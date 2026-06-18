ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ

Μαχητικά στον δρόμο για αφορολόγητο, απέναντι στη φοροληστεία και τα δυσβάστακτα βάρη

Μαχητική απάντηση στην τεκμαρτή φοροληστεία, στην ακρίβεια, στα χρέη και στα νέα βάρη που συνθλίβουν τις πολύ μικρές επιχειρήσεις έδωσαν χτες αυτοαπασχολούμενοι, επαγγελματίες, βιοτέχνες και έμποροι, με κινητοποιήσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Χανιά, Γιάννενα και Πρέβεζα, διαμηνύοντας ότι δεν θα πληρώσουν ξανά τα σπασμένα για την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων και τους πολεμικούς σχεδιασμούς. Στο επίκεντρο βρέθηκαν μεταξύ άλλων η απαίτηση για κατάργηση του νόμου 5073, για αφορολόγητο 12.000 ευρώ με προσαύξηση για κάθε παιδί και για μέτρα προστασίας του εισοδήματος απέναντι στην εκτίναξη του κόστους λειτουργίας και ζωής.

Στην Αθήνα, η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Μοναστηρακίου, με την Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής (ΟΒΣΑ) να τίθεται επικεφαλής της πορείας προς το υπουργείο Οικονομικών, γράφοντας στο κεντρικό πανό: «Να καταργηθεί το φορολογικό έκτρωμα Ν. 5073 - Αφορολόγητο 12.000 ευρώ για όλους». Με κοινό πανό συμμετείχαν εμπορικοί σύλλογοι της Αττικής, ενώ ξεχώρισε και η παρουσία της νεοσύστατης Ενωσης Επαγγελματιών Εστίασης Αττικής και των κλαδικών σωματείων.

Η πορεία κινήθηκε μέσω της Ερμού προς το υπουργείο Οικονομικών, με τους συγκεντρωμένους να φωνάζουν συνθήματα όπως «Οι επαγγελματίες έχουμε φωνή, δεν θα μας στριμώξετε μες στο μαγαζί» και «Αφορολόγητο η απαίτησή μας, δεν θα παζαρέψουμε άλλο τη ζωή μας». Με τον μαχητικό τους παλμό, οι εκατοντάδες μικροί επαγγελματίες διεμήνυσαν ότι δεν πρόκειται να αποδεχτούν ως «κανονικότητα» τη φορολόγηση για εισοδήματα που δεν έχουν, την ενεργειακή ακρίβεια και τη διαρκή μεταφορά νέων βαρών στις πλάτες τους.

«Δεν θα πληρώσουμε για μια ακόμα φορά τα σπασμένα», τόνισε στην κεντρική ομιλία ο, πρόεδρος της ΟΒΣΑ, αναδεικνύοντας ότι οι αυτοαπασχολούμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με την ακρίβεια σε Ενέργεια, καύσιμα και πρώτες ύλες, τη φοροληστεία, τα χρέη, τις ψηφιακές υποχρεώσεις και τη βαθύτερη εμπλοκή της χώρας στους πολεμικούς σχεδιασμούς. Οπως σημείωσε, η κυβέρνηση «παίρνει από τους πολλούς για να μπουκώνει τους λίγους με επενδυτικά προγράμματα, φοροαπαλλαγές και πολεμικούς εξοπλισμούς», την ώρα που για τους μικρούς επαγγελματίες εξαγγέλλει «ψίχουλα». Υπογράμμισε ότι οι αυτοαπασχολούμενοι απαιτούν κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης, αφορολόγητο, πλαφόν στην Ενέργεια, προστασία από πλειστηριασμούς και κατασχέσεις και ουσιαστικές ρυθμίσεις χρεών.

Στη συγκέντρωση χαιρέτισαν, μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι δύο νεοσύστατων σωματείων, ο Χρήστος Κρεμαστάς, πρόεδρος της Ενωσης Επαγγελματιών Εστίασης Αττικής, και η Μαρία Χατζηδημητρίου, μέλος της προσωρινής διοίκησης του Συλλόγου Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων.

