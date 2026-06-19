ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Διαφημίζει στην ΕΕ την καθήλωση των μισθών και το μόνιμο τσεκούρι στις ΣΣΕ

Σαν ευρωπαϊκό «παράδειγμα προς μίμηση» παρουσιάστηκε χθες στις Βρυξέλλες από την κυβέρνηση και ευρωενωσιακούς αξιωματούχους η «Κοινωνική Συμφωνία» για την καθήλωση των μισθών στην Ελλάδα, σε εκδήλωση του «Friends of Europe» με κεντρικό ομιλητή τον Κυρ. Μητσοτάκη και με τη συμμετοχή της υπουργού Εργασίας Ν. Κεραμέως.

Πρόκειται για τη συμφωνία της ντροπής που μαγείρεψαν πίσω από τις πλάτες των εργαζομένων και των σωματείων τους η κυβέρνηση, οι εργοδοτικές οργανώσεις και η εκφυλισμένη ηγεσία της ΓΣΕΕ με επικεφαλής τον ελεγχόμενο εκατομμυριούχο και ισόβιο πρόεδρό της Γ. Παναγόπουλο. Μια συμφωνία που γίνεται και επίσημα «πρότυπο» για την ΕΕ, αποτελώντας εργαλείο εξουδετέρωσης των διεκδικήσεων των εργαζομένων και θωράκισης της κερδοφορίας των ομίλων, σε μια περίοδο μάλιστα βαθιάς πολεμικής εμπλοκής, με τα βάρη να φορτώνονται στα εργατικά - λαϊκά στρώματα.

Γι' αυτό και η Ν. Κεραμέως καμάρωσε ξανά χθες ότι οι συζητήσεις με τους εργατοπατέρες έγιναν σε «απόλυτη εμπιστευτικότητα» και χωρίς αρχικό κείμενο, για να «ζωγραφίσουν μαζί τον καμβά από μηδενική βάση». Το «μηδέν» αφορούσε τις διεκδικήσεις των εργαζομένων και των συνδικάτων τους, που έγιναν κουρελόχαρτο πριν ακόμα αρχίσει το παζάρι. Και, βέβαια, ο «καμβάς» γέμισε από τις αξιώσεις της εργοδοσίας: Μισθοί στην πρέσα της ανταγωνιστικότητας, «εργασιακή ειρήνη» και Συμβάσεις κομμένες και ραμμένες στα μέτρα των ομίλων.

Η υπουργός ανέφερε ότι η συμφωνία «διευκόλυνε τη σύναψη και την επέκταση» των Συλλογικών Συμβάσεων και ότι ο διάλογος με τους λεγόμενους «κοινωνικούς εταίρους» προηγείται πλέον κάθε σημαντικής νομοθετικής πρωτοβουλίας του υπουργείου. Ετσι παρουσιάζεται το γεγονός ότι αυτή η ηγεσία της ΓΣΕΕ, με πρώτο βιολί τον εδώ και δεκαετίες κεντρικό συνδικαλιστή του ΠΑΣΟΚ, αναβαθμίζεται σε μόνιμο συνέταιρο της κυβέρνησης και της εργοδοσίας, συγκροτώντας την «τρόικα» που και με τη βούλα του νόμου βάζει τις κλαδικές διεκδικήσεις στον «κόφτη» της «ανταγωνιστικότητας». Αυτό υπηρετεί και η ρύθμιση με την οποία το όριο του 40% κάλυψης του κλάδου για την επέκταση μιας Σύμβασης παρακάμπτεται μόνο όταν συνυπογράφουν η ΓΣΕΕ και οι βιομήχανοι. Αυτή η μεθόδευση για τον γενικό συντονισμό των μισθών στα κατώτατα επίπεδα επιβεβαιώθηκε και χθες ότι αποτελεί «βέλτιστη ευρωπαϊκή πρακτική».

Ως «απτά αποτελέσματα» άλλωστε προβλήθηκαν οι Συμβάσεις σε Τουρισμό - Επισιτισμό, Ζαχαρώδη - Αρτοποιία και στους τεχνολόγους τροφίμων. Αποτελέσματα που βγάζουν μάτι: Στον Επισιτισμό και στην Αρτοποιία οι μισθοί εισαγωγής καθορίστηκαν στα 940 - 950 ευρώ μεικτά, μόλις 20 - 30 ευρώ πάνω από τον κατώτατο των 920 ευρώ, ενώ στον Επισιτισμό κατοχυρώθηκε δουλειά σε μέρα ανάπαυσης με προσαύξηση μόλις 10%. Να η «ενίσχυση» των Συμβάσεων: Νομιμοποίηση της φτήνιας και του ξεζουμίσματος.

Ο Κυρ. Μητσοτάκης πανηγύρισε ότι «μια κεντροδεξιά κυβέρνηση» πέτυχε συμφωνία που τάχα ωφελεί τους εργαζόμενους, επιστρατεύοντας τη γνωστή μαγική εικόνα για ανεργία και μισθούς. Πίσω από τα πανηγύρια, όμως, ο μέσος μεικτός μισθός αυξήθηκε το 2025 κατά μόλις 20,6 ευρώ τον μήνα, ούτε 70 λεπτά τη μέρα. Δεν φτάνουν δηλαδή ούτε για να καλύψουν την ανατίμηση σε ένα κιλό φέτα στο σούπερ μάρκετ.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε και το πραγματικό κριτήριο: Οι αυξήσεις πρέπει να υποστηρίζονται από την παραγωγικότητα. Με δυο λόγια, οι εργαζόμενοι θα δουλεύουν περισσότερο αλλά οι μισθοί θα μένουν καθηλωμένοι στις «αντοχές» της κερδοφορίας, για να μη χαλάσει η «σούπα» των ομίλων.

Η αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Ροξάνα Μινζάτου, χαρακτήρισε τη συμφωνία «αναγκαία για ολόκληρη την Ευρώπη», ενώ συγχαρητήρια μοίρασε και ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, Σέιμους Μπόλαντ.