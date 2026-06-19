Η λογοτεχνία στη σκηνή...

Μια ξεχωριστή εκδήλωση διοργανώνει το Εργαστήριο «Θέατρο, Φιλοσοφία, Εκπαίδευση» του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ σε συνεργασία με την Εταιρεία Συγγραφέων, την ερχόμενη Πέμπτη 25 Ιούνη, στην ταράτσα του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας (Βαλτετσίου 42, Εξάρχεια).

Στη συζήτηση συμμετέχουν η σκηνοθέτρια και δραματουργός Σοφία Καραγιάννη, ο σκηνοθέτης και ηθοποιός Κώστας Παπακωνσταντίνου, η ηθοποιός Νικολίτσα Ντρίζη και οι πεζογράφοι Χρήστος Οικονόμου και Δημοσθένης Παπαμάρκος. Τη συζήτηση συντονίζει η Καθηγήτρια του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών Τιτίκα Δημητρούλια. Θα ακολουθήσει 15λεπτη σκηνική ανάγνωση ενός διηγήματος από τη συλλογή του Χρήστου Τσιόλκα Ασπλαχνοι θεοί (Merciless Gods), σε διασκευή, σκηνοθεσία και ερμηνεία φοιτητών/τριών και αποφοίτων του μεταπτυχιακού του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών (Θεόδωρος Καφάσης, Ράνια Θεοχάρη, Αντώνης Γκρίτσης, Βασιλική Κούλη, Δένια Mιμερίνη, Αρης Μπαταγιάννης, Πάνος Τσαλιγόπουλος).

Οπως σημειώνεται στο κάλεσμα:

«Η τέχνη του θεάτρου αγκαλιάζει όλα ανεξαιρέτως τα κείμενα, κάθε είδους και τύπου: κάθε κείμενο γίνεται δραματικό στον βαθμό που παριστάνεται στη σκηνή. Γι' αυτό και δεν έχει νόημα να αναρωτιόμαστε τι είναι ένα δραματικό κείμενο και ποιοι οι τύποι του, αλλά τι κάνει το θέατρο με τα κείμενα, πώς η σκηνοθεσία και η περφόρμανς τα αντιμετωπίζουν στην πράξη. Η εκδήλωση που διοργανώνει το Εργαστήριο "Θέατρο, Φιλοσοφία, Εκπαίδευση" του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ σε συνεργασία με την Εταιρεία Συγγραφέων, επιδιώκει να συζητήσει τη διαχρονική και πολύπλοκη σχέση της λογοτεχνίας και του θεάτρου από τη συγκεκριμένη αυτή σκοπιά: τι κάνει το θέατρο με το λογοτεχνικό κείμενο, με το πεζογραφικό, ποιητικό κείμενο, αλλά και το δοκίμιο, το ημερολόγιο, την αλληλογραφία... Με άλλα λόγια, να εξετάσει το λογοτεχνικό κείμενο ως δραματικό και, ακόμη καλύτερα, ως θεατρικό κείμενο, σε μια εποχή όπου οι θεατρικές διασκευές παλαιότερων και νεότερων, ελληνικών και ξένων λογοτεχνικών έργων, για το γενικό και για ειδικά κοινά, γνωρίζουν ιδιαίτερη άνθηση. Η πρώτη αυτή εκδήλωση του κύκλου "Η λογοτεχνία στη σκηνή" είναι ένα στρογγυλό τραπέζι που φέρνει κοντά λογοτέχνες, σκηνοθέτες, δραματουργούς και ηθοποιούς, για να συζητήσουν τις οπτικές και τις πρακτικές τους στον εν λόγω χώρο μεταξύ τους και με το κοινό».