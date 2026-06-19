Σε σχόλιό του για τις παρεμβάσεις του Κυρ. Μητσοτάκη για την ακρίβεια και την Κοινωνική Συμφωνία, το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ αναφέρει τα εξής:
«Μετά την απάτη της πλατφόρμας "poso kanei", για την αντιμετώπιση δήθεν της ακρίβειας, σήμερα ο πρωθυπουργός θα μπορούσε να εγκαινιάσει μια νέα πλατφόρμα με την ονομασία "poso hanei" ο εργαζόμενος από την υπονόμευση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και τη συμπίεση των μισθών προς τα κάτω.
Αυτό άλλωστε είναι το περιεχόμενο της Κοινωνικής Συμφωνίας της ντροπής, που η κυβέρνησή του υπέγραψε νύχτα με τους μεγαλοεργοδότες και τον ελεγχόμενο για σκάνδαλα, εκλεκτό του ΠΑΣΟΚ, πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Παναγόπουλο και την στήριξαν και οι παρατάξεις των άλλων κομμάτων!».