Πολυφωνικό αντάμωμα και φέτος στο Θέατρο Πέτρας

Το μεγαλύτερο πολυφωνικό αντάμωμα φέτος στην Ελλάδα έρχεται στο, το

Το πρόγραμμα φέτος περιλαμβάνει 140 ερμηνευτές, δεκαέξι πολυφωνικά σχήματα, ομίλους, ζυγιές, από όλες τις γενιές και τις περιοχές της ηπειρώτικης πολυφωνίας καθώς και από άλλα πέντε είδη πολυφωνίας! Πολυφωνικά τραγούδια από Πωγώνι, Δερόπολη, Ανω Πωγώνι, Ανω Δερόπολη, Μουργκάνα, Παρακάλαμο, Ρίζα, Βούρκο, Χειμάρρα. Πολυφωνίες από Βώλακα Δράμας και - για πρώτη φορά - από Κάτω Γαρούνα Κέρκυρας. Βλάχικη πολυφωνία! Πολυφωνικά τραγούδια από Αλβανία, Βουλγαρία, ελληνόφωνη Κάτω Ιταλία.

Στην Πέτρα φέτος γιορτάζονται και τα τριαντάχρονα του πολυφωνικού συνόλου «Χαονία», που αποτέλεσε πρωτοστάτες και διαχρονικούς συνταξιδιώτες στο Πολυφωνικό Καραβάνι και πρόσφατα βραβεύτηκε από το Πανεπιστήμιο Αθήνας.

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη.