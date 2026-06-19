ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗΣ

Αντίστροφη μέτρηση για την 24η Ιούνη σε μια σειρά κλάδους

Αντίστροφα μετράνε οι εργαζόμενοι και τα συνδικάτα τους στις Κατασκευές, στα Τρόφιμα - Ποτά και τον Επισιτισμό - Τουρισμό για τις απεργιακές μάχες που δίνουν στους κλάδους τους την Τετάρτη 24 Ιούνη. Επίσης στις 24 Ιούνη σε απεργία κατεβαίνουν οι εργαζόμενοι στις Περιφέρειες της χώρας με οργανωτή την Ομοσπονδίας τους.

Οι απεργιακές αυτές κινητοποιήσεις εξελίσσονται μάλιστα σε αγωνιστικό σταθμό κλιμάκωσης μπροστά σε νέες κινητοποιήσεις άλλων κλάδων τον Ιούλη (βλ. σελ. 17), που θα κορυφωθούν με το μεγάλο παλλαϊκό πανελλαδικό συλλαλητήριο στη φετινή ΔΕΘ, στις 5 Σεπτέμβρη στη Θεσσαλονίκη. Για αυτό το συλλαλητήριο άλλωστε ήδη προετοιμάζονται τα σωματεία σε όλη τη χώρα, που συζητούν την οργάνωσή του και πραγματοποιούν πλατύ άνοιγμα σε χώρους δουλειάς, καλώντας την εργατική τάξη και όλο τον λαό να δώσει αγωνιστική απάντηση στην απογείωση του εμπαιγμού που θα είναι σε εξέλιξη εκείνες τις μέρες, με τις «εξαγγελίες» και τα «κοστολογημένα» προγράμματα από την κυβέρνηση και τη βολική αντιπολίτευση.

Μπροστά στις απεργίες της 24ης Ιούνη, τα συνδικάτα «οργώνουν» τους χώρους δουλειάς με περιοδείες, συσκέψεις, συνελεύσεις, συνεδριάσεις ΔΣ, για να πάρουν οι εργαζόμενοι την υπόθεση της μάχης στα χέρια τους και να δώσουν μαζικό και μαχητικό «παρών» στις δεκάδες συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα. Στο επίκεντρο είναι οι διεκδικήσεις για τις ΣΣΕ, τα μέτρα υγείας και ασφάλειας, η Κοινωνική Ασφάλιση κ.ά.

Στις Κατασκευές





καλούν σε μαζική συμμετοχή στην απεργία και στις απεργιακές συγκεντρώσεις, στη μάχη για να σταματήσει η μεγάλη κλοπή των ενσήμων, για ουσιαστικά μέτρα υγείας και ασφάλειας, 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, μείωση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και να κηρυχθεί η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας υποχρεωτική για όλους τους εργοδότες του κλάδου, κάτι που αρνείται να κάνει η κυβέρνηση, δίνοντας το ελεύθερο στους κατασκευαστικούς ομίλους να ξεσαλώνουν στους χώρους δουλειάς.

Μαζί με τους οικοδόμους απεργούν οι ηλεκτρολόγοι και μισθωτοί τεχνικοί, με αποφάσεις του Συνδικάτου Ηλεκτρολόγων Αττικής και του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών, με βασικά αιτήματα που αφορούν την υπογραφή ΣΣΕ.

Το Σωματείο Εργαζομένων στο έργο του Ελληνικού έχει πάρει απόφαση για 48ωρη απεργία, 23 και 24 Ιούνη. Την Τρίτη 23 Ιούνη θα γίνει απεργιακή συγκέντρωση στις 9.30 π.μ., στην πύλη του «Riviera Tower» στο έργο του Ελληνικού.

Την Τετάρτη 24 Ιούνη θα γίνει απεργιακή συγκέντρωση των εργαζομένων στις Κατασκευές από όλη την Αττική, στις 11 π.μ. στην πλατεία Κάνιγγος.

Απεργιακές συγκεντρώσεις θα γίνουν:

Θεσσαλονίκη, 10.30 π.μ., ΕΦΚΑ. Αγρίνιο, 10.30 π.μ., πεζόδρομο «Παπαστράτου». Ηράκλειο, 10 π.μ., Εργατικό Κέντρο. Καβάλα, 11 π.μ., Επιθεώρηση Εργασίας. Καρδίτσα, 10 π.μ. κεντρική πλατεία. Κοζάνη, 10 π.μ. ΕΦΚΑ. Ρέθυμνο, 10.30 π.μ. Επιθεώρηση Εργασίας. Χανιά, 10 π.μ. σε ΟΑΕΔ και Επιθεώρηση Εργασίας.

Στα Τρόφιμα - Ποτά

Οι εργαζόμενοι στον κλάδο Τροφίμων - Ποτών με μπροστάρη την Ομοσπονδία τους απεργούν δηλώνοντας την αντίθεσή τους στην αξίωση των βιομηχάνων να εξαιρεθεί από την υπό διαπραγμάτευση κλαδική ΣΣΕ ένα μεγάλο τμήμα εργαζομένων. Παράλληλα διεκδικούν υπογραφή ΣΣΕ που θα καλύπτει όλους τους εργαζόμενους που εργάζονται στα Τρόφιμα - Ποτά, κατώτατο κλαδικό μισθό 1.100 ευρώ, καθορισμό ειδικοτήτων και ένταξη - επίδομα ειδικότητας, όχι στην εργολαβική εργασία, επαναφορά των τριετιών της περιόδου 2012 - 2024 κ.ά.

Στην Αθήνα απεργιακή συγκέντρωση θα γίνει στις 11 π.μ. στα γραφεία του ΣΕΒ και θα ακολουθήσει πορεία στο υπουργείο Εργασίας στις 12 το μεσημέρι. Στη Θεσσαλονίκη, 10.30 π.μ., στα γραφεία του ΣΕΒΕ στα Λαδάδικα.

Επίσης συγκεντρώσεις θα γίνουν: Χαλκίδα, 10 π.μ., πλατεία Δικαστηρίων. Καβάλα, 11 π.μ., Επιθεώρηση Εργασίας. Δράμα, το Σωματείο της «Arivia» καλεί στις 5.30 π.μ. έξω από την πύλη του εργοστασίου. Χανιά, 10 π.μ. στον ΟΑΕΔ και στη συνέχεια στην Επιθεώρηση Εργασίας. Γαστούνη, 9 π.μ., εργοστάσιο «Λαβδάς».

Επισιτισμός - Τουρισμός: «Ο κόσμος των κερδών τους συγκρούεται με τον κόσμο των αναγκών μας»

«24 Ιούνη απεργούμε» το μήνυμα σε Επισιτισμό - Τουρισμό, που μεταφέρεται μέσα από το πλατύ άνοιγμα των σωματείων στα ξενοδοχεία, τα επισιτιστικά καταστήματα και άλλους χώρους, καλώντας κάθε εργαζόμενο να κάνει δική του υπόθεση την επιτυχία της απεργίας. Να σταλεί ηχηρό μήνυμα σε κυβέρνηση, επίδοξους παλιούς και νέους κυβερνητικούς «σωτήρες» και εργοδοσία ότι οι εργαζόμενοι δεν θα γίνουν βορά στους ανταγωνισμούς για τα κέρδη και τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους.

Το μήνυμα αυτό φτάνει από το Συνδικάτο της Αττικής στα μεγάλα ξενοδοχεία αλλά και τις επισιτιστικές επιχειρήσεις της περιοχής, καλώντας σε απεργιακή συγκέντρωση στις 10 π.μ. στα γραφεία των Ξενοδόχων, ώστε με τη συμμετοχή στην απεργία οι εργαζόμενοι να παλέψουν για Τοπική Συλλογική Σύμβαση με πραγματικές αυξήσεις, μείωση του εργάσιμου χρόνου, μέτρα υγείας και ασφάλειας, Ταμείο Ανεργίας για όλους τους εποχικούς εργαζόμενους, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, αφορολόγητο στο 80% του βασικού μισθού.

«24 Ιούνη απεργούμε - διεκδικούμε ένα μέλλον φωτεινό στον δικό μας κόσμο, πέρα από τη βαρβαρότητα της εκμετάλλευσης και της φτώχειας, των πολέμων και της προσφυγιάς», τονίζει το Συνδικάτο στην ανακοίνωσή του.

Μπροστά στην απεργία συνεχίζονται και οι περιοδείες του Συνδικάτου: Σήμερα Παρασκευή στο κατάστημα «Γευσήνους» μέσα στα ΕΛΠΕ, το Σάββατο 20 Ιούνη στον «Αστέρα Βουλιαγμένης», την Κυριακή 21 Ιούνη στο «Royal» και την Τρίτη 23 Ιούνη στο «Sofitel».

Στην Κρήτη, συγκεντρώσεις θα γίνουν στο Ηράκλειο (11 π.μ. στο Αεροδρόμιο) και στα Χανιά (10 π.μ. στη ΔΥΠΑ).

Στις Περιφέρειες

Με κύρια αιτήματα τη στελέχωση των υπηρεσιών, αύξηση 20% στους μισθούς, επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και υπογραφή ΣΣΕ για τους υπαλλήλους των Περιφερειών απεργούν στις 24 Ιούνη και οι εργαζόμενοι στις Περιφέρειες.

Η Ομοσπονδία τους (ΟΣΥΑΠΕ) για την επιτυχία των κινητοποιήσεων καλεί να παρθούν πρωτοβουλίες, όπως Γενικές Συνελεύσεις στους πρωτοβάθμιους Συλλόγους - συγκεντρώσεις εργαζομένων, συσκέψεις, περιοδείες προκειμένου να συζητηθούν το διεκδικητικό πλαίσιο και η όλη οργάνωση. Ταυτόχρονα οι πρωτοβάθμιοι Σύλλογοι οργανώνουν παρεμβάσεις στα Περιφερειακά Συμβούλια, με την απαίτηση έκδοσης αποφάσεων και ψηφισμάτων στήριξης των αιτημάτων τους.