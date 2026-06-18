ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ

Ζήτησαν ΒΑΕ, πήραν ... δουλειά μέχρι τα 70

Ζήτησαν ένταξη στα ΒΑΕ και πήραν «εθελοντική» δουλειά μέχρι τα 70. Αυτός αποδείχθηκε ότι είναι ο σχεδιασμός της κυβέρνησης: Η αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης και για τους νοσηλευτές. Αλλωστε ανακοινώθηκε από τον υπουργό Υγείας Αδ. Γεωργιάδη, ο οποίος εξήγγειλε και σχετική νομοθετική ρύθμιση στην ολιγόλεπτη συνάντηση που είχε χθες στο υπουργείο με εκπροσώπους σωματείων και της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΟΕΔΗΝ, οι οποίοι διαμαρτύρονται για τον αποκλεισμό τους από τα ΒΑΕ.

Οπως καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι, μετά τον εμπαιγμό τους και το πήγαινε - έλα μεταξύ των υπουργείων Υγείας και Εργασίας ο υπουργός Υγείας με κυνικό τρόπο υποστήριξε ότι το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο «είναι συμβολικό»! Ομολόγησε δε πως είναι σε γνώση της κυβέρνησης ότι οι περισσότεροι νοσηλευτές δεν θα κάνουν χρήση των ΒΑΕ. Υπενθυμίζεται ότι η «Αγωνιστική Συνεργασία Υγειονομικών» από την πρώτη στιγμή στηλίτευσε τον προσχηματικό χαρακτήρα του άρθρου 38 του νομοσχεδίου, με το οποίο αποκλείονται χιλιάδες εργαζόμενοι από τα ΒΑΕ, ενώ ακόμα και στους ελάχιστους που εντάσσονται δεν εξασφαλίζεται η δυνατότητα για συνταξιοδότηση νωρίτερα, καθώς καλούνται να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για χιλιάδες ευρώ, προκειμένου να εξαγοράσουν μόνοι τους ένσημα προηγούμενων ετών.

Και σαν να μην έφταναν τα παραπάνω, ο υπουργός Υγείας απαίτησε από τους εργαζόμενους να πουν ...μπράβο και στον ίδιο, επειδή υποτίθεται ότι «η υπόλοιπη κυβέρνηση δεν ήθελε να ενταχθούν ούτε οι νοσηλευτές», αλλά και στην κυβέρνηση, που «ικανοποίησε ένα αίτημα 25 χρόνων».