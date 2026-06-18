Πέμπτη 18 Ιούνη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 26
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
11ος ΟΜΙΛΟΣ
Mαχητική ΛΔ Κονγκό, «άχρωμη» Πορτογαλία

Με σπουδαία έκπληξη ξεκίνησε ο 11ος όμιλος του Μουντιάλ, με τη ΛΔ Κονγκό να υποχρεώνει την Πορτογαλία, από τα ισχυρά αουτσάιντερ της διοργάνωσης, σε ισοπαλία 1-1 (Ζοάο Νέβες 6' - Γουισά 45'). Το αποτέλεσμα είναι μεγάλη επιτυχία για τη ΛΔ Κογκό, που επέστρεψε στη διοργάνωση μετά από 52 χρόνια (ως Ζαΐρ το 1974), καθώς της επιτρέπει να διατηρεί ελπίδες πρόκρισης, ενώ έγραψε Ιστορία πετυχαίνοντας το πρώτο της γκολ στη διοργάνωση.

Οι Πορτογάλοι - παρόντος και του σπουδαίου Κριστιάνο Ρονάλντο - απογοήτευσαν, αφού αν και ξεκίνησαν δυναμικά και προηγήθηκαν νωρίς, δεν είχαν ανάλογη συνέχεια και τους έλειψαν η δημιουργία, η ένταση και το πάθος. Αντίθετα οι Αφρικανοί, παρότι αιφνιδιάστηκαν, ισορρόπησαν το ματς και ισοφάρισαν πριν την ανάπαυλα, ενώ στο β' μέρος με σωστή αμυντική τακτική κράτησαν μακριά από την εστία τους τους Πορτογάλους, χωρίς να κινδυνεύσουν ιδιαίτερα.

    

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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
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