Ο Χρ. Κρεμαστάς σημείωσε ότι το «λαϊκό στέκι, το καφέ της γειτονιάς» χτυπιέται από το αυξημένο κόστος, τους φόρους και την Ενέργεια, τονίζοντας ότι «μόνοι μας δεν πάμε πουθενά» και καλώντας σε μαζικοποίηση και οργάνωση του νέου σωματείου.

Ξεχωριστή ήταν η παρουσία του νεοσύστατου Συλλόγου Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων, που συμμετείχε για πρώτη φορά σε κινητοποίηση μαζί με τους υπόλοιπους αυτοαπασχολούμενους. Η Μ. Χατζηδημητρίου υπογράμμισε ότι για τους μικρούς αυτοαπασχολούμενους δικηγόρους η κατάργηση των φορολογικών τεκμηρίων αποτελεί «ζήτημα επιβίωσης», καθώς χιλιάδες συνάδελφοί τους αγωνίζονται καθημερινά για να καλύψουν ακόμη και τα στοιχειώδη έξοδα λειτουργίας των γραφείων τους. Οπως τόνισε, ο νέος Σύλλογος φιλοδοξεί να εκφράσει τις ανάγκες των δικηγόρων χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων, οι οποίοι ασφυκτιούν από τη φορολογία, την ακρίβεια και την εργασιακή εξουθένωση.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στις γυναίκες αυτοαπασχολούμενες. Οπως ανέδειξε η Αννα Χρονοπούλου, πρόεδρος της Ενωσης ΕΒΕ Αγίων Αναργύρων - Καματερού, πρόκειται για γυναίκες που εργάζονται χωρίς ωράριο, μεγαλώνουν τα παιδιά τους μέσα στα μαγαζιά και τις οικογενειακές επιχειρήσεις, συχνά μένουν ανασφάλιστες επειδή αδυνατούν να πληρώσουν εισφορές και πολλές φορές αναγκάζονται να επιστρέψουν στη δουλειά αμέσως μετά τη γέννηση των παιδιών τους, αφού ακόμη και τα πενιχρά επιδόματα μητρότητας προϋποθέτουν ασφαλιστική ενημερότητα που χιλιάδες αυτοαπασχολούμενες αδυνατούν να εξασφαλίσουν.

Χαιρετισμό απηύθυνε και ο Δημήτρης Φλώκος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνικών Σωματείων Κατεργασίας Ξύλου, τονίζοντας ότι η κινητοποίηση αποτελεί συνέχεια αγωνιστικών πρωτοβουλιών για την υπεράσπιση του εισοδήματος, ενάντια στην ακρίβεια και στην πολεμική εμπλοκή. Με την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης, κλιμάκιο συνδικαλιστών κατέθεσε τα αιτήματα στο υπουργείο Οικονομικών.

Στη Θεσσαλονίκη

Μαχητική κινητοποίηση πραγματοποίησαν οι αυτοαπασχολούμενοι της Θεσσαλονίκης μπροστά στο υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης, απαιτώντας άμεσα μέτρα στήριξης του εισοδήματός τους. Χαιρέτισαν ο Σοφοκλής Αλχαζίδης από το Σωματείο Υδραυλικών, η Μίνα Αγγελοπούλου από το Σωματείο Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων και ο Στέλιος Πάλης, πρόεδρος του Εμπορικού Επαγγελματικού Συλλόγου Νεάπολης - Συκεών.

Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Γιάννης Πιπερίδης, πρόεδρος του Συλλόγου Μικρών και Αυτοαπασχολούμενων Εμπόρων Θεσσαλονίκης, ο οποίος σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «το "ως εδώ, δεν αντέχουμε άλλο" έχει ήδη ξεπεραστεί για πολλούς από εμάς», υπογραμμίζοντας ότι η κατάσταση «δεν βελτιώνεται με "έξυπνες" και "εφικτές" λύσεις. Μόνο ανατρέπεται». Παράλληλα, κάλεσε σε δυνάμωμα του αγώνα και της αλληλεγγύης με τους εργαζόμενους και τους μικρούς αγρότες.

Στις άλλες πόλεις

Στην Πάτρα, σωματεία αυτοαπασχολούμενων και ΕΒΕ πραγματοποίησαν παρέμβαση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων. Συμμετείχαν αντιπροσωπείες από τα σωματεία Αρτοποιών, Ζαχαροπλαστών, Ταξί και Εμπόρων, ενώ τη στήριξή της εξέφρασε και η δημοτική αρχή και αντιπροσωπεία του συλλόγου συνταξιούχων ΟΑΕΕ. Οι εκπρόσωποι των σωματείων υπογράμμισαν ότι θα συνεχίσουν τις δράσεις τους για την υπεράσπιση της δουλειάς, της ζωής και της αξιοπρέπειάς τους μαζί με τα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα.

Στα Χανιά, ο Σύλλογος Επαγγελματιών Εστίασης Ν. Χανίων πραγματοποίησε παράσταση διαμαρτυρίας έξω από την Αντιπεριφέρεια, στέλνοντας το μήνυμα ότι «οι μικροί επαγγελματίες δεν θα πληρώσουμε το μάρμαρο και τις συνέπειες των πολέμων τους». Οι επαγγελματίες ανέδειξαν τις δυσβάστακτες αυξήσεις στην Ενέργεια, στα καύσιμα και στις πρώτες ύλες, ιδιαίτερα μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Στα Γιάννενα, ο Εμπορικός Σύλλογος πραγματοποίησε κινητοποίηση στα γραφεία του ΕΦΚΑ και αντιπροσωπεία του υπέβαλε τα αιτήματα των αυτοαπασχολούμενων στη διοίκηση. Κάλεσε τους συναδέλφους να μη μείνουν μόνοι πίσω από τον πάγκο του μαγαζιού τους, αλλά να εμπιστευτούν τη συλλογική οργάνωση και τη διεκδίκηση.

Στην Πρέβεζα, ο Εμπορικός Σύλλογος πραγματοποίησε δίωρη στάση εργασίας και παράσταση διαμαρτυρίας στη ΔΟΥ, όπου κατέθεσε υπόμνημα με τα αιτήματά του. Από την πλευρά της ΔΟΥ έγινε ενημέρωση ότι η επαναφορά των 72 δόσεων θα αφορά μόνο χρέη που συσσωρεύτηκαν έως το 2023. Ο Σύλλογος ανέδειξε ότι σε συνθήκες ακρίβειας τα μονοπώλια συνεχίζουν να θησαυρίζουν, την ώρα που οι μικρές επιχειρήσεις γονατίζουν κάτω από το κόστος της ψηφιοποίησης, των MyData, του ψηφιακού πελατολογίου και των νέων υποχρεώσεων.

Σήμερα στη Λάρισα

Στη Λάρισα, σωματεία αυτοαπασχολούμενων καλούν σήμερα, στις 8.30 π.μ., έξω από το κτίριο της Εφορίας, σε κινητοποίηση για μέτρα προστασίας του εισοδήματός τους. Το κοινό κάλεσμα απευθύνουν ο Εμπορικός Σύλλογος, το Σωματείο Ιδιοκτητών Ταξί και η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων του νομού, ενώ σε σύσκεψη που έγινε συμμετείχαν επίσης ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Καταστημάτων Εστίασης και Αναψυχής, η Πανθεσσαλική Ενωση Αισθητικών και ο Φαρμακευτικός Σύλλογος. Οπως υπογράμμισαν οι εκπρόσωποι των σωματείων, «δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια για νέες επιβαρύνσεις» και η οργανωμένη διεκδίκηση αποτελεί μονόδρομο για την υπεράσπιση του εισοδήματος, των καταστημάτων και της ίδιας της επιβίωσης των μικρών επαγγελματιών.