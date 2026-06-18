ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ - ΙΣΡΑΗΛ

Εμπρηστική επίθεση εποίκων σε τέμενος

Εμπρηστική επίθεση σε τέμενος του χωριού Τζιλτζιλίγια, στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη, εξαπέλυσαν χτες ορδές Εβραίων εποίκων, σύμφωνα με τον δήμαρχο της κοινότητας.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκονταν στο σημείο είδαν ίχνη της πυρκαγιάς και βανδαλισμών, αλλά και μισαλλόδοξα συνθήματα μεταξύ των οποίων «Εκδίκηση» και «Η νύχτα των τεμενών», που είχαν γραφτεί στα εβραϊκά στους καμένους τοίχους.

«Εποικοι πυρπόλησαν» χώρους του τεμένους, «προκάλεσαν ζημιές στο κεντρικό τζαμί και έγραψαν στους εξωτερικούς τοίχους εχθρικά μηνύματα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Οσάμα Αμπντουλάχ, επικεφαλής του συμβουλίου του χωριού Τζιλτζιλίγια, που βρίσκεται περίπου δέκα χιλιόμετρα βορείως της Ραμάλα.

Χωρίς να λαμβάνεται υπόψιν η Ανατολική Ιερουσαλήμ, που βρίσκεται υπό κατοχή και έχει προσαρτηθεί από το Ισραήλ, περισσότεροι από 500.000 Ισραηλινοί ζουν σήμερα στη Δυτική Οχθη σε παράνομους εποικισμούς, μεταξύ περίπου τριών εκατομμυρίων Παλαιστινίων.

Ρεκόρ επιθέσεων

Ο εποικισμός αυτού του τμήματος των κατεχόμενων Παλαιστινιακών Εδαφών συνεχίζεται από όλες τις ισραηλινές κυβερνήσεις από το 1967, αλλά έχει ενταθεί ακόμα περισσότερο από τα τέλη του 2022 με την κυβέρνηση Νετανιάχου.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν την περασμένη εβδομάδα από το Γραφείο Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA), η βία των Εβραίων εποίκων στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη ασκείται αυτήν τη στιγμή με ρυθμό «ρεκόρ», με έξι επιθέσεις κάθε μέρα κατά μέσο όρο, που προκαλούν θύματα και ζημιές.

Πληροφορίες για διαβουλεύσεις ΗΠΑ - Παλαιστινιακής Αρχής

Αποκλειστικό ρεπορτάζ της ισραηλινής εφημερίδας «Times of Israel» αναφέρει τις διαβουλεύσεις Αμερικανών και Παλαιστίνιων αξιωματούχων με στόχο την εξομάλυνση των τεταμένων διμερών σχέσεων μετά τον γενοκτονικό πόλεμο του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι Αμερικανοί φέρεται να επιδιώκουν τη συνεργασία της Παλαιστινιακής Αρχής για πολιτικούς σχεδιασμούς που καταστρώνουν στην ευρύτερη περιοχή. Μάλιστα, οι πληροφορίες της εφημερίδας φέρουν την κυβέρνηση του Αμερικανού Προέδρου Ντ. Τραμπ έτοιμη να μεταφέρει στην Παλαιστινιακή Αρχή τα δισ. δολάρια που παρακρατεί παράνομα το Ισραήλ από φόρους που συλλέγει για λογαριασμό των Παλαιστινίων. Εποφθαλμιά μέρος των κεφαλαίων αυτών για τη χρηματοδότηση μέρους των σχεδίων «ανοικοδόμησης» της Λωρίδας της Γάζας, καθώς αποδείχθηκε έως τώρα «άνθρακες ο θησαυρός» των υποσχέσεων που έδωσαν οι ηγέτες χωρών που συμμετέχουν στο λεγόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα.

Αξιωματούχος της Παλαιστινιακής Αρχής δήλωσε στην ισραηλινή εφημερίδα πως η Σαουδική Αραβία βοηθά τη Ραμάλα με τη διαδικασία «μεταρρύθμισης» που έχει τεθεί από τις ΗΠΑ και την ΕΕ ως «όρος» και «προϋπόθεση» αφενός για να αναλάβει ρόλο συνδιοίκησης στη Λωρίδα της Γάζας, αφετέρου για να ανοίξει το λεγόμενο «μονοπάτι» για πιθανή ίδρυση μελλοντικού παλαιστινιακού κράτους δίχως κανένα εχέγγυο πως θα είναι βιώσιμο, εδαφικά ενιαίο στη βάση αποφάσεων του ΟΗΕ.

«Διαψεύδονται» συνομιλίες Ισραήλ - Σομαλιλάνδης για βάση

Ο Γιουσέφ Αλί, υπουργός Αμυνας της Σομαλιλάνδης (που έχει αποσχιστεί από τη Σομαλία και δεν αναγνωρίζεται διεθνώς από καμία χώρα, πλην του Ισραήλ), δήλωσε χτες στο πλαίσιο φόρουμ στο Τελ Αβίβ πως έως τώρα δεν έχουν γίνει συνομιλίες για «ισραηλινή στρατιωτική παρουσία» στη Σομαλιλάνδη ή για το άνοιγμα ισραηλινής στρατιωτικής βάσης.

Την ίδια ώρα βέβαια δεν μπόρεσε να κρύψει ότι το Ισραήλ όντως «εκπαιδεύει» τον στρατό και την αστυνομία της Σομαλιλάνδης μετά την αναγνώρισή της από το ίδιο, τον Δεκέμβρη του 2025.