ΠΑΤΡΑ - ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Σε αναστολή λειτουργίας το Ακτινολογικό Τμήμα του μοναδικού Παιδιατρικού Νοσοκομείου

Στην αναστολή λειτουργίας του Ακτινολογικού Τμήματος του Καραμανδάνειου Παιδιατρικού Νοσοκομείου - μοναδικού σε όλη τη Δυτική Ελλάδα, που εξυπηρετεί περιστατικά για μια σειρά νομούς - προχώρησαν η 6η ΥΠΕ και η διοίκηση του Καραμανδάνειου, ως «μέτρο» απέναντι στην τραγική έλλειψη προσωπικού και στον συγκεκριμένο χώρο.

Οπως έγινε γνωστό, η «προσωρινή» αναστολή έχει ισχύ μέχρι τη Δευτέρα 22 Ιούνη, αφού στον χώρο είχε απομείνει μόνο μία ακτινολόγος, που χρειάστηκε να πάρει αναρρωτική άδεια. Πριν μια βδομάδα είχε παραιτηθεί ο δεύτερος γιατρός της ίδιας ειδικότητας, λόγω της υπερεφημέρευσης και των ατελείωτων ωραρίων.

Το κλείσιμο του Ακτινολογικού, που οδηγεί σε μεγάλη ταλαιπωρία τους μικρούς ασθενείς που χρήζουν των αναγκαίων εξετάσεων (αυτές θα πραγματοποιούνται στο ΠΓΝΠ στο Ρίο ή στο ΓΝ «Αγιος Ανδρέας») και τους συνοδούς τους, έρχεται να συμπληρώσει την πολιτική επιπλέον ενίσχυσης της εμπορευματικής δράσης στην Υγεία από τη σημερινή κυβέρνηση, τις προηγούμενες και όλους όσοι τη στηρίζουν, των ελλείψεων προσωπικού στον δημόσιο τομέα Υγείας και άλλα καθημερινά προβλήματα.

Ερχεται μάλιστα σχεδόν δύο χρόνια μετά τα «φανταχτερά» εγκαίνια του Ακτινολογικού Τμήματος, παρουσία της ηγεσίας του υπουργείου Υγείας, όπως και τις προειδοποιήσεις των γιατρών για την κατάσταση που επικρατεί στο Νοσοκομείο, οι οποίες δεν λήφθηκαν υπόψη από κυβέρνηση, υπουργείο και 6η ΥΠΕ. Πριν μια βδομάδα μάλιστα η Ενωση Νοσοκομειακών Γιατρών Αχαΐας σε ανακοίνωσή της είχε επανέλθει στα προβλήματα, απαιτώντας να προκηρυχθούν με κατεπείγοντα χαρακτήρα όλες οι απαιτούμενες θέσεις γιατρών, σε ακτινολόγο (μετά και την τελευταία παραίτηση) αλλά και στις υπόλοιπες ειδικότητες, χωρίς μέχρι και σήμερα να έχει ληφθεί κανένα μέτρο.

«Μπορεί ο υπουργός να διατυμπανίζει πως το ΕΣΥ βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση από ποτέ, ωστόσο η πραγματικότητα τον διαψεύδει καθημερινά. Τελευταίο επεισόδιο η παραίτηση του ενός από τους δύο ακτινολόγους του Καραμανδάνειου Νοσοκομείου λόγω υπερεφημέρευσης», σημείωνε η Ενωση, υπογραμμίζοντας μεταξύ άλλων:

«Φαίνεται πως παρά τις φανταχτερές δηλώσεις για την ανακαίνιση των υποδομών, οι νοσοκομειακές δομές απογυμνώνονται καθημερινά από προσωπικό, γεγονός απότοκο της υποστελέχωσης, της μισθολογικής και επιστημονικής υποβάθμισης».

Απαιτούσε να σταματήσουν τα «εντέλλεσθε» μετακινήσεων γιατρών και μάλιστα σε νομούς εκτός Αχαΐας, και κάλυψη όλων των αναγκών σε προσωπικό, ώστε και οι «πολυδιαφημισμένες προκηρύξεις», που δεν αναπληρώνουν ούτε τις αποχωρήσεις των τελευταίων χρόνων, να μην αποβαίνουν άγονες.

«Αγονη είναι η πολιτική της τωρινής και όλων των τελευταίων κυβερνήσεων, που ενισχύει τον εμπορευματικό χαρακτήρα των νοσοκομείων και καταβαραθρώνει επιστημονικά και μισθολογικά τους υγειονομικούς», σημείωνε η ΕΙΝΑ.

Δήμαρχος Πάτρας: Να παρθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την απρόσκοπτη λειτουργία

Εδώ και τώρα να παρθούν μέτρα για την απρόσκοπτη λειτουργία του Καραμανδάνειου Παιδιατρικού Νοσοκομείου, απαιτεί σε δήλωσή του ο δήμαρχος Πάτρας Κώστας Πελετίδης και αναφερόμενος στην κατάσταση που δημιουργείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα στο Νοσοκομείο τονίζει: «Η κυβέρνηση της ΝΔ έχει ευθύνη για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο Καραμανδάνειο Παιδιατρικό Νοσοκομείο, αλλά και συνολικά στις νοσοκομειακές δομές της πόλης μας. Οπως και όλες οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις που υποβάθμισαν το δημόσιο σύστημα Υγείας, υποχρηματοδοτώντας το και υποστελεχώνοντάς το, κλείνοντας και διατηρώντας κλειστά μια σειρά νοσοκομεία που κάλυπταν τις ανάγκες της περιοχής μας.

Εδώ και τώρα πρέπει να παρθούν μέτρα για την απρόσκοπτη λειτουργία του Καραμανδάνειου Νοσοκομείου Παίδων. Οι νοσοκομειακοί γιατροί και το προσωπικό των νοσοκομείων πρέπει να μπορούν να εργάζονται και να ζουν με αξιοπρέπεια, με ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, μαζικές προσλήψεις μόνιμων γιατρών πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και ανθρώπινα ωράρια, σε ένα καθολικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα Υγείας, που θα καλύπτει τις ανάγκες όλου του λαού».