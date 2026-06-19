«Σήμα κινδύνου» από υγειονομικούς με αφορμή το τραγικό περιστατικό στο Ναύπλιο

Σήμα κινδύνου εκπέμπει ο Σύλλογος Εργαζομένων Νοσοκομείου Νίκαιας, με αφορμή τον θάνατο της 55χρονης νοσηλεύτριας εν ώρα εργασίας στο Νοσοκομείο Ναυπλίου. Κι αυτό γιατί ο τραγικός αυτός θάνατος «μας οδηγεί να μιλήσουμε ξανά για την εντατικοποίηση της εργασίας. Οι χιλιάδες κενές οργανικές θέσεις, οι διπλοβάρδιες, η υποστελέχωση κρίσιμων τμημάτων, η έλλειψη μέτρων προστασίας και η συνεχής πίεση που δέχονται οι υγειονομικοί έχουν μετατρέψει τα νοσοκομεία σε χώρους αυξημένου επαγγελματικού κινδύνου. Η πρακτική να εργάζονται συνάδελφοι με προβλήματα υγείας σε βάρδιες - που γίνονται όλο και περισσότεροι εξαιτίας και της αύξησης του μέσου όρου ηλικίας των εργαζομένων στα νοσοκομεία - σε πόστα που δεν θα έπρεπε να είναι, η απαράδεκτη πρακτική της μονοβάρδιας θέτουν τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία σε κίνδυνο».

Οι εργαζόμενοι μάλιστα εκφράζουν τον αποτροπιασμό τους για τις επαναλαμβανόμενες «απαράδεκτες, ντροπιαστικές δηλώσεις του γνωστού τηλεμαϊντανού προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκου».

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, «στο μεγάλο άγχος του να μη σπιλωθεί η εικόνα της κυβέρνησης, να μη βγουν στο προσκήνιο οι συνθήκες εργασίας που βάζουν σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των υγειονομικών, δεν δίστασε να προχωρήσει σε ρατσιστικές δηλώσεις που έκαναν τον γύρο των ΜΜΕ και του διαδικτύου. Ενεργοποιώντας τα πιο σκοτεινά αντανακλαστικά, χρησιμοποιώντας ακόμα και ψέματα, απέδωσε τον θάνατο της συναδέλφου σε "προπηλακισμό από ομάδα Ρομά"».

«Ο λαλίστατος βέβαια πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, που έχει αναλάβει τον ρόλο του εκπροσώπου Τύπου του υπουργείου Υγείας, δεν βρήκε κουβέντα να πει για τις τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης, αλλά και όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων, που έχουν οδηγήσει στην εξάντληση των εργαζομένων και στην υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον λαό», επισημαίνει ο Σύλλογος, αναφέροντας μάλιστα ότι «αντίθετα, έδωσε βήμα σε φασιστικές ομάδες, όπως αυτή που ανάρτησε πανό στο νοσοκομείο μας, που χαρακτηρίζει τις μειονότητες "συμμορίες" και ζητάει να εκδιώκονται από τα νοσοκομεία.

Να ενημερώσουμε τον κ. Γιαννάκο ότι οι δηλώσεις του προκαλούν αηδία στη συντριπτική πλειοψηφία των υγειονομικών του δημόσιου συστήματος Υγείας, που προσφέρουμε αδιάκριτα τις υπηρεσίες μας σε όλους, ανεξαρτήτως χρώματος, καταγωγής και οικονομικής κατάστασης.

Αν ψάχνει υπαίτιους για τα σκηνικά έντασης που εκτυλίσσονται στα νοσοκομεία, να κοιτάξει τους φίλους του στην κυβέρνηση, τις προηγούμενες κυβερνήσεις που στήριξε, που έχουν φέρει τα νοσοκομεία σε τραγική κατάσταση, που αναγκάζουν τους ασθενείς να υφίστανται απίστευτη ταλαιπωρία, ενώ παράλληλα διαφημίζουν το "καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών"», καταγγέλλει ο Σύλλογος Εργαζομένων Νοσοκομείου Νίκαιας, διαμηνύοντας στο υπουργείο Υγείας και την κυβέρνηση «ούτε να σκεφτούν να αυξήσουν τα όρια συνταξιοδότησης των εργαζομένων στα νοσοκομεία στα 70!».