ΛΙΒΑΝΟΣ

Με ισραηλινές επιδρομές προωθείται το σχέδιο κατοχής εδαφών στον νότο

2026 The Associated Press. All

Η συνέχιση των ισραηλινών επιθέσεων σε πόλεις και περίχωρα του Νοτίου Λιβάνου διατηρεί τη ρευστή και αβέβαιη κατάσταση στη χώρα, στο φόντο της συμφωνίας ΗΠΑ - Ιράν που φαίνεται πως επιταχύνει τα παράλληλα παζάρια και ανάμεσα στις κυβερνήσεις Λιβάνου και Ισραήλ ενόψει του επόμενου γύρου συνομιλιών την επόμενη βδομάδα στην Ουάσιγκτον.

Το ισραηλινό Κανάλι 12 χτες μετέδωσε πληροφορίες πως η συμφωνία της 15ης Ιούνη μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν επιταχύνει τις διαπραγματεύσεις και μεταξύ Ισραήλ - Λιβάνου, με στόχο την επίτευξη «μόνιμης εκεχειρίας» και την επιστροφή των Λιβανέζων αμάχων στο νότιο μέρος της χώρας τους.

Νωρίτερα, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς επιβεβαίωσε πως η συμφωνία με το Ιράν καλύπτει και τον Λίβανο, ενώ χτες, κατά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ με τον Ιρανό ομόλογο Αμπάς Αραγτσί, άσκησε άμεσα πιέσεις στο Ισραήλ «για συμμόρφωση» με τη συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν, την οποία και επικρότησε.

Οι έξωθεν πιέσεις στο Ισραήλ για «συμμόρφωση» αντικατοπτρίστηκαν ξεκάθαρα στις προχτεσινές δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντ. Τραμπ, που επέκρινε τις ισοπεδωτικές επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο, λέγοντας πως προκειμένου να βρουν ένα άτομο δεν δίστασαν να καταστρέψουν ολόκληρες πολυκατοικίες. Ο Τραμπ δεν δίστασε - προφανώς στο πλαίσιο διαπραγματευτικής πίεσης - να προτείνει την κυβέρνηση του Σύρου τζιχαντιστή Προέδρου Αχμεντ αλ Σαράα σαν «πιο κατάλληλη» και πιο αποτελεσματική να «αντιμετωπίσει» τη Χεζμπολάχ από το Ισραήλ.

Χτες, πάντως ο Τραμπ, στο περιθώριο συνάντησης που είχε με τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι, επανήλθε στο θέμα επιβεβαιώνοντας πως μίλησε με τον ηγέτη της Συρίας σχετικά με την «καταπολέμηση» της Χεζμπολάχ, μια ημέρα αφότου επέκρινε το Ισραήλ ότι σκοτώνει πάρα πολλούς αμάχους, χωρίς να πετυχαίνει αποτέλεσμα. Στη συνέχεια προσπάθησε να ρίξει τους τόνους έναντι του Ισραήλ λέγοντας: «Θέλω το Ισραήλ να προστατεύσει τον εαυτό του, αλλά θέλω να χρησιμοποιήσει ορθή κρίση», είπε.

Ενδιαφέρον στο πλαίσιο αυτό είχε το ίδιο διάστημα η πληροφορία πως ο Λευκός Οίκος απέρριψε (για πρώτη φορά εδώ και χρόνια...) την απαίτηση της κυβέρνησης του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου να ενημερωθεί επίσημα για το πλήρες περιεχόμενο της συμφωνίας ΗΠΑ - Ιράν, προτού αυτή υπογραφεί αύριο, Παρασκευή 19 Ιούνη, στην Ελβετία.

Παρά την προσπάθεια του Ιράν να συσχετίσει την εκεχειρία με τις ΗΠΑ με τα πεδία συγκρούσεων στον Λίβανο, ο Λιβανέζος Πρόεδρος Ζοζέφ Αούν συνέχισε να επιμένει στην ξεχωριστή διαπραγμάτευση σε μία προσπάθεια να μεγαλώσει την απόσταση από την Τεχεράνη. Ο Αούν δήλωσε χτες πως οι διαπραγματεύσεις της χώρας του με το Ισραήλ είναι «ανεξάρτητες» από εκείνες των ΗΠΑ και του Ιράν, προκειμένου να αυξήσει την πίεση κατά της Χεζμπολάχ, που την θεωρεί υπεύθυνη για τον νέο πόλεμο που βιώνει η χώρα.

«Ζώνη ασφαλείας» με κατοχή στο 7% του Λιβάνου

Στο μεταξύ, πληροφορίες της εμιρατινής εφημερίδας «The National» ανέφεραν χτες πως η λεγόμενη «ζώνη ασφαλείας» του Ισραήλ στον Λίβανο περιλαμβάνει πάνω από 54 χωριά και κωμοπόλεις, που συνιστούν πάνω από το 7% επί του συνολικού λιβανικού εδάφους.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπ. Νετανιάχου στις 16/6 επέμεινε πως ο ισραηλινός στρατός δεν πρόκειται να το κουνήσει ούτε από τον Λίβανο, ούτε από τη Γάζα, ούτε από τη Συρία.

Χτες, ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα είχαν στόχο και πάλι τον νότιο Λίβανο, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής της Ναμπατίγε και της παρακείμενης πόλης Κφαρ Τεμπνίτ.

Αν και δεν έγινε άμεσα γνωστό εάν προκλήθηκαν νέα θύματα, η μαύρη λίστα των θυμάτων των ισραηλινών επιθέσεων μέσα στο τελευταίο τρίμηνο έχει ήδη πάνω από 3.700 θανάτους, περίπου 11.000 τραυματίες, πάνω από 1,2 εκατομμύρια εκτοπισμένους αμάχους, υλικές ζημιές και καταστροφές σε περιουσίες, επιχειρήσεις, υποδομές αξίας μεταξύ 20 και 25 δισ. δολαρίων.

Στο φόντο των νέων αεροπορικών επιδρομών, ο ισραηλινός στρατός χτες το απόγευμα ανακοίνωσε πως πέντε στρατιώτες του τραυματίστηκαν (ο ένας σοβαρά) στο Κφαρ Τεμπνίτ στις 6 το πρωί από drone γεμάτα εκρηκτικά της Χεζμπολάχ.

Και ιρανικές προειδοποιήσεις για αντίποινα

Στο φόντο αυτό, Ιρανοί αξιωματούχοι σε συνεχή επικοινωνία με ηγετικά στελέχη της Χεζμπολάχ επιμένουν πως η συμφωνία με τις ΗΠΑ προβλέπει την παύση των ισραηλινών επιθέσεων και τη σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από το λιβανικό έδαφος κατά τη διάρκεια της επόμενης φάσης διαπραγμάτευσης που αναμένεται να κρατήσει τουλάχιστον 60 μέρες.

Σε αυτό το αβέβαιο σκηνικό, ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κασέμ πραγματοποίησε χτες το απόγευμα διάγγελμα από τη Βηρυτό, επαινώντας τον ρόλο του Ιράν στις σκληρές διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ.

Από την άλλη, οι συνεχιζόμενες επιθέσεις του Ισραήλ κατά της Χεζμπολάχ έχουν υποβαθμιστεί σε ένταση ύστερα από την ανακοίνωση της συμφωνίας στις 15 Ιούνη, ωστόσο η διατήρηση ακόμη και περιορισμένων επιδρομών συνιστά παραβίαση των συμφωνηθέντων. Αυτό δίνει αφορμή για νέες προειδοποιήσεις της Τεχεράνης έναντι του Τελ Αβίβ για αντίποινα, με την κεντρική διοίκηση του ιρανικού στρατού, Χατάμ αλ Ανμπίγια, να προειδοποιεί: «Αν ο παιδοκτόνος στρατός του σιωνιστικού καθεστώτος δεν σταματήσει τις επιθέσεις στον νότιο Λίβανο, θα πρέπει να περιμένει τη σκληρή απάντηση από τις ισχυρές ένοπλες δυνάμεις του Ιράν».