ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ο πρωθυπουργός θα μπορούσε να εγκαινιάσει το «poso hanei» ο εργαζόμενος από την «κοινωνική συμφωνία»

Σε σχόλιό του για τις παρεμβάσεις του Κυρ. Μητσοτάκη για την ακρίβεια και την Κοινωνική Συμφωνία, το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ αναφέρει τα εξής:

«Μετά την απάτη της πλατφόρμας "poso kanei", για την αντιμετώπιση δήθεν της ακρίβειας, σήμερα ο πρωθυπουργός θα μπορούσε να εγκαινιάσει μια νέα πλατφόρμα με την ονομασία "poso hanei" ο εργαζόμενος από την υπονόμευση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και τη συμπίεση των μισθών προς τα κάτω.

Αυτό άλλωστε είναι το περιεχόμενο της Κοινωνικής Συμφωνίας της ντροπής, που η κυβέρνησή του υπέγραψε νύχτα με τους μεγαλοεργοδότες και τον ελεγχόμενο για σκάνδαλα, εκλεκτό του ΠΑΣΟΚ, πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Παναγόπουλο και την στήριξαν και οι παρατάξεις των άλλων κομμάτων!».