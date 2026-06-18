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Σάλπισμα ξεσηκωμού για τις κλαδικές απεργίες της 24ης Ιούνη

Με το βλέμμα στραμμένο στις κλαδικές τους απεργίες την Τετάρτη 24 Ιούνη, συνδικάτα τριών από τους μεγαλύτερους κλάδους του ιδιωτικού τομέα (Κατασκευές, Τρόφιμα - Ποτά, Επισιτισμός - Τουρισμός) και των εργαζομένων στις Περιφέρειες της Ελλάδας κλιμακώνουν τις αγωνιστικές και συλλογικές τους διαδικασίες, ενημερώνοντας και καλώντας σε ξεσηκωμό τους εργαζόμενους στους χώρους δουλειάς.

Στις Κατασκευές

Η Ομοσπονδία και τα Συνδικάτα των Οικοδόμων με περιοδείες και συνελεύσεις σε όλη τη χώρα καλούν σε μαζική συμμετοχή στην απεργία και στις απεργιακές συγκεντρώσεις, στη μάχη για να σταματήσει η μεγάλη κλοπή των ενσήμων, για ουσιαστικά μέτρα υγείας και ασφάλειας, 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, μείωση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και να κηρυχθεί η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας υποχρεωτική για όλους τους εργοδότες του κλάδου, κάτι που αρνείται να κάνει η κυβέρνηση, δίνοντας το ελεύθερο στους κατασκευαστικούς ομίλους να ξεσαλώνουν στους χώρους δουλειάς

Μαζί με τους οικοδόμους απεργούν οι ηλεκτρολόγοι και μισθωτοί τεχνικοί, με αποφάσεις του Συνδικάτου Ηλεκτρολόγων Αττικής και του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών, με βασικά αιτήματα που αφορούν την υπογραφή ΣΣΕ.

Τοέχει πάρει απόφαση για 48ωρη απεργία, 23 και 24 Ιούνη. Τηνθα γίνει απεργιακή συγκέντρωση στιςστο έργο του Ελληνικού.

Την Τετάρτη 24 Ιούνη θα γίνει απεργιακή συγκέντρωση των εργαζομένων στις Κατασκευές από όλη την Αττική, στις 11 π.μ. στην πλατεία Κάνιγγος.

Το Σωματείο Εργατοτεχνικών και Υπαλλήλων στην κατασκευή του Μετρό καλεί στην απεργιακή συγκέντρωση στην Κάνιγγος, και πριν από αυτή στην εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 8 π.μ. στο εργοτάξιο της Ακαδημίας, «προκειμένου να συζητήσουμε την πορεία του Σωματείου τα τελευταία δύο χρόνια και την εκλογή της εφορευτικής επιτροπής για τις εκλογές του Σωματείου μας το αμέσως επόμενο διάστημα».

Αντίστοιχα, το Συνδικάτο Οικοδόμων ν. Θεσσαλονίκης καλεί σε απεργιακή συγκέντρωση την ίδια μέρα στις 10.30 π.μ. στον ΕΦΚΑ Θεσσαλονίκης. Αύριο Παρασκευή το Συνδικάτο οργανώνει περιοδείες σε γιαπιά στην περιοχή της Θέρμης, ενώ το Σάββατο θα γίνουν αντίστοιχες περιοδείες στα έργα της επέκτασης του Μετρό. Τη Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί περιοδεία στα έργα που γίνονται αυτήν την περίοδο στις Σκουριές Χαλκιδικής, όπου τις προηγούμενες μέρες ένας ακόμα εργαζόμενος έχασε τη ζωή του από ανακοπή. Επίσης θα γίνουν εξορμήσεις στα εργοτάξια του Flyover και του Φιλύρου.

Σε γιαπιά τωνέφτασε το περασμένο Σάββατο το απεργιακό κάλεσμα από το Συνδικάτο Οικοδόμων, για ξεσηκωμό κόντρα στην τραγική κατάσταση στους χώρους δουλειάς, με τα ανύπαρκτα μέτρα υγείας και ασφάλειας, τα ατέλειωτα ωράρια για τις διορίες και τις ρήτρες των εργοδοτών και των ξενοδόχων. Χαρακτηριστικό είναιπου σημειώθηκε την προηγούμενη βδομάδα, σε εργοτάξιο στον Ταυρωνίτη, με τον εργαζόμενο να τραυματίζεται σοβαρά στο χέρι και να νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Χανίων.

Παράλληλα, τη Δευτέρα το απόγευμα πραγματοποιήθηκε στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου σύσκεψη οικοδόμων παρουσία του προέδρου της Ομοσπονδίας Οικοδόμων Ελλάδας, Γιάννη Τασιούλα, και των ΔΣ των κλαδικών Συνδικάτων Χανίων, Ρεθύμνου και Ηρακλείου.

Τόσο από την εισήγηση όσο και από τις τοποθετήσεις των συνδικαλιστών μεταφέρθηκε η πείρα από τους αγώνες των οικοδόμων όλο το προηγούμενο διάστημα, αλλά και κατακτήσεις που έχουν καταφέρει στα μεγάλα εργοτάξια κατασκευής του νέου αεροδρομίου και του ΒΟΑΚ (π.χ. κόστος μετακίνησης κ.λπ.).

Προφανώς στη συζήτηση ξεχώρισε η μάχη για την επιτυχία της απεργίας στις 24 Ιούνη, γιατί όπως αναφέρθηκε η υποχρεωτικότητα της νέας Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας σημαίνει ότι όλοι οι οικοδόμοι σε κάθε έργο και γιαπί θα δουν αυξήσεις στα κατώτατα μεροκάματα και στα επιδόματα.





Τονίστηκε ακόμα ότι το επόμενο διάστημα η μάχη αυτή θα συνδυαστεί με τον καθημερινό αγώνα για την προστασία της υγείας και της ζωής των οικοδόμων από τα ελλιπή μέτρα ασφαλείας στα εργοτάξια, αφού ο κλάδος των Κατασκευών από τις αρχές του έτους μετράει 12 νεκρούς συναδέλφους και εκατοντάδες τραυματισμένους. «Εμείς σκοτωνόμαστε και σακατευόμαστε και τα αφεντικά κερδίζουν».

«Η κυβέρνηση με την αντεργατική πολιτική της εξασφαλίζει στους εργοδότες ότι θα αφήσουμε τα κόκαλά μας στα γιαπιά και στα εργοτάξια, δουλεύοντας χωρίς σταματημό για να τα βγάλουμε πέρα, μέχρι τα γεράματα πάνω στη σκαλωσιά», σημειώθηκε χαρακτηριστικά, ενώ αναδείχθηκε η αποφασιστικότητα των οικοδόμων να μπει τέλος στην κλοπή των ενσήμων από τους εργολάβους, να είναι κάθε μέρα δουλειάς και ένσημο: «Να αποδώσει επιτέλους η κυβέρνηση τα "υπέρ αγνώστων" ένσημα σε αυτούς που τους ανήκουν. Η μάχη για το ένσημο είναι βασικός όρος για να μπορέσουν μια σειρά συνάδελφοι να βγουν επιτέλους στη σύνταξη, όμως ταυτόχρονα αντικείμενο της συζήτησης ήταν η ανάγκη να μειωθούν τα όρια συνταξιοδότησης για τους οικοδόμους».

Στο Αγρίνιο η απεργιακή συγκέντρωση θα γίνει στις 10.30 π.μ. στον πεζόδρομο «Παπαστράτου».

Στο Ηράκλειο στις 10 π.μ. στο Εργατικό Κέντρο.

Στην Καβάλα στις 11 π.μ. στην Επιθεώρηση Εργασίας.

Στην Καρδίτσα στις 10 π.μ. στην κεντρική πλατεία.

Στην Κοζάνη στις 10 π.μ. στον ΕΦΚΑ.

Στο Ρέθυμνο στις 10.30 π.μ. στην Επιθεώρηση Εργασίας.

Στα Χανιά στις 10 π.μ. σε ΟΑΕΔ και Επιθεώρηση Εργασίας.

Στα Τρόφιμα - Ποτά

Την ίδια μέρα οι εργαζόμενοι στον κλάδο Τροφίμων - Ποτών με μπροστάρη την Ομοσπονδία τους απεργούν ενάντια στην απαράδεκτη αξίωση των βιομηχάνων να εξαιρεθεί από την υπό διαπραγμάτευση κλαδική ΣΣΕ ένα μεγάλο τμήμα εργαζομένων. Παράλληλα διεκδικούν υπογραφή ΣΣΕ που θα καλύπτει όλους τους εργαζόμενους που εργάζονται στα Τρόφιμα - Ποτά, κατώτατο κλαδικό μισθό 1.100 ευρώ, καθορισμό ειδικοτήτων και ένταξη - επίδομα ειδικότητας, όχι στην εργολαβική εργασία, επαναφορά των τριετιών της περιόδου 2012 - 2024 κ.ά.

Στην Αθήνα απεργιακή συγκέντρωση θα γίνει στις 11 π.μ. στα γραφεία του ΣΕΒ και θα ακολουθήσει πορεία στο υπουργείο Εργασίας στις 12 το μεσημέρι. Στην Πάτρα στις 10.30 π.μ. στην ΒΙΠΕ Πατρών (Κόμβος Νουνού). Στη Χαλκίδα συγκέντρωση θα γίνει στις 10 π.μ. στην πλατεία Δικαστηρίων, ενώ το Σωματείο Εργαζόμενων «Arivia» καλεί τους εργαζόμενους στις 5.30 π.μ. στην πύλη του εργοστασίου. Στην Καβάλα στις 11 π.μ. στην Επιθεώρηση Εργασίας. Στη Δράμα το Σωματείο της «Arivia» καλεί στις 5.30 π.μ. έξω από την πύλη του εργοστασίου. Στα Χανιά το Κλαδικό Σωματείο καλεί στις 10 π.μ. στον ΟΑΕΔ και στη συνέχεια στην Επιθεώρηση Εργασίας. Στη Γαστούνη στις 9 π.μ. στο εργοστάσιο «Λαβδάς».

Στην Κεντρική Μακεδονία το Σωματείο Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών δίνει ραντεβού για την απεργιακή του συγκέντρωση την Τετάρτη 24 Ιούνη στις 10.30 π.μ., στα γραφεία του ΣΕΒΕ στα Λαδάδικα, ενώ κλιμακώνει και το άνοιγμά του με περιοδείες σε χώρους δουλειάς. Συγκεκριμένα, αύριο Παρασκευή θα βρεθεί στο εργοστάσιο «Αραμπατζής», στο σχόλασμα της απογευματινής βάρδιας, και τη Δευτέρα στη ΔΕΛΤΑ, στον «Παπαδόπουλο» και στο «Condito», στο σχόλασμα της πρωινής βάρδιας.

«24 Ιούνη απεργούμε» το μήνυμα σε Επισιτισμό - Τουρισμό

Με εντατικούς ρυθμούς προετοιμάζει το Συνδικάτο Επισιτισμού - Τουρισμού ν. Αττικής τη συμμετοχή των εργαζομένων στην απεργία. Το σύνθημα «Ο κόσμος των κερδών τους συγκρούεται με τον κόσμο των αναγκών μας» μεταφέρεται σε χώρους δουλειάς μέσα από περιοδείες και συσκέψεις, καλώντας κάθε εργαζόμενο να κάνει δική του υπόθεση την επιτυχία της απεργίας. Να σταλεί ηχηρό μήνυμα σε κυβέρνηση, επίδοξους παλιούς και νέους κυβερνητικούς «σωτήρες» και εργοδοσία ότι οι εργαζόμενοι δεν θα γίνουν βορά στους ανταγωνισμούς για τα κέρδη και τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους.

Το μήνυμα αυτό φτάνει στο «Stanley», στο «Marriott», στο «Lycabettus», στο «Wyndham» και σε άλλα μεγάλα ξενοδοχεία της Αθήνας που «οργώνει» το Συνδικάτο, ώστε με τη συμμετοχή στην απεργία οι εργαζόμενοι να παλέψουν για Κλαδική και Τοπικές Συλλογικές Συμβάσεις με πραγματικές αυξήσεις, μείωση του εργάσιμου χρόνου, μέτρα υγείας και ασφάλειας, ταμείο ανεργίας για όλους τους εποχικούς εργαζόμενους, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, αφορολόγητο στο 80% του βασικού μισθού.

Παράλληλα καταγγέλλει τις δυνάμεις του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού στην Ομοσπονδία του κλάδου (ΠΟΕΕΤ), για την υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων με απαράδεκτους όρους, όπως 10ωρα, δουλειά σε μέρες ανάπαυσης, μη συνεχόμενα ρεπό με αντάλλαγμα αυξήσεις - κοροϊδία, εναρμονισμένες δηλαδή με τα «θέλω» των εργοδοτών ώστε να επικρατεί η λογική «μείνετε με αυτά που σας δίνουν και μη ζητάτε παραπάνω».

«24 Ιούνη απεργούμε - διεκδικούμε ένα μέλλον φωτεινό στον δικό μας κόσμο, πέρα από τη βαρβαρότητα της εκμετάλλευσης και της φτώχειας, των πολέμων και της προσφυγιάς», τονίζει το Συνδικάτο στην ανακοίνωσή του.

Μπροστά στην απεργία συνεχίζονται και οι περιοδείες του Συνδικάτου: Σήμερα Πέμπτη θα βρεθεί στο «Athens Marriott», αύριο Παρασκευή στο κατάστημα «Γευσηνους» μέσα στα ΕΛΠΕ, το Σάββατο 20 Ιούνη στον «Αστέρα Βουλιαγμένης», την Κυριακή 21 Ιούνη στο «Royal» και την Τρίτη 23 Ιούνη στο «Sofitel».

Στη Θεσσαλονίκη το ΣΕΤΕΠΕ καλεί σε απεργιακή συγκέντρωση για τον Επισιτισμό - Τουρισμό επίσης την Τετάρτη 24 Ιούνη, στις 10 π.μ. έξω από το «Electra Palace», όπου πριν λίγες μέρες απολύθηκε συνδικαλιστής εργαζόμενος, υποψήφιος με την «Προοδευτική Κίνηση Ξενοδοχοϋπαλλήλων» του κλαδικού Σωματείου. Το Σωματείο οργανώνει περιοδείες αύριο Παρασκευή σε επισιτιστικά καταστήματα στο κέντρο, το Σάββατο στα παρασκευαστήρια του «Plaisir» και του «Τερκενλή» και την Κυριακή στο «Regency Casino».

Στα Γιάννενα το Σωματείο Επισιτισμού - Τουρισμού καλεί στις 10 π.μ. στο Εργατικό Κέντρο. Στην Κω το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων και Σερβιτόρων καλεί στις 10.30 π.μ. στην Ενωση Ξενοδόχων, καθώς και σε Γενική Συνέλευση στις 7 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο.

Να σημειωθεί ότι συγκεντρώσεις των εργαζομένων στους κλάδους που απεργούν την Τετάρτη 24 Ιούνη θα γίνουν επίσης σε Λάρισα (10.30 π.μ., πλατεία Ταχυδρομείου), Τρίκαλα (10 π.μ., Εργατικό Κέντρο), Αργοστόλι (10.30 π.μ., Περιφερειακή Ενότητα) και Καλαμάτα (10.30 π.μ., Εργατικό Κέντρο).

Στις Περιφέρειες

Με κύρια αιτήματα τη στελέχωση των υπηρεσιών, αύξηση 20% στους μισθούς, επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και υπογραφή ΣΣΕ για τους υπαλλήλους των Περιφερειών απεργούν στις 24 Ιούνη και οι εργαζόμενοι στις Περιφέρειες.

Στο μεταξύ, το τι πραγματικά είναι η «αξιολόγηση», αποτελώντας στην πράξη μηχανισμό πειθάρχησης και υποταγής των εργαζομένων, αναδεικνύει ο Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής με αφορμή τη μαζική απόρριψη αξιολογήσεων υπηρεσιών που έκριναν υπαλλήλους τους ως «άριστους», από Ειδική Επιτροπή του υπουργείου Εσωτερικών. Σημειώνοντας ότι «οι πραγματικά άριστοι δεν έχουν λόγο να σιωπούν», ο Σύλλογος καλεί σε μαζική συμμετοχή στην απεργία.

Συγκεκριμένα, σημειώνεται ότι ούτε το 10% δεν κρίθηκε θετικά από την αρμόδια Ειδική Επιτροπή του υπουργείου Εσωτερικών, με τον Σύλλογο να τονίζει: «Υπάλληλοι με αποδεδειγμένη υπηρεσιακή επάρκεια, υψηλό αίσθημα ευθύνης και ουσιαστική προσφορά δεν αναγνωρίζονται ως "άριστοι", όχι επειδή υστερούν σε προσόντα ή απόδοση αλλά επειδή δεν κρίνεται επαρκής η αιτιολογία από τους αξιολογητές προϊσταμένους!

Αποδεικνύεται στην πράξη και με αυτόν τον τρόπο ότι η αξιολόγηση:

- δεν επιβραβεύει κατ' ανάγκη τους πραγματικά άριστους ή ίσως και τους πιθανούς διεκδικητές θέσεων ευθύνης,

- δεν αποτελεί εργαλείο βελτίωσης των δημόσιων υπηρεσιών αλλά μετατρέπεται σε μέσο ελέγχου, πειθάρχησης και διαμόρφωσης σχέσεων εξάρτησης μέσα στους χώρους εργασίας. Η σύνδεσή της μάλιστα με το σύστημα στοχοθεσίας και τα χρηματικά μπόνους εντείνει ακόμη περισσότερο τον ανταγωνισμό μεταξύ συναδέλφων, υπονομεύει τη συλλογικότητα και καλλιεργεί ένα κλίμα ανασφάλειας και υποταγής».

Στη συνέχεια ο ΣΥΠΑ υπενθυμίζει πώς κρίνει η κυβέρνηση υπαλλήλους ως «υψηλής απόδοσης», με τα κριτήριά της να ξεχωρίζουν π.χ. το αν συμμετείχε σε «επιχειρηματικές αποστολές» ή σε «διοργάνωση εργαστηρίων ανάπτυξης επιχειρηματικών ιδεών». Και σημειώνει ότι ουσιαστικά «το να εκτελεί ένας υπάλληλος με ευσυνειδησία και επαγγελματισμό τα καθήκοντά του δεν αρκεί για να χαρακτηριστεί υπάλληλος υψηλής απόδοσης!».

Απευθυνόμενος στους εργαζόμενους ο Σύλλογος επισημαίνει πως η συνειδητή απόρριψη της αντιδραστικής «στοχοθεσίας - αξιολόγησης» αποτελεί απάντηση στην κατεύθυνση που χαράσσει ο νόμος Βορίδη, ο οποίος μέσα από τη στοχοθεσία και τη σύνδεσή της με τα μπόνους παραγωγικότητας εισάγει τη λογική των λίγων «εκλεκτών» και των πολλών «αόρατων», αντί της ουσιαστικής αναγνώρισης της καθημερινής προσπάθειας όλων των εργαζομένων που κρατούν όρθιες τις δημόσιες υπηρεσίες, παρά την υποστελέχωση και την εντατικοποίηση της εργασίας.