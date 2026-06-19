ΓΕΡΜΑΝΙΑ

50.000 θέσεις θα καταργηθούν έως το 2030 στον όμιλο «Volkswagen»

Στον «βωμό» της επιχειρηματικής ανταγωνιστικότητας και με στόχο να γίνει μέχρι το τέλος αυτής της δεκαετίας «ο πιο ελκυστικός κατασκευαστής αυτοκινήτων στον κόσμο», ο όμιλος «Volkswagen» θα καταργήσει 50.000 θέσεις εργασίας έως το 2030.

Ο γερμανικός κολοσσός της αυτοκινητοβιομηχανίας, που μεταξύ άλλων πλήττεται από τον ανταγωνισμό από την Κίνα και τους δασμούς των ΗΠΑ, ανακοίνωσε χτες το χρονοδιάγραμμα των περικοπών που είχαν προαναγγελθεί.

Οπως είπε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Ολιβερ Μπλούμε, κατά την ετήσια γενική συνέλευση της εταιρείας, η κατάσταση της «Volkswagen» είναι «τεταμένη και απαιτητική», υπογραμμίζοντας ότι οι συνθήκες στην αυτοκινητοβιομηχανία επιδεινώθηκαν περαιτέρω κατά το 2026.

«Το επιχειρηματικό μοντέλο μας, το οποίο ήταν για δεκαετίες επιτυχημένο, δεν λειτουργεί πλέον σήμερα. Πρέπει να το αναπτύξουμε περαιτέρω», δήλωσε.

Ο διευθύνων σύμβουλος παρουσίασε σημαντικά σημεία της «νέας στρατηγικής» της εταιρείας για το 2030, η οποία είχε δημοσιοποιηθεί τον Μάη: Ο όμιλος πρόκειται να καταργήσει 50.000 θέσεις εργασίας έως το 2030. Μόνο στη μάρκα VW του ομίλου, 35.000 θέσεις εργασίας θα καταργηθούν μέχρι το 2030. Το εργατικό δυναμικό θα έχει ήδη συρρικνωθεί κατά 19.000 μέχρι το τέλος του 2026 και περίπου 28.000 «εθελούσιες» αποχωρήσεις έχουν ήδη συμφωνηθεί.

Νέα μοντέλα, όπως το ηλεκτρικό ID.Polo, που αποκαλύφθηκε πρόσφατα, δείχνουν πως «η εταιρεία βρίσκεται στον σωστό δρόμο» και «μπροστά από τον ανταγωνισμό και πάλι», σημείωσε ο Μπλούμε, «εντούτοις δεν κερδίζουμε αρκετά χρήματα από αυτά», πρόσθεσε και υποστήριξε την «αναγκαιότητα» των απολύσεων.