G7 - ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Πιο σκληρή στάση απέναντι στη Ρωσία ενόψει «διαπραγματεύσεων»

Οι ΗΠΑ έκαναν κάποιες «παραχωρήσεις» ζητώντας ανταλλάγματα στον καθαρισμό των Στενών του Ορμούζ

Με δηλώσεις για περισσότερη στήριξη στην Ουκρανία και πίεση στη Ρωσία, ενόψει ενδεχόμενων διαπραγματεύσεων για έναν συμβιβασμό στην ιμπεριαλιστική σύγκρουση, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Συνόδου Κορυφής του G7, με τους ηγέτες να ...προβάλλουν «ενότητα», ενώ οι αντιθέσεις μέσα στον ευρωατλαντικό άξονα έχουν βγει στη φόρα.

«Αυτή είναι η πρώτη φορά, από τότε που ο Πρόεδρος Τραμπ ανέλαβε καθήκοντα, που εκδώσαμε κοινή δήλωση σε Σύνοδο Κορυφής του G7 και βρήκαμε κοινή γλώσσα στα σημαντικότερα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας της εποχής μας», εκτίμησε ο Γερμανός καγκελάριος, Φρ. Μερτς.

Το κοινό ανακοινωθέν αντανακλά την αυξανόμενη πεποίθηση στο ΝΑΤΟικό στρατόπεδο ότι η Ουκρανία έχει βελτιώσει τη θέση της στον πόλεμο και προσέρχεται πλέον σε οποιεσδήποτε μελλοντικές διαπραγματεύσεις από ισχυρότερη θέση σε σχέση με πριν.

Σε αυτή τη συγκυρία οι ηγέτες των ΗΠΑ, Γερμανίας, Γαλλίας, Βρετανίας, Ιταλίας, Ιαπωνίας, Καναδά συμφώνησαν στο τελικό κείμενο να προχωρήσουν στην επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Ρωσία και υποσχέθηκαν αύξηση των παραδόσεων όπλων μακράς εμβέλειας και δυνατοτήτων αντιαεροπορικής άμυνας στον ουκρανικό στρατό.

Οι ΗΠΑ και οι ευρωπαϊκές χώρες της Ομάδας του G7 θα κατασκευάσουν βάσει άδειας στην Ουκρανία πυραύλους μακρού βεληνεκούς και συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, ανακοίνωσε διπλωματική πηγή.

Πέρα από την υποστήριξη σε όπλα και πυρομαχικά, το G7 υποσχέθηκε επίσης βοήθεια στην Ουκρανία στον τομέα της Ενέργειας, ώστε να μπορέσει να αντεπεξέλθει «τον επόμενο χειμώνα».

Το κείμενο κάνει λόγο περί «νέας ορμής» και «ουκρανικής προόδου» στα πεδία των μαχών «τους τελευταίους μήνες» και αυτή είναι η «σωστή στιγμή» για επιπλέον μέτρα σε βάρος της Μόσχας, μετά τη συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν, εφόσον ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ.

«Παραχωρήσεις» στην Ουκρανία με αντάλλαγμα βοήθεια στα Στενά

Διπλωματικές πηγές και ηγέτες της Δύσης κάνουν λόγο για μια «αισθητή μετατόπιση» της αμερικανικής στάσης απέναντι στον πόλεμο στην Ουκρανία και σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ υπήρξαν σκληρό παζάρι και ανταλλάγματα.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντ. Τραμπ εξέφρασε προθυμία να κάνει «κάποιες παραχωρήσεις» όσον αφορά την Ουκρανία «με αντάλλαγμα τη βοήθεια των συμμάχων στον καθαρισμό του Στενού του Ορμούζ» από τις νάρκες, αναφέρει ρεπορτάζ του Politico, επικαλούμενο πηγές.

«Υπάρχουν πολύ υψηλές προσδοκίες ότι ο Τραμπ θα υποστηρίξει την Ουκρανία. Αυτό ακριβώς είπε στους ηγέτες», είπε ο αξιωματούχος προσθέτοντας ότι εξέφρασαν την προθυμία τους να παράσχουν βοήθεια στα Στενά του Ορμούζ, αλλά υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ έσπευσε να μιλήσει για «αλλαγή θέσης από την πλευρά των ΗΠΑ και του Προέδρου Τραμπ». «Η στάση είναι πλέον πιο σκληρή απέναντι στη Ρωσία και πιο ρεαλιστική ως προς την κατάσταση που επικρατεί στο πεδίο του πολέμου».

Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμ. Μακρόν χαρακτήρισε τη σύνοδο «στιγμή στρατηγικής αφύπνισης» και μίλησε για «νίκες» ως προς την υποστήριξη της Ουκρανίας, ενώ ο Μερτς έκανε λόγο για «ημέρα ελπίδας» και «πιθανότητα για (να αποκατασταθεί) ειρήνη», επισημαίνοντας τη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου ότι είναι καιρός η Ρωσία «να κλείσει συμφωνία».

Πλήγμα σε λεωφορείο που μετέφερε παιδιά στην Μπριάνσκ

Πλήγμα με drone σε λεωφορείο που μετέφερε παιδιά, μέλη μιας ομάδας ποδοσφαίρου από τη Λευκορωσία, προκάλεσε τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό έξι, στη ρωσική περιφέρεια Μπριάνσκ, που βρίσκεται στα σύνορα με την Ουκρανία και τη Λευκορωσία.

Οι ουκρανικές δυνάμεις επιτέθηκαν «στο λεωφορείο μιας ομάδας ποδοσφαίρου νέων του Γκομέλ που έφευγε για διακοπές στο Γκελεντζίκ», δήλωσε ο κυβερνήτης.

Η Ρωσική Επιτροπή Ερευνών άνοιξε έρευνα για «τρομοκρατική ενέργεια». Το λεωφορείο μετέφερε 44 επιβάτες, εκ των οποίων οι 28 ήταν νεαροί αθλητές.

Ο ουκρανικός στρατός διέψευσε ως «αναληθείς» τους ισχυρισμούς της Ρωσίας, λέγοντας ότι δεν χρησιμοποίησε drones εναντίον στόχων στην Μπριάνσκ.

Χτυπήθηκε ρωσικό δεξαμενόπλοιο στη Μαύρη Θάλασσα

Ακόμη ένα δεξαμενόπλοιο έπληξε ο ουκρανικός στρατός, αυτήν τη φορά το δεξαμενόπλοιο «FINA A» στη Μαύρη Θάλασσα, το οποίο φέρεται να ανήκει στον ρωσικό «σκιώδη στόλο».

Οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν επίσης μια οδική γέφυρα κατά μήκος του Βόρειου Πορθμού της Κριμαίας κοντά στον οικισμό Στάφκι και μια οδική γέφυρα στο κατεχόμενο τμήμα της περιοχής της Χερσώνας κοντά στον οικισμό Βόινκα.

Στο μεταξύ το ρωσικό υπουργείο Αμυνας απάντησε σχετικά με το περιστατικό με το ιστιοπλοϊκό στη Μάγχη, ότι το σκάφος είχε πραγματοποιήσει «επικίνδυνη προσέγγιση» προς το ρωσικό πολεμικό πλοίο και ότι το πλήρωμά του πυροβόλησε με τουφέκια προς την πορεία του, αφού είχε επιχειρήσει επανειλημμένα να επικοινωνήσει μαζί του μέσω ασυρμάτου και αφού είχε εκτοξεύσει προειδοποιητικές φωτοβολίδες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, το μικρό γιοτ, χωρίς κινητήρα, είχε παρασυρθεί προς το πολεμικό πλοίο λόγω ομίχλης, αφού είχε αναχωρήσει από το Ηνωμένο Βασίλειο.