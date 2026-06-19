ΠΑΤΡΑ

Ο Καραγκιόζης στις γειτονιές της πόλης

Το δικό του... οδοιπορικό σε γειτονιές της Πάτρας και χωριά του δήμου Πατρέων ξεκινά από σήμερα στην περιοχή του Γηροκομειού ο Καραγκιόζης, με σειρά παραστάσεων, μέχρι και τον Σεπτέμβριο.

Πέντε καραγκιοζοπαίχτες, οι Χρήστος Πατρινός, Αριστοτέλης Μακρής, Μπάμπης Μακρής, Κώστας Λαλιώτης και Χρήστος Καλπουζάνης, θα «ξεναγήσουν» μικρούς και μεγάλους στον μαγικό και γεμάτο μηνύματα κόσμο του Θεάτρου Σκιών, στην πόλη που γέννησε τον Καραγκιόζη, μέσα από τη δράση που υλοποιεί ο δήμος Πατρέων.

Οι παραστάσεις θα πραγματοποιηθούν όλο το καλοκαίρι και μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου στην Εγλυκάδα.

Η πρώτη παράσταση θα παρουσιαστεί σήμερα, στο Γηροκομειό από το θέατρο του Χρήστου Πατρινού, σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο της Περιοχής «Παναγία Γηροκομίτισσα».