταματήσει κάθε σχέση με την επικεφαλής Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΕ Κάγια Κάλας, με αφορμή την πρόσφατη δήλωσή της από την Πόλη του Μεξικού ότι η ισραηλινή πολιτική στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη ελάχιστα απέχει από εκείνη του πρώην ρατσιστικού καθεστώτος Απαρτχάιντ στη Νότια Αφρική.

Μετά τις αντιδράσεις των Ισραηλινών η Κάλας δεν παρέλειψε να θυμίσει την ...«προσήλωση» της ΕΕ στην «εποικοδομητική σχέση» με το κράτος - δολοφόνο Ισραήλ και στις σχέσεις «αμοιβαίου σεβασμού».