Διμερές σύμφωνο Πολωνίας - Γερμανίας

Διμερή «αμυντική» συμφωνία υπέγραψαν η Πολωνία και η Γερμανία, όπως ανακοίνωσαν χθες οι υπουργοί Αμυνας των δύο χωρών. Η Πολωνία έχει ήδη υπογράψει «αμυντικές» συμφωνίες με τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, και εργάζεται για άλλα μια με την Ιταλία, παρουσιάζοντας τις συμφωνίες αυτές ως «αντίβαρο στη ρωσική επιθετικότητα».

Οπως δήλωσε ο Πολωνός υπουργός Αμυνας, Βλαντισλάβ Κόσινιακ - Καμίζ, «η αμυντική συμφωνία ανοίγει νέους τομείς συνεργασίας - στην κυβερνοασφάλεια, στην κοινή διοίκηση στη Βαλτική, στις νέες τεχνολογίες. Ανοίγει νέες δυνατότητες όσον αφορά τη στρατιωτική κινητικότητα και την ανάπτυξη υποδομών γι' αυτήν την κινητικότητα μεταξύ των κρατών μας».

Η συμφωνία συμπίπτει με την 35η επέτειο από την υπογραφή της λεγόμενης Πολωνο-γερμανικής Συνθήκης Καλής Γειτονίας και Φιλικής Συνεργασίας.