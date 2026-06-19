Καζάνι που βράζει οι εφημερίες των ψυχιατρικών κλινικών

Καζάνι που βράζει θυμίζουν οι εφημερίες των ψυχιατρικών κλινικών στο λεκανοπέδιο Αττικής, με επισφαλείς συνθήκες για τους νοσηλευόμενους ασθενείς, τους υγειονομικούς και τις οικογένειές τους.

Είναι χαρακτηριστικό ότι με σχετική οδηγία, στις 17/06/2026 και σε ημέρα κλειστής εφημερίας, δύο ασθενείς μετά την πολύωρη παραμονή τους στα επείγοντα έγιναν εισαγωγή στην ΠΝΜΨΥΑ (πρώην ΨΝΑ Δαφνί) μετά τη λήξη της ανοιχτής εφημερίας, αφού οι ψυχιατρικές κλινικές που εφημέρευαν δεν είχαν αρκετές κλίνες διαθέσιμες για να τους δεχτούν. Συνολικά, μετά το τέλος της ανοιχτής εφημερίας για δέκα ασθενείς δεν επαρκούσαν οι κλίνες, ενώ χρειάστηκε να παραμείνουν πέραν της εφημερίας ειδικοί και ειδικευόμενοι ψυχίατροι για τη διευθέτηση των ασθενών, αφού δεν υπάρχει αυτοτελές τμήμα επειγόντων με δικό του προσωπικό, με αποτέλεσμα να πρέπει να απουσιάσουν οι ψυχίατροι από την προγραμματισμένη τους απασχόληση.

Τα παραπάνω καταγγέλλει ο Ενιαίος Σύλλογος Εργαζομένων ΨΝΑ, σημειώνοντας πως σαν να μην έφταναν όλα αυτά, το ΕΚΑΒ αδυνατεί να εξυπηρετήσει τη μεταφορά όλων αυτών των ασθενών που χρειάζονται διακομιδή σε επόμενο εφημερεύον ψυχιατρικό τμήμα, οπότε και το καθήκον της συνοδείας ανατίθεται σε εφημερεύοντα ειδικευόμενο ψυχίατρο. Οι εργαζόμενοι θυμίζουν πως όλα αυτά συμβαίνουν μερικούς μόνο μήνες μετά τις απαράδεκτες καταστάσεις που έζησαν οι ψυχίατροι με τις προστριβές με την αστυνομία στις εφημερίες λόγω της απαράδεκτης εγκυκλίου Βαρτζόπουλου.

Την ίδια στιγμή η υποστελέχωση σε ιατρονοσηλευτικό προσωπικό στο πρώην ΨΝΑ παραμένει στο 50%, ενώ στο δίκαιο αίτημα των εργαζομένων για αύξηση μισθών, μείωση ωραρίου, ένταξη στα ΒΑΕ χωρίς διακρίσεις για τους εργαζόμενους, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, «ο υπουργός Εμπορίου της Υγείας μας εμπαίζει για άλλη μία φορά διατυμπανίζοντας ότι θα δοθεί δυνατότητα εθελοντικής παραμονής για τους νοσηλευτές έως τα 70 έτη ως όριο συνταξιοδότησης, τη στιγμή που νοσηλευτές παραιτούνται πριν καν παραμείνουν έναν ολόκληρο χρόνο στην εργασία τους!».

«Αυτή είναι όμως η αντιδραστική ψυχιατρική μεταρρύθμιση, ασθενείς να "πλοηγούνται" από νοσοκομείο σε νοσοκομείο για μια κενή κλίνη, να παραμένουν ώρες ατελείωτες μαζί με τις οικογένειές τους στα επείγοντα και οι εργαζόμενοι με το φιλότιμό τους να κρατούν όρθια τα νοσοκομεία! Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας να στενάζει, η ακρίβεια έχει χτυπήσει την πόρτα όλων μας και από την άλλη ο ιδιωτικός τομέας, ΜΚΟ και ΑΜΚΕ να ξεκοκαλίζουν κονδύλια της ΕΕ» σημειώνει το Σωματείο, απαιτώντας ουσιαστική ενίσχυση των δημόσιων δομών ψυχικής υγείας, να ανακληθεί το έγγραφο της 2ης ΥΠΕ για τις ΜΨΑ και καλεί όλους τους εργαζόμενους στην κινητοποίηση στη 2η ΥΠΕ, την Τετάρτη 24 Ιούνη, στις 11.30 π.μ., απαιτώντας συνάντηση με την υποδιοικήτρια της 2ης ΥΠΕ, αρμόδια για ζητήματα Ψυχικής Υγείας.