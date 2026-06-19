ΠΑΤΡΑ

Σε όλη τη ΒΙΠΕ απλώνεται η απεργία στις 24 Ιούνη

Στην προκήρυξη 24ωρης απεργίας για όλους τους κλάδους και χώρους δουλειάς στη ΒΙΠΕ Πατρών, με έναρξη την Τρίτη 23 Ιούνη στις 10 μ.μ. και λήξη την Τετάρτη 24 Ιούνη την ίδια ώρα, προχώρησε το Εργατικό Κέντρο Πάτρας με απόφαση της διοίκησής του χθες το βράδυ, στηρίζοντας ταυτόχρονα τις κλαδικές απεργίες σε Τρόφιμα - Ποτά, Κατασκευές και Επισιτισμό - Τουρισμό.

Το Εργατικό Κέντρο, σε συνέχεια της πρόσφατης σύσκεψής του με συνδικάτα των συγκεκριμένων κλάδων, ανακοίνωσε επίσης την πραγματοποίηση απεργιακής συγκέντρωσης στην είσοδο της ΒΙΠΕ την Τετάρτη 24 Ιούνη στις 9 π.μ., καλώντας τους εργαζόμενους όλων των κλάδων σε μαζική συμμετοχή.

Μεταξύ άλλων το ΕΚΠ απαιτεί σειρά μέτρων ασφάλειας της ζωής και της υγείας των χιλιάδων εργαζομένων στην περιοχή, μετά και τα απανωτά εργατικά «ατυχήματα», την παντελή έλλειψη οποιουδήποτε σχεδίου έκτακτης ανάγκης και διαφυγής από τον χώρο ακόμα και σε ενδεχόμενο βιομηχανικό ατύχημα, την έλλειψη μέτρων προστασίας έπειτα και από τις περσινές πυρκαγιές. Επίσης διεκδικεί τη λειτουργία πλήρως εξοπλισμένου και στελεχωμένου Κέντρου Υγείας σε 24ωρη βάση, και άλλα αιτήματα. Στη μάχη για την επιτυχία της απεργίας στον χώρο μπαίνουν και κλαδικά συνδικάτα.

Συνεχείς περιοδείες από Συνδικάτα Οικοδόμων

Επιπλέον, συνεχίζονται οι περιοδείες των συνδικάτων για την επιτυχία της 24ωρης απεργίας της Τετάρτης. Το Συνδικάτο Οικοδόμων Πάτρας βρέθηκε σε έργα κατασκευής νέων εργοστασίων, όπως και στις επεκτάσεις υπαρχόντων της ΒΙΠΕ, μεταφέροντας το απεργιακό κάλεσμα του Συνδικάτου και της Ομοσπονδίας. Τις συζητήσεις με τους εργαζόμενους απασχόλησε έντονα η εντατικοποίηση της δουλειάς, που συνεπάγεται πολλές φορές έλλειψη μέτρων ασφαλείας και επικίνδυνες συνθήκες εργασίας. Ταυτόχρονα εκφράζεται αισιοδοξία για την απεργιακή μάχη, με τους εργαζόμενους να δηλώνουν τη συμμετοχή τους.

Σχεδόν σε όλα τα μεγάλα έργα, αλλά και σε συμβατικές οικοδομές στο Αγρίνιο και σε άλλες περιοχές έχει βρεθεί η Ενωση Οικοδόμων Αιτωλοακαρνανίας. Το Συνδικάτο περιόδευσε και στα έργα αντλησιοταμίευσης στην Αλευράδα, συνομιλώντας με τα συνεργεία, ενώ καλεί σε μαζική συμμετοχή στη σύσκεψη που οργανώνει την Κυριακή 21 Ιούνη στις 10.30 π.μ. στο Εργατικό Κέντρο Αγρινίου, όπως και στην απεργιακή συγκέντρωση στο Αγρίνιο την ίδια ώρα την Τετάρτη, στον πεζόδρομο «Παπαστράτου».