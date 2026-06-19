ΑΛΒΑΝΙΑ

Συνεχίζονται οι διαμαρτυρίες ενάντια στην επένδυση Τραμπ

Με συνθήματα για την προστασία του περιβάλλοντος και κατά της διαφθοράς συνεχίζονται οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στην Αλβανία, με αιχμή επενδυτικά τουριστικά σχέδια της αμερικανικής εταιρείας «Affinity Partners», που ανήκει στον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του Αμερικανού Προέδρου Ντ. Τραμπ, και στην κόρη του μεγιστάνα Προέδρου.

Ο σοσιαλδημοκράτης πρωθυπουργός Εντι Ράμα επέκρινε τους διαδηλωτές, συνδέοντάς τους μεταξύ άλλων με «υβριδικό πόλεμο» από εχθρούς της Αλβανίας και του Ισραήλ όπως είπε, και χαρακτήρισε τους ξένους επενδυτές απόλυτη προτεραιότητα, γιατί «φέρνουν χρήματα»... Πρόσθεσε ότι «αν υπάρχει μια "ατζέντα διαμαρτυρίας" που στοχεύει να προκληθούν εμπόδια για την Αλβανία από όλες τις πλευρές και να δημιουργηθεί απογοήτευση, για να πουν πολλοί "ας ξεφορτωθούμε αυτήν την κυβέρνηση, παρατήστε μας ήσυχους", τότε αυτή δεν είναι μια νέα ατζέντα. Είναι μια ατζέντα που έχει χρησιμοποιηθεί και σε άλλες χώρες (...) αλλά δεν θα πετύχει. Η ζημιά ωστόσο θα είναι σίγουρα σημαντική, και κατά την άποψή μου εντελώς περιττή». Εκανε δε λόγο για «μια φασιστική νοοτροπία» που «λέει "Η Αλβανία ανήκει στους Αλβανούς", εννοώντας ότι όλοι οι άλλοι δεν είναι ευπρόσδεκτοι».

Οι έντονες αντιδράσεις ενάντια στα σχέδια της «Affinity Partners» θύμισαν σε πολλούς απόπειρα της ίδιας εταιρείας να φτιάξει ξενοδοχειακό συγκρότημα το 2025 στη Σερβία, κάτι που τελικά «ναυάγησε».

Στο μεταξύ η Νάνσι Βαν Χορν, επιτετραμμένη της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αλβανία, μιλώντας σε εκδήλωση του Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου στα Τίρανα τόνισε: «Οι επενδυτές παρακολουθούν τι συμβαίνει στην Αλβανία, συμπεριλαμβανομένων των Αμερικανών επενδυτών. Οι αμερικανικές εταιρείες δραστηριοποιούνται εδώ στην Ενέργεια, στις Κατασκευές και στην Τεχνολογία, και πολλές ακόμα θέλουν να έρθουν. Αλλά οι επενδυτές χρειάζονται να νιώσουν εμπιστοσύνη ότι οι κανόνες είναι σαφείς, ότι οι όροι ανταγωνισμού είναι ίσοι και ότι οι στρατηγικοί τομείς προστατεύονται απέναντι σε παράγοντες που δεν παίζουν με τους ίδιους κανόνες με εμάς».

Σε μια παράλληλη εξέλιξη, ο Ράμα βρέθηκε χτες στο Βερολίνο μετά από πρόσκληση επιχειρηματικών οργανώσεων της Γερμανίας. Μεταξύ άλλων συναντήθηκε με την Γερμανίδα υπουργό Οικονομίας και Ενέργειας Κατερίνα Ράιχε, «εστιάζοντας στην περαιτέρω ενίσχυση της οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ Αλβανίας και Γερμανίας, καθώς και στην προσέγγιση της ΕΕ για τα Δυτικά Βαλκάνια ως νέο επενδυτικό ορίζοντα για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις».