ΒΟΥΛΗ

Συμφωνία συνεργασίας Ελλάδας - Κίνας για την ενάλια πολιτιστική κληρονομιά

Στη συζήτηση χτες στην Ολομέλεια της Βουλής για την κύρωση της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ των υπουργείων Πολιτισμού Ελλάδας - Κίνας για την ενάλια πολιτιστική κληρονομιά, ο βουλευτής του ΚΚΕ Γιάννης Δελής σημείωσε ότι ορισμένα στοιχεία της χρήζουν περαιτέρω διευκρινίσεων, καθώς πρόκειται για μια αρκετά γενικόλογη Σύμβαση, που μένει κυρίως σε επίπεδο διακηρύξεων, ενώ έρχεται σε συνέχεια μιας σειράς Συμφωνιών για την πολιτιστική συνεργασία και σε άλλους τομείς, της πρόληψης, της κλοπής από παράνομες ανασκαφές κ.λπ., αλλά και μετά από ένα ανάλογο μνημόνιο συνεργασίας, πάλι για ζητήματα της ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς, από το 2016.

Υπογράμμισε ότι πολλές λεπτομέρειες για το καθεστώς λειτουργίας, χρηματοδότησης, για τις οικονομικές συνέπειες που θα υπάρχουν για τα δύο μέρη, παραπέμπονται σε μελλοντικές συμφωνίες, ενώ εξέφρασε τον προβληματισμό του Κόμματος γιατί οι μόνες συγκεκριμένες αναφορές που γίνονται είναι δεσμεύσεις από τη μεριά της χώρας μας και, μάλιστα, όχι σε βαθμό αμοιβαιότητας και με ανάλογες προβλέψεις και για το άλλο μέρος υποχρεώσεων, για αντίστοιχες π.χ. ελληνικές εκθέσεις, μουσεία, ιδρύματα στην Κίνα.

Επισήμανε ότι «όταν ο πολιτισμός μετατρέπεται και αντιμετωπίζεται από τα κράτη ως εμπόρευμα και σε μια περίοδο που ο κόσμος φλέγεται από τους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς, η προσπάθεια για έλεγχο, επιρροή και διείσδυση επιχειρηματικών συμφερόντων δεν μπορεί παρά να εκδηλώνεται και στους τομείς του πολιτισμού».

Για τη χρηματοδότηση των διαφόρων πρωτοβουλιών επισήμανε ότι αυτή εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των κονδυλίων κάθε φορά, που είναι αμφίβολη, με δεδομένη τη χρόνια υποχρηματοδότηση όλων των αρχαιολογικών υπηρεσιών, την υποστελέχωση και μια εν εξελίξει προσπάθεια ιδιωτικοποίησης μιας σειράς κρίσιμων υπηρεσιών, μουσείων κ.λπ., κι έθεσε το ερώτημα εάν μία τέτοια πρακτική «ανοίγει τον δρόμο για να διεισδύσουν και εδώ ιδιώτες και διάφορες εταιρείες».

Καταλήγοντας σημείωσε ότι το ΚΚΕ θα ψηφίσει «παρών».