ΛΟΝΔΙΝΟ.- Oι θάνατοι από καρκίνο του τραχήλου της μήτρας έχουν ουσιαστικά μηδενιστεί στις νεαρές γυναίκες που εμβολιάστηκαν κατά του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV). Αυτό δείχνει έρευνα του Πανεπιστημίου Queen Mary του Λονδίνου που δημοσιεύτηκε στην ιατρική επιθεώρηση «The Lancet». Η έρευνα, η πρώτη του είδους της που εξετάζει άμεσα τη θνησιμότητα από τη νόσο μετά την εισαγωγή του εμβολιασμού, δείχνει ότι από το 2020 έως το 2024 δεν καταγράφηκε ούτε ένας θάνατος από καρκίνο του τραχήλου της μήτρας σε γυναίκες ηλικίας 20 έως 24 ετών στην Αγγλία.