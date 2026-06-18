ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΟΥ G7 ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ

Ανησυχία για τις «επίμονες παγκόσμιες ανισορροπίες» στην οικονομία

2026 The Associated Press. All

Την αντικειμενική βάση μέσα στην οποία εκδηλώνονται οι όλο και πιο σκληροί ενδοϊμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί καταγράφειγια την κατάσταση στην παγκόσμια οικονομία που εξέδωσε η Σύνοδος του G7 (ΗΠΑ, Καναδάς, Ιαπωνία, Γερμανία, Βρετανία, Ιταλία, Γαλλία και η ΕΕ ως σύνολο), μετά την ολοκλήρωση των τριήμερων εργασιών της χτες στη λουτρόπολη Εβιάν της βορειοανατολικής Γαλλίας. Πίσω από τις ανέξοδες διαπιστώσεις περί «πολυμερούς συνεργασίας για την προώθηση της οικονομικής μεγέθυνσης, της ανθεκτικότητας και της ανάπτυξης και την επίτευξη κοινής ευημερίας», οι «7» διαπιστώνουν ότι «η παγκόσμια οικονομία αντιμετωπίζει ήδη τις παρατεταμένες επιπτώσεις των προϋπαρχόντων κραδασμών και των διαρθρωτικών αλλαγών που επηρεάζουν το παγκόσμιο εμπόριο και τις επενδύσεις», και εκφράζοντας την αυξανόμενη ανησυχία αναγνωρίζουν ότι «η παγκόσμια οικονομική αβεβαιότητα έχει αυξήσει τους κινδύνους για την ανάπτυξη».

Με φόντο δε την αναμέτρηση για τη πρωτοκαθεδρία στην παγκόσμια ιμπεριαλιστική πυραμίδα, αλλά και μια σειρά αλυσιδωτές επιπτώσεις που έχει η κόντρα ΗΠΑ - Κίνας στις συμμαχίες που επανεξετάζονται σε Δύση και Ανατολή, οι «7» περιγράφουν ως εξής την πίεση που γεννά η ορμητική διείσδυση κινεζικών ομίλων σε τμήματα της αγοράς τα οποία μέχρι και κάποιες δεκαετίες πριν έλεγχαν «δυτικοί» όμιλοι: «Σημειώνουμε με ανησυχία ότι οι παγκόσμιες ανισορροπίες είναι επίμονες και έχουν διευρυνθεί τα τελευταία χρόνια, δημιουργώντας κινδύνους σχετικά με τον κοινό μας στόχο για ισόρροπη παγκόσμια ανάπτυξη και χρηματοπιστωτική σταθερότητα».

Σε αυτό το πλαίσιο, ζητούν άμεση κλιμάκωση της αντεργατικής - αντιλαϊκής επίθεσης με κάθε τρόπο. «Ανάλογα με τις εθνικές συνθήκες», συνιστούν «αναπτυξιακές πολιτικές» που θα προκρίνουν την «άρση των περιορισμών στην αύξηση της ιδιωτικής ζήτησης», όπως και την «άρση των εμποδίων για την αύξηση της παραγωγικότητας».

Αλλωστε, την ιεράρχηση της υλοποίησης νέων μέτρων για τη βαθύτερη εκμετάλλευση των εργαζομένων προέκρινε πριν κάποιες μέρες και η συνάντηση που είχαν οι υπουργοί Εργασίας του G7. Σε σχετική δήλωση τόνιζαν την ανάγκη για «προώθηση ποιοτικών θέσεων εργασίας με δίκαιες αμοιβές, ασφαλείς συνθήκες εργασίας και ευκαιρίες απασχόλησης», φυσικά χωρίς καμία αναφορά σε σταθερή εργασία με πλήρη δικαιώματα. Εξέφραζαν δε ικανοποίηση μιλώντας για «επιτυχία στην αύξηση της συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό», εξαιτίας προόδου σε μεθόδους μεγαλύτερου ξεζουμίσματος εργαζομένων και διαρκούς παράτασης του εργάσιμου βίου. Πανηγυρίζουν έτσι για μέτρα που εφαρμόζονται με στόχο την «παράταση του εργασιακού βίου» και τις «πιο ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας», την «ενίσχυση της αξιοπρεπούς εργασίας για τη διασφάλιση θεμιτού ανταγωνισμού και οικονομικής ανθεκτικότητας». Οπου βέβαια «αξιοπρεπής εργασία» εννοούν τη θέσπιση π.χ. ενιαίων κατώτατων μισθών που δεν καλύπτουν τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες, αλλά αυτές των μεγαλοεργοδοτών στην αντιπαράθεση με ανταγωνιστές τους.

Ανακούφιση για τη «σύγκλιση» στην Ουκρανία

Στο μεταξύ, καθόλου απαρατήρητες δεν πέρασαν διαπιστώσεις για την «ηγετική ικανότητα του Προέδρου Τραμπ» (όπως ανέφερε π.χ. το απόσπασμα της Κοινής Δήλωσης για τις εξελίξεις στο Ιράν και τη συμφωνία που αναμένεται να οριστικοποιηθεί αύριο).

Χαρακτηριστικές ήταν οι αναφορές του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, σε συνέντευξη Τύπου που έδωσε, για «αντικειμενικά μια επιτυχία» που όπως έκρινε αποτέλεσε αυτή η Σύνοδος, αφού αναφερόμενος στις εξελίξεις για την Ουκρανία διαπίστωσε «κοινή βούληση να προχωρήσουμε σε αυτό το θέμα», αλλά και «μια πολύ βαθιά αλλαγή» στη στάση των ΗΠΑ (βλ. σχετικό θέμα στην ίδια σελίδα).

Οσον αφορά το Ιράν, την ώρα που οι ερμηνείες της συμφωνίας (που εκ του σύνεγγυς έχει προγραμματιστεί να υπογραφεί αύριο) αλλά και οι εκατέρωθεν προειδοποιήσεις αυξάνονται, οι «7» κρίνουν σκόπιμο να μιλήσουν για «ευκαιρία που υπάρχει αυτήν τη στιγμή στη Μέση Ανατολή»...

Αντίθεση στα κινεζικά σχέδια αλλαγής του «στάτους κβο»

Την ίδια στιγμή η Δήλωση για τα γεωπολιτικά θέματα ξεχωρίζει ως θεματική και την κατάσταση στον Ινδο-Ειρηνικό, όπου ο «συναγερμός» για τη δράση της Κίνας είναι έμμεσος πλην σαφής: «Τονίζουμε τη σημασία ενός ελεύθερου και ανοιχτού Ινδο-Ειρηνικού, βασισμένου στο κράτος δικαίου. Επαναβεβαιώνουμε την αντίθεσή μας σε κάθε μονομερή προσπάθεια αλλαγής του status quo, ιδίως με τη βία ή τον εξαναγκασμό, στην Ανατολική και Νότια Κινεζική Θάλασσα και στα Στενά της Ταϊβάν, που θα πρέπει να επιλυθεί μόνο ειρηνικά, μέσω διαλόγου», αναφέρουν.

Σημειωτέον, μετά και τις διπλωματικές εξελίξεις με τον πόλεμο στο Ιράν ο Πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Λι Τζε Μιουνγκ (ένας από τους προσκεκλημένους ηγέτες στη Σύνοδο), σε συνάντηση που είχε με τον Αμερικανό ομόλογό του ζήτησε να βοηθήσει ο Τραμπ για επίτευξη ειρήνης με τη Βόρεια Κορέα, «όπως επέλυσε τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή», ανακοίνωσε η Σεούλ. Σύμφωνα με το νοτιοκορεατικό προεδρικό γραφείο, σε απάντηση σε αυτό ο Ντ. Τραμπ «εξέφρασε τη δέσμευσή του να εργαστεί υπέρ μιας επίλυσης του βορειοκορεατικού ζητήματος». Λίγο μετά την ανακοίνωση πρωτοκόλλου συμφωνίας με το Ιράν, ο Αμερικανός Πρόεδρος δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφία χωρίς λεζάντα από το 2018, στην οποία βρίσκεται δίπλα στον Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι πριν τις τριήμερες εργασίες της Συνόδου η Γαλλία συγκάλεσε διαδικτυακή Σύνοδο με θέμα την «Παγκόσμια σύγκλιση για την ανάπτυξη», όπου εκτός από τους «7» συμμετείχαν επίσης Κίνα, Ινδία, Νότια Κορέα και Βραζιλία.

Παρεμβαίνοντας σε αυτήν, ο Κινέζος αναπληρωτής πρωθυπουργός Ζανγκ Κοκίνγκ δήλωσε ότι «η Κίνα επεκτείνει αταλάντευτα το άνοιγμα και θα συνεχίσει να μοιράζεται αναπτυξιακές ευκαιρίες με άλλες χώρες, για να δώσει περισσότερη βεβαιότητα και σταθερότητα στην παγκόσμια οικονομία